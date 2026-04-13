Γερμανία: Σε 48ωρη απεργία οι πιλότοι της Lufthansa – Ακυρώσεις και καθυστερήσεις πτήσεων

Σε εξέλιξη βρίσκεται από τα μεσάνυχτα η 48ωρη απεργία των πιλότων της Lufthansa, με αποτέλεσμα να καταγράφονται ακυρώσεις και καθυστερήσεις πτήσεων.

Το συνδικάτο των πιλότων Vereinigung Cockpit έχει καλέσει σε κινητοποίηση τα μέλη της στις Lufthansa, Lufthansa Cargo και CityLine, ενώ μόνο για σήμερα απεργούν και οι πιλότοι της Eurowings. Από την απεργία εξαιρούνται οι πτήσεις προς τη Μέση Ανατολή, λόγω της τεταμένης κατάστασης στην περιοχή.

Πρόκειται για τον τέταρτο γύρο απεργιών για το τρέχον έτος, στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για τη νέα συλλογική σύμβαση. Μόλις την Παρασκευή, η απεργία των πληρωμάτων καμπίνας οδήγησε σε εκατοντάδες ακυρώσεις πτήσεων.