Στενό-Ορμούζ:-Αναστροφή-έκαναν-δύο-υπερδεξαμενόπλοια-μόλις-κατάρρευσαν-οι-διαπραγματεύσεις-ΗΠΑ-Ιράν

Το ένα από αυτά – το Agios Fanourios I με σημαία Μάλτας- το διαχειρίζεται ελληνική ναυτιλιακή εταιρεία.

Δύο άδεια υπερδεξαμενόπλοια προσπάθησαν την Κυριακή να διασχίσουν το Στενό του Ορμούζ και να εισέλθουν στον Περσικό Κόλπο, μόνο για να κάνουν αναστροφή της τελευταίας στιγμής, τη στιγμή που οι ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν κατέρρεαν, απειλώντας μια εύθραυστη εκεχειρία.

Όπως αναφέρει το -, μια τριάδα πολύ μεγάλων δεξαμενόπλοιων αργού πετρελαίου – όλα χωρίς άμεσους δεσμούς με το Ιράν – άρχισαν να προσεγγίζουν το στενό πέρασμα από τον Κόλπο του Ομάν αργά το Σάββατο, σύμφωνα με δεδομένα παρακολούθησης πλοίων, φτάνοντας κοντά στο ιρανικό νησί Λαράκ νωρίς την Κυριακή. Σε αυτό το ουσιαστικό σημείο ελέγχου, το ελληνικής διαχείρισης Agios Fanourios I (με σημαία Μάλτας) με προορισμό το Ιράκ και το Shalamar με σημαία Πακιστάν, που κατευθυνόταν στο νησί Das στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, έκαναν αναστροφή.

Ένα τρίτο VLCC, το Mombasa B, έπλεε μπροστά και διέσχισε το πέρασμα μεταξύ των νησιών Λαράκ και Κεσμ, μια εγκεκριμένη από το Ιράν διαδρομή προς τον Περσικό Κόλπο. Προς το παρόν δεν εκπέμπει σαφή προορισμό.

Οι συγκεκριμένοι λόγοι πίσω από τις αναστροφές – καθώς και για τη διέλευση του τρίτου πλοίου – δεν είναι σαφείς, καθώς τόσο το Ιράκ όσο και το Πακιστάν είχαν προηγουμένως λάβει εγκρίσεις από το Ιράν για τη διέλευση του στενού. Ωστόσο, η αλλαγή στάσης τους συνέβη τη στιγμή που διαπραγματευτές στο Ισλαμαμπάντ ανακοίνωσαν ότι δεν κατάφεραν να καταλήξουν σε συμφωνία.

Το Στενό του Ορμούζ είναι ένας από τους σημαντικότερους ενεργειακούς θαλάσσιους διαδρόμους στον κόσμο και το ουσιαστικό του κλείσιμο από τότε που οι ΗΠΑ και το Ισραήλ ξεκίνησαν επιθέσεις στο Ιράν πριν από έξι εβδομάδες έχει προκαλέσει πρωτοφανείς διαταραχές στην προσφορά πετρελαίου. Η επαναλειτουργία του έχει αποτελέσει βασικό σημείο συζήτησης στις διαπραγματεύσεις του Σαββατοκύριακου, αλλά παραμένει πεδίο διαφωνίας.

Τις τελευταίες εβδομάδες, αρκετά πλοία έχουν επιχειρήσει να διασχίσουν το στενό μόνο για να ματαιώσουν την προσπάθειά τους, γεγονός που αντικατοπτρίζει μια διαρκώς μεταβαλλόμενη κατάσταση ασφάλειας και επίμονα υψηλούς κινδύνους. Η μεγάλη πλειονότητα προσπαθεί να εξέλθει από τον Περσικό Κόλπο, όμως και τα άδεια δεξαμενόπλοια είναι απαραίτητα εντός, ώστε να φορτωθούν με νέα φορτία.

Δύο κινεζικά πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων έκαναν αναστροφή στα τέλη του περασμένου μήνα πριν τελικά καταφέρουν να εξέλθουν με επιτυχία, ενώ ένα πλοίο μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου έκανε επίσης αναστροφή την περασμένη εβδομάδα.

Μια επιτυχής έξοδος και των τριών πλοίων την Κυριακή θα συνέχιζε την ανοδική τάση στις διελεύσεις μέσω του υδάτινου περάσματος, το οποίο ελέγχεται από το Ιράν και κυριαρχείται από πλοία συνδεδεμένα με το Ιράν από τα τέλη Φεβρουαρίου. Το Σάββατο, δύο κινεζικά υπερδεξαμενόπλοια και ένα ελληνικό πλοίο εξήλθαν από τον κόλπο μέσω του Ορμούζ, φορτωμένα με αργό πετρέλαιο.

Το Agios Fanourios I διαχειρίζεται η Eastern Mediterranean Maritime στην Ελλάδα, ενώ το Shalamar ανήκει στην Pakistan National Shipping Corp. Οι δύο εταιρείες δεν απάντησαν άμεσα σε ηλεκτρονικά αιτήματα.

Το Mombasa B είχε πρόσφατα αλλάξει όνομα από Front Forth. Ανήκει πλέον στην Haut Brion 8 SA, η οποία μοιράζεται την ίδια διεύθυνση με τον διαχειριστή της στη Νότια Κορέα, Sinokor Maritime Co. Η Sinokor επίσης δεν απάντησε σε αίτημα σχολιασμού.