Τραμπ:-Το-Πολεμικό-Ναυτικό-των-ΗΠΑ-θα-αποκλείσει-τα-Στενά-του-Ορμούζ,-όποιος-Ιρανός-επιτεθεί-θα-καταστραφεί-στην-κόλαση

Λίγες ώρες μετά την αποτυχία των συνομιλιών ΗΠΑ-Ιράν στην Ισλαμαμπάντ, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις θα «ξεκινήσουν αμέσως τη διαδικασία αποκλεισμού οποιουδήποτε πλοίου που προσπαθεί να εισέλθει ή να εξέλθει από τα Στενά του Ορμούζ».

«Έδωσα εντολή στο ναυτικό μας να αναζητήσει και να απαγορεύσει την είσοδο σε κάθε πλοίο σε διεθνή ύδατα που έχει πληρώσει φόρο στο Ιράν», έγραψε μεταξύ άλλων σε μια μακροσκελή ανάρτησή του ο πρόεδρος των ΗΠΑ στο Truth Social.

Οι ΗΠΑ θα «αρχίσουν να καταστρέφουν» τις νάρκες που έχει τοποθετήσει το Ιράν στο στενό, πρόσθεσε και συνέχισε: «Όποιος Ιρανός μας πυροβολήσει ή ειρηνικά πλοία, θα καταστραφεί στην κόλαση!».

Αναφορικά με την πορεία των διαπραγματεύσεων ο Τραμπ ανέφερε ότι κράτησαν σε διάρκεια σχεδόν 20 ώρες, σε γενικές γραμμές πήγαν καλά, όμως όπως χαρακτηριστικά είπε δεν μπόρεσε να ξεπεραστεί ο σκόπελος του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν, που έχει αποτελέσει βασικό σημείο τριβής μεταξύ των δύο πλευρών, ενώ στάθηκε και στο ότι οι εκπρόσωποι των δύο πλευρών έχουν σταδιακά αρχίσει να… γνωρίζονται καλύτερα.

Πάντως για ακόμη μια φορά, ο πρόεδρος των ΗΠΑ ήταν κάθετος στο ζήτημα του πυρηνικού όπλου ξεκαθαρίζοντας ότι «το Ιράν δεν θα έχει ποτέ πυρηνικά όπλα».

Αναλυτικά το μήνυμα του Τραμπ:

«Το Ιράν υποσχέθηκε να ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ, και εν γνώσει του δεν το έπραξε. Αυτό προκάλεσε άγχος, αναστάτωση και πόνο σε πολλούς ανθρώπους και χώρες σε όλο τον κόσμο. Λένε ότι έβαλαν νάρκες στο νερό, παρόλο που όλο το Ναυτικό τους, και οι περισσότερες από τις “ναρκοπαγίδες” τους, έχουν ανατιναχθεί ολοσχερώς. Μπορεί να το έκαναν, αλλά ποιος πλοιοκτήτης θα ήθελε να ρισκάρει; Υπάρχει μεγάλη ατιμία και μόνιμη βλάβη στη φήμη του Ιράν, και σε όσους έχουν απομείνει από τους “Ηγέτες” του, αλλά είμαστε πέρα ​​από όλα αυτά.

Όπως υποσχέθηκαν, καλύτερα να ξεκινήσουν τη διαδικασία για να ανοίξουν γρήγορα αυτή τη ΔΙΕΘΝΗ ΥΔΑΤΙΝΗ ΟΔΟ! Κάθε νόμος παραβιάζεται από αυτούς. Έχω ενημερωθεί πλήρως από τον Αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς, τον Ειδικό Απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ και τον Τζάρεντ Κούσνερ, για τη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο Ισλαμαμπάντ, υπό την ευγενική και πολύ ικανή ηγεσία του στρατάρχη Ασίμ Μουνίρ και του πρωθυπουργού Σεμπάζ Σαρίφ του Πακιστάν. Είναι εξαιρετικοί άνθρωποι και με ευχαριστούν συνεχώς που έσωσα 30 έως 50 εκατομμύρια ζωές σε αυτό που θα ήταν ένας φρικτός πόλεμος με την Ινδία. Πάντα εκτιμώ να ακούω ότι το μέγεθος της ανθρωπότητας, για το οποίο γίνεται λόγος είναι ακατανόητο.

Η συνάντηση με το Ιράν ξεκίνησε νωρίς το πρωί και διήρκεσε όλη τη νύχτα, κοντά στις 20 ώρες. Θα μπορούσα να αναφερθώ λεπτομερώς και να μιλήσω για πολλά που έχουν επιτευχθεί, αλλά υπάρχει μόνο ένα πράγμα που έχει σημασία – ΤΟ ΙΡΑΝ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΤΕΘΕΙΜΕΝΟ ΝΑ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΕΙ ΤΙΣ ΠΥΡΗΝΙΚΕΣ ΦΙΛΟΔΟΞΙΕΣ ΤΟΥ! Από πολλές απόψεις, τα σημεία που συμφωνήθηκαν είναι καλύτερα από το να συνεχίσουμε τις στρατιωτικές μας επιχειρήσεις μέχρι το τέλος, αλλά όλα αυτά τα σημεία δεν έχουν σημασία εφόσον επιτρέψουμε Πυρηνική Ενέργεια να βρίσκεται στα χέρια τόσο ασταθών, δύσκολων, απρόβλεπτων ανθρώπων. Οι τρεις εκπρόσωποί μου, καθώς περνούσε όλος αυτός ο καιρός, έγιναν, όπως ήταν αναμενόμενο, πολύ φιλικοί και σεβαστοί προς τους εκπροσώπους του Ιράν, τον Μοχάμεντ-Μπαγέρ Γκαλίμπαφ, τον Αμπάς Αραγτσί και τον Αλί Μπαγκέρι, αλλά αυτό δεν έχει σημασία, επειδή ήταν πολύ άκαμπτοι ως προς το πιο σημαντικό ζήτημα και, όπως έλεγα πάντα, από την αρχή και πριν από πολλά χρόνια, ΤΟ ΙΡΑΝ ΔΕΝ ΘΑ ΕΧΕΙ ΠΟΤΕ ΠΥΡΗΝΙΚΑ ΟΠΛΑ!

Λοιπόν, να το, η συνάντηση πήγε καλά, τα περισσότερα σημεία συμφωνήθηκαν, αλλά το μόνο σημείο που πραγματικά είχε σημασία, τα ΠΥΡΗΝΙΚΑ, δεν ήταν. Με άμεση ισχύ, το Ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτειών, το καλύτερο στον κόσμο, θα ξεκινήσει τη διαδικασία ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ όλων των πλοίων που προσπαθούν να εισέλθουν ή να εξέλθουν από τα Στενά του Ορμούζ.

Κάποια στιγμή, θα φτάσουμε σε μια βάση “ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΜΕΣΑ, ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΒΓΟΥΝ”, αλλά το Ιράν δεν επέτρεψε να συμβεί αυτό λέγοντας απλώς ότι “μπορεί να υπάρχει μια νάρκη κάπου εκεί έξω”, που κανείς δεν γνωρίζει εκτός από αυτούς. ΑΥΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΕΚΒΙΑΣΜΟΣ και οι ηγέτες χωρών, ειδικά των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, δεν θα εκβιαστούν ποτέ. Έχω επίσης δώσει εντολή στο Ναυτικό μας να αναζητήσει και να σταματήσει κάθε πλοίο σε Διεθνή Ύδατα που έχει πληρώσει διόδια στο Ιράν.

Κανείς που πληρώνει παράνομα διόδια δεν θα έχει ασφαλή διέλευση στην ανοιχτή θάλασσα. Θα αρχίσουμε επίσης να καταστρέφουμε τις νάρκες που τοποθέτησαν οι Ιρανοί στα Στενά. Κάθε Ιρανός που θα πυροβολήσει εναντίον μας ή εναντίον ειρηνικών πλοίων, θα ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΕΙ ΣΤΗΝ ΚΟΛΑΣΗ! Το Ιράν ξέρει, καλύτερα από τον καθένα, πώς να ΤΕΛΕΙΩΣΕΙ αυτήν την κατάσταση που έχει ήδη καταστρέψει τη χώρα του. Το Ναυτικό του έχει εξαφανιστεί, η Πολεμική του Αεροπορία έχει εξαφανιστεί, τα Αντιαεροπορικά του και τα Ραντάρ του είναι άχρηστα, ο Αλί Χαμενεΐ και οι περισσότεροι από τους “ηγέτες” του είναι νεκροί, όλα εξαιτίας της πυρηνικής τους φιλοδοξίας.

Ο αποκλεισμός θα ξεκινήσει σύντομα και σε αυτόν θα εμπλακούν κι άλλες χώρες. Δεν θα επιτραπεί στο Ιράν να επωφεληθεί από αυτή την Παράνομη Πράξη Εκβιασμού. Θέλουν χρήματα και, το πιο σημαντικό, θέλουν Πυρηνικά. Επιπλέον, και σε μια κατάλληλη στιγμή, είμαστε πλήρως “προσηλωμένοι και πλήρεις” και ο Στρατός μας θα αποτελειώσει το λίγο που έχει απομείνει από το Ιράν! Πρόεδρος Ντόναλντ Τζ. Τραμπ».