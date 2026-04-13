Αντίστροφη-μέτρηση-για-τον-αμερικανικό-αποκλεισμό-στα-Στενά-του-Ορμούζ,-πώς-θα-εφαρμοστεί

Στην ανακοίνωση ότι το Ισραήλ θα στηρίξει τα σχέδια του Ντόναλντ Τραμπ να αποκλείσει τα ιρανικά λιμάνια, προχώρησε ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου.

Παρόλα αυτά, περιορισμένος αριθμός δεξαμενόπλοιων εξακολουθεί να κινείται, κυρίως για φόρτωση από χώρες όπως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Κουβέιτ.

Η ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ παραμένει σχεδόν παγωμένη, παρά την πρόσφατη εκεχειρία. Πολλά δεξαμενόπλοια αποφεύγουν τη διέλευση, ενώ κάποια πλοία που επιχείρησαν να περάσουν είτε γύρισαν πίσω είτε παρέμειναν αγκυροβολημένα.

Ωστόσο, η αύξηση της παραγωγής πριν από την έναρξη του πολέμου έχει οδηγήσει σε υψηλά αποθέματα, με πάνω από 180 εκατομμύρια βαρέλια ιρανικού πετρελαίου να βρίσκονται ήδη φορτωμένα σε πλοία.

Η παρεμπόδιση των ιρανικών εξαγωγών θα αφαιρούσε σημαντική ποσότητα πετρελαίου από την παγκόσμια αγορά. Το Ιράν εξήγαγε περίπου 1,84 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως τον Μάρτιο, ενώ τον Απρίλιο οι εξαγωγές κινούνται γύρω στα 1,71 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως.

Παράλληλα, η Τεχεράνη προειδοποίησε ότι θα εφαρμόσει « μόνιμο μηχανισμό » ελέγχου των Στενών του Ορμούζ, τονίζοντας ότι αν τεθούν σε κίνδυνο τα ιρανικά λιμάνια, τότε κανένα λιμάνι στον Κόλπο ή στον Κόλπο του Ομάν δεν θα θεωρείται ασφαλές.

Από την πλευρά του, το Ιράν αντέδρασε έντονα, με εκπρόσωπο των ενόπλων δυνάμεων να χαρακτηρίζει τους αμερικανικούς περιορισμούς σε διεθνή ύδατα «παράνομους» και «ισοδύναμους με πειρατεία».

Την ίδια στιγμή, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε αδιάφορος για την επανέναρξη των συνομιλιών με το Ιράν, δηλώνοντας πως «δεν μ’ ενδιαφέρει αν θα επιστρέψουν ή όχι» μετά την αποτυχία των διαπραγματεύσεων στο Ισλαμαμπάντ.

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι θα θέσουν σε εφαρμογή αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών από τις 10:00 ώρα Ουάσιγκτον (17:00 ώρα Ελλάδας) , μέσω της Κεντρικής Διοίκησης (CENTCOM), μετά την αποτυχία επίτευξης συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Η CENTCOM αναφέρει ότι τα πλοία στην αποκλεισμένη περιοχή θα υπόκεινται σε αναχαίτιση και κατάληψη. Ο αμερικανικός στρατός θα επιβάλει αποκλεισμό στον Κόλπο του Ομάν και στην Αραβική Θάλασσα ανατολικά των Στενών του Ορμούζ και θα ισχύει για την κυκλοφορία πλοίων ανεξαρτήτως σημαίας, ανέφερε η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) σε σημείωμα προς τους ναυτικούς που είδε το πρακτορείο ειδήσεων Reuters. «Οποιοδήποτε σκάφος εισέρχεται ή αποχωρεί από την αποκλεισμένη περιοχή χωρίς άδεια θα υπόκειται σε αναχαίτιση, εκτροπή και κατάληψη», ανέφερε το σημείωμα. « Ο αποκλεισμός δεν θα εμποδίσει την ουδέτερη διέλευση μέσω των Στενών του Ορμούζ προς ή από μη ιρανικούς προορισμούς ».

Η ένταση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ κλιμακώνεται, προκαλώντας αυξανόμενη ανησυχία στη διεθνή κοινότητα για τις επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία και την ενεργειακή ασφάλεια .

Μιλώντας σε συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου σήμερα, Δευτέρα, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ είπε ότι ο Τραμπ πήρε αυτή την απόφαση επειδή το Ιράν «παραβίασε τους κανόνες» κατά τη διάρκεια των μαραθώνιων ειρηνευτικών συνομιλιών με τις ΗΠΑ, οι οποίες ολοκληρώθηκαν χωρίς αποτέλεσμα το Σαββατοκύριακο στο Πακιστάν.

«Ο πρόεδρος Τραμπ αποφάσισε να τους επιβάλει ναυτικό αποκλεισμό. Φυσικά, υποστηρίζουμε αυτή τη σταθερή θέση και είμαστε πλήρως συντονισμένοι με τις Ηνωμένες Πολιτείες ανά πάσα στιγμή», είπε ο Νετανιάχου.

Όπως πρόσθεσε, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βάνς τον ενημέρωσε μετά την αποτυχία των μαραθώνιων συζητήσεων στο Πακιστάν να καταλήξουν σε συμφωνία.

Ο Βανς, όπως περιέγραψε, τον κάλεσε από το αεροπλάνο μετά την αναχώρησή του από το Ισλαμαμπάντ και «κατέστησε σαφές ότι το κεντρικό ζήτημα είναι η απομάκρυνση όλου του εμπλουτισμένου υλικού και η διασφάλιση ότι δεν θα υπάρξει άλλος εμπλουτισμός».

Φον ντερ Λάιεν: «Υψίστης σημασίας» η αποκατάσταση της ελεύθερης ναυσιπλοίας στα Στενά του Ορμούζ



«Το συνεχιζόμενο κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ είναι πολύ επιζήμιο και η αποκατάσταση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας είναι υψίστης σημασίας για εμάς”, δήλωσε σήμερα η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε, λίγο μετά τη συνεδρίαση του Κολεγίου των Επιτρόπων για την κρίση στη Μέση Ανατολή και τον αντίκτυπό της στην Ευρώπη.

Παράλληλα, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν εξέφρασε την ανησυχία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις συνεχιζόμενες επιθέσεις στο Λίβανο, οι οποίες «απειλούν να εκτροχιάσουν ολόκληρη τη διαδικασία» για ειρήνη στην περιοχή. «Δε μπορεί να υπάρξει σταθερότητα στη Μέση Ανατολή ή στον Κόλπο, όσο ο Λίβανος φλέγεται», τόνισε χαρακτηριστικά, καλώντας όλα τα μέρη να σεβαστούν την κυριαρχία του Λιβάνου και να εφαρμόσουν πλήρη παύση των εχθροπραξιών. Η ίδια, σημείωσε ότι η ΕΕ παρέχει άμεση βοήθεια στον λαό του Λιβάνου, αλλά επεσήμανε ότι «καμία βοήθεια δεν μπορεί να αντικαταστήσει την ασφάλεια μιας μόνιμης ειρήνης».

Αναφερόμενη στον «τεράστιο αντίκτυπο» που έχει η κρίση στη Μέση Ανατολή στην οικονομία των χωρών της ΕΕ, η Πρόεδρος της Επιτροπής υπογράμμισε ότι από την έναρξη της σύγκρουσης, πριν από 44 ημέρες, ο λογαριασμός για εισαγωγές ορυκτών καυσίμων αυξήθηκε κατά πάνω από 22 δισεκατομμύρια ευρώ. Ως εκ τούτου, η Φον ντερ Λάιεν αναφέρθηκε σε μια σειρά μέτρων για τη μείωση των τιμών ενέργειας – τη λεγόμενη «εργαλειοθήκη» – που θα παρουσιάσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την ερχόμενη εβδομάδα, 22 Απριλίου, λίγο πριν το άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που θα πραγματοποιηθεί στην Κύπρο, 23 και 24 Απριλίου.

Today we discussed the Middle East crisis and its impact on Europe. The ongoing closure of the Strait of Hormuz is greatly damaging. The restoration of freedom of navigation is of paramount importance ↓ https://t.co/wfZFwEjoJS — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 13, 2026

ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΑ, ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΙΡΑ ΜΕΤΡΑ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗΣ

Σύμφωνα με την Πρόεδρο της Επιτροπής, τα κράτη μέλη της ΕΕ πρέπει να απαντήσουν συντονισμένα στην άνοδο των τιμών ενέργειας. Όπως είπε, τα μέτρα αυτά θα πρέπει να είναι «στοχευμένα» – δίνοντας ιδιαίτερη στήριξη στα πιο ευάλωτα νοικοκυριά και τομείς της οικονομίας – «προσωρινά» και «να εφαρμόζονται έγκαιρα και χωρίς καθυστέρηση, τη στιγμή που είναι πραγματικά αναγκαία». Στο ίδιο πλαίσιο, η Επιτροπή αναμένεται να παρουσιάσει βέλτιστες πρακτικές για τον σχεδιασμό προγραμμάτων εισοδηματικής στήριξης, ενώ δρομολογείται διαβούλευση για πιο ευέλικτους κανόνες κρατικών ενισχύσεων, ώστε τα κράτη να έχουν μεγαλύτερο περιθώριο παρέμβασης στους πιο εκτεθειμένους κλάδους.

Η Φον ντερ Λάιεν τόνισε ότι η Επιτροπή δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην καλύτερη συνεργασία μεταξύ των κρατών-μελών, αξιοποιώντας την εμπειρία της ενεργειακής κρίσης του 2022, ώστε να αποφευχθούν φαινόμενα ανταγωνισμού μεταξύ τους στην αγορά ενέργειας.

Προβλέπεται, επίσης, ενισχυμένος ευρωπαϊκός συντονισμός για την πλήρωση των αποθεμάτων φυσικού αερίου, καθώς και κοινός σχεδιασμός για την απελευθέρωση στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου, με στόχο το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα. Παράλληλα, όπως τόνισε η Φον ντερ Λάιεν, θα διασφαλιστεί ότι τα εθνικά μέτρα έκτακτης ανάγκης «δεν θα ανταγωνίζονται μεταξύ τους» και δεν θα διαταράσσουν τη λειτουργία της ενιαίας αγοράς.

Όπως είπε η Φον ντερ Λάιεν, η Επιτροπή εξετάζει επίσης μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής ζήτησης, «με πλήρη σεβασμό στην ελευθερία επιλογής των καταναλωτών», δίνοντας έμφαση στην ενεργειακή αποδοτικότητα, όπως η αναβάθμιση κτιρίων και η ανανέωση βιομηχανικού εξοπλισμού.

Παράλληλα, προωθούνται πιο διαρθρωτικές παρεμβάσεις για τη μείωση του κόστους ενέργειας, με την αναθεώρηση του συστήματος εμπορίας εκπομπών (ETS), με παρεμβάσεις σε φόρους και χρεώσεις δικτύων και με ευρύτερη αναμόρφωση του ενεργειακού μείγματος.

Καταλήγοντας, η Φον ντερ Λάιεν τόνισε ότι η εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα καθιστά την Ευρώπη ευάλωτη σε κρίσεις και υψηλές τιμές, τονίζοντας ότι η μετάβαση προς ανανεώσιμες πηγές και πυρηνική ενέργεια αποτελεί τη μόνη μακροπρόθεσμη λύση για ενεργειακή ανεξαρτησία και σταθερότητα για την ΕΕ. Ανέφερε, επίσης, ότι θα πρέπει να επιταχυνθούν οι επενδύσεις σε δίκτυα, αποθήκευση και ηλεκτροδότηση της οικονομίας, με αξιοποίηση ευρωπαϊκών πόρων αλλά και με κινητοποίηση ιδιωτικών κεφαλαίων, ώστε να ενισχυθεί η ενεργειακή ασφάλεια και να μειωθούν οι τιμές με βιώσιμο τρόπο.

Τέλος, απαντώντας σε ερώτηση για το ενδεχόμενο ενεργοποίησης πιο δραστικών μέτρων, η Φον ντερ Λάιεν ξεκαθάρισε ότι προς το παρόν «δεν πληρούνται οι συνθήκες για την ενεργοποίηση εναλλακτικών μέτρων, όπως η γενική ρήτρα διαφυγής». Υπογράμμισε ότι οι όποιες παρεμβάσεις δεν θα πρέπει να επιβαρύνουν υπερβολικά τα δημόσια ελλείμματα και πως η αντιμετώπιση της κρίσης πρέπει να γίνει «βήμα-βήμα», καθώς εξελίσσεται η κατάσταση. Πρόσθεσε, ότι η Επιτροπή θα επανεκτιμά διαρκώς την κατάσταση, ανάλογα με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Η Βρετανία δεν υποστηρίζει αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ, δήλωσε ο Κιρ Στάρμερ

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ δήλωσε σήμερα ότι η Βρετανία δεν θα συρθεί στον πόλεμο στο Ιράν και ότι δεν υποστηρίζει έναν αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ.

«Δεν υποστηρίζουμε τον αποκλεισμό», τόνισε. «Ήμασταν σαφείς ως προς το γεγονός ότι δεν θα αφήσουμε να συρθούμε σε αυτόν τον πόλεμο», μολονότι το Λονδίνο μετείχε σε «αμυντικές ενέργειες» μετά την έναρξη της σύγκρουσης στα τέλη του Φεβρουαρίου, πρόσθεσε στη διάρκεια συνέντευξής του στο BBC, λίγες ώρες πριν από τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών από τον αμερικανικό στρατό που ανακοινώθηκε χθες, Κυριακή, από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Στις δηλώσεις που έκανε στο BBC Radio 5 Live, ο Στάρμερ σημείωσε επίσης ότι είναι ζωτικής σημασίας να επιτευχθεί να ξανανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ.

«Είναι, κατά την άποψή μου, ζωτικής σημασίας να ανοίξουν τα στενά και να ανοίξουν πλήρως, και σε αυτό έχουμε εστιάσει όλες μας τις προσπάθειες τον τελευταίο καιρό και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε», πρόσθεσε ο Στάρμερ.

Ο Μακρόν ζητά διπλωματική λύση για τη Μέση Ανατολή, σχεδιάζει πολυεθνική αποστολή για τα Στενά του Ορμούζ

Την ανάγκη επίτευξης μιας ισχυρής και διαρκούς διπλωματικής συμφωνίας για τον τερματισμό της έντασης στη Μέση Ανατολή υπογράμμισε σήμερα ο Εμανουέλ Μακρόν, ανακοινώνοντας παράλληλα πρωτοβουλία της Γαλλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου για τη διασφάλιση της ελευθερίας ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ.

Με ανάρτησή του στο «X», ο πρόεδρος της Γαλλίας τόνισε ότι πρέπει να καταβληθεί κάθε προσπάθεια προκειμένου να επιτευχθεί το συντομότερο δυνατόν μια σταθερή και μακροπρόθεσμη διευθέτηση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή μέσω διπλωματικών μέσων.

No effort must be spared to swiftly reach, through diplomatic means, a strong and lasting settlement to the conflict in the Middle East. Such a settlement must provide the region with a robust framework enabling all to live in peace and security.… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) April 13, 2026

Ο Γάλλος πρόεδρος υπογράμμισε ότι μια τέτοια συμφωνία πρέπει να διαμορφώσει ένα ισχυρό πλαίσιο ασφάλειας για ολόκληρη την περιοχή, το οποίο θα επιτρέπει σε όλα τα κράτη να συνυπάρχουν με ειρήνη και σταθερότητα. Όπως ανέφερε, η επίτευξη βιώσιμης λύσης προϋποθέτει την αντιμετώπιση όλων των βασικών ζητημάτων, μεταξύ των οποίων το πυρηνικό και βαλλιστικό πρόγραμμα του Ιράν, οι ενέργειες που προκαλούν αποσταθεροποίηση στην περιοχή, καθώς και η ανάγκη για ταχεία αποκατάσταση της ελεύθερης και απρόσκοπτης ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ.

Παράλληλα, ο Μακρόν επισήμανε ότι απαιτείται επιστροφή του Λιβάνου σε τροχιά ειρήνης, με πλήρη σεβασμό της κυριαρχίας και της εδαφικής του ακεραιότητας, τονίζοντας ότι η Γαλλία παραμένει έτοιμη να συμβάλει ενεργά σε κάθε πρωτοβουλία που στοχεύει στην αποκλιμάκωση της κρίσης, όπως έχει πράξει «από την πρώτη ημέρα της σύγκρουσης».

Ειδικά για τα Στενά του Ορμούζ, ο Γάλλος πρόεδρος ανακοίνωσε ότι τις επόμενες ημέρες η Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο θα διοργανώσουν διάσκεψη με χώρες που επιθυμούν να συμμετάσχουν σε μια ειρηνική πολυεθνική αποστολή με στόχο την αποκατάσταση της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας στην περιοχή.

Σύμφωνα με τον Μακρόν, η αποστολή θα έχει αυστηρά αμυντικό χαρακτήρα και θα λειτουργεί ανεξάρτητα από τις εμπόλεμες πλευρές, με στόχο να αναπτυχθεί αμέσως μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες.

«Κανένα νόημα» δεν βλέπει σε έναν αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ η Ισπανίδα υπουργός Άμυνας

Ο αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός των Στενών του Ορμούζ που ανακοινώθηκε χθες, Κυριακή, από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ “δεν έχει κανένα νόημα”, δήλωσε σήμερα η υπουργός Άμυνας της Ισπανίας Μαργκαρίτα Ρόμπλες.

«Πιστεύω επίσης ότι είναι κάτι που δεν έχει κανένα νόημα (…) Αποτελεί άλλο ένα επεισόδιο σε όλη αυτήν την παρέκκλιση στην οποία μας έχουν οδηγήσει», σημείωσε σε συνέντευξη που παραχώρησε στη δημόσια ισπανική τηλεόραση.



Η Μόσχα προτείνει εκ νέου να παραλάβει το ιρανικό εμπλουτισμένο ουράνιο στο πλαίσιο μιας συμφωνίας



Το Κρεμλίνο επέκρινε σήμερα την ανακοίνωση που έκανε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ πως οι ΗΠΑ θα αποκλείσουν τα Στενά του Ορμούζ, λέγοντας πως αυτό θα έχει αρνητικό αντίκτυπο στις διεθνείς αγορές.

«Τέτοιου είδους ενέργειες πιθανόν θα συνεχίσουν να έχουν αρνητικό αντίκτυπο στις διεθνείς αγορές. Αυτό μπορεί να το υποθέσει κανείς με μεγάλο βαθμό βεβαιότητας», δήλωσε σε δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος Τύπου του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ.

Ο αμερικανικός στρατός ανέφερε πως θα αποκλείσει τη ναυτική κυκλοφορία προς και από ιρανικά λιμάνια από τις 1700 ώρα Ελλάδας σήμερα, μια κίνηση που θα εμποδίσει περίπου δύο εκατομμύρια βαρέλια ιρανικού πετρελαίου την ημέρα να εισέλθουν στις διεθνείς αγορές, περιορίζοντας περαιτέρω τον εφοδιασμό παγκοσμίως.

Όπως επισήμανε ο Ντμίτρι Πεσκόφ, πολλές διαστάσεις του εν λόγω σχεδίου παραμένουν ασαφείς.

Την ίδια ώρα, όπως επανέλαβε το Κρεμλίνο, η Ρωσία είναι έτοιμη να παραλάβει στο έδαφός της ιρανικό εμπλουτισμένο ουράνιο στο πλαίσιο μιας ενδεχόμενης ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ της Ουάσιγκτον και της Τεχεράνης.

«Αυτή η πρόταση διατυπώθηκε από τον πρόεδρο (Βλαντίμιρ Πούτιν) κατά τη διάρκεια επαφών με τις ΗΠΑ, όπως και με χώρες της περιοχής. Η προσφορά εξακολουθεί να ισχύει, όμως δεν έχει υλοποιηθεί», δήλωσε ο εκπρόσωπος Τύπου της ρωσικής προεδρίας, κατά τη διάρκεια της τακτικής συνέντευξης Τύπου που παραχωρεί.