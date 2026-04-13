Αιχμηρή-απάντηση-Ιράν-στον-ναυτικό-αποκλεισμό:-«Θα-νοσταλγείτε-τις-σημερινές-τιμές-καυσίμων»

Νέα ένταση στο ήδη τεταμένο διεθνές σκηνικό προκάλεσε ανάρτηση του προέδρου της ιρανικής Βουλής, Μοχάμαντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ, ο οποίος απάντησε με αιχμηρό τρόπο στον ναυτικό αποκλεισμό που έχουν επιβάλει οι Ηνωμένες Πολιτείες.

Σε μήνυμά του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Ιρανός αξιωματούχος απευθύνθηκε κυρίως στο αμερικανικό κοινό, προειδοποιώντας για τις επιπτώσεις που ενδέχεται να έχει η κατάσταση στις τιμές των καυσίμων. «Απολαύστε τις σημερινές τιμές στην αντλία. Με τον λεγόμενο “αποκλεισμό”, σύντομα θα νοσταλγείτε τα 4–5 δολάρια το γαλόνι», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Enjoy the current pump figures. With the so-called ‘blockade’, Soon you’ll be nostalgic for $4–$5 gas. ΔO_BSOH>0 ⇒ f(f(O))>f(O) pic.twitter.com/rVxlC6vFWG — محمدباقر قالیباف | MB Ghalibaf (@mb_ghalibaf) April 12, 2026

