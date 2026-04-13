Η-«αόρατη»-έκθεση:-πώς-μεταδίδεται-ο-γεωπολιτικός-κίνδυνος-της-Μέσης-Ανατολής-στις-ελληνικές-τράπεζες

Στα οικονομικά αποτελέσματα χρήσης 2025 των τεσσάρων συστημικών ελληνικών τραπεζών δεν υπάρχει ούτε μία γραμμή αφιερωμένη στη Μέση Ανατολή. Κανένα ποσό έκθεσης, κανένα σχόλιο διαχείρισης κινδύνου για την περιοχή. Κι όμως, η ανάλυση του ΔΣΚ/ΕΚΤ του Ιανουαρίου 2026 για τους κινδύνους χρηματοπιστωτικής σταθερότητας από τη γεωοικονομική κατακερματισμό διαπιστώνει ότι τα κράτη-μέλη με υψηλό βαθμό εμπορικής ανοικτότητας ή υψηλό δημόσιο χρέος εμφανίζουν μεγαλύτερη τρωτότητα στους μηχανισμούς ενίσχυσης γεωπολιτικών σοκ. Η Ελλάδα πληροί και τα δύο κριτήρια.

Αυτή η αντίφαση — η απουσία άμεσης έκθεσης παράλληλα με ιδιαίτερη ευθραυστότητα στους έμμεσους δρόμους— είναι το αναλυτικό κλειδί για να κατανοήσει κανείς τη σχέση των ελληνικών τραπεζών με τη γεωπολιτική αναταραχή στη Μέση Ανατολή.

Η γεωγραφική ανατομία του ελληνικού τραπεζικού αποτυπώματος

Οι τέσσερις συστημικές τράπεζες λειτουργούν με ένα αποκλειστικά ευρωπαϊκό-βαλκανικό γεωγραφικό αποτύπωμα. Η Eurobank διατηρεί το πιο εκτεταμένο διεθνές δίκτυο, με €28,7 δισ. ενεργητικό στην Κύπρο και €13,6 δισ. στη Βουλγαρία, ενώ στο εξωτερικό παράγει το 52,5% της συνολικής κερδοφορίας του Ομίλου για το 2025. Η Alpha Bank παρουσιάζει παρουσία στη Ρουμανία και Κύπρο. Η Πειραιώς και η Εθνική Τράπεζα λειτουργούν σχεδόν αποκλειστικά εντός Ελλάδας.

Κανένας Όμιλος δεν τηρεί υποκατάστημα ή θυγατρική στη Μέση Ανατολή, δεν εκτίθεται σε sovereign χρέος κρατών της περιοχής και δεν χρηματοδοτεί δραστηριότητες εντός αυτής. Η άμεση πιστωτική έκθεση είναι, κατά πάσα έννοια, μηδενική.

Τράπεζα Βασικά διεθνή αποτυπώματα Κέρδη εκτός Ελλάδας (2025) Eurobank Κύπρος, Βουλγαρία 52,5% συνολικής κερδοφορίας Alpha Bank Κύπρος, Ρουμανία ~30% (εκτίμηση) Εθνική Τράπεζα Ελλάδα (κυρίως) Μη αναφερόμενο Πειραιώς Ελλάδα αποκλειστικά Ελάχιστο

Ο πρώτος δίαυλος: η ναυτιλία ως ζώνη μετάδοσης

Το πιο ουσιαστικό σημείο επαφής μεταξύ ελληνικού τραπεζικού συστήματος και Μέσης Ανατολής είναι η χρηματοδότηση ναυτιλιακών επιχειρήσεων. Η Ελλάδα ελέγχει το 21% της παγκόσμιας χωρητικότητας εμπορικού στόλου, με ισχυρή παρουσία στο δρομολόγιο Σουέζ — που συνδέει αναπόφευκτα τους Έλληνες εφοπλιστές με τις θαλάσσιες ζώνες της Ερυθράς Θάλασσας και του Κόλπου του Άντεν.

Οι ελληνικές τράπεζες είναι παραδοσιακοί χρηματοδότες του κλάδου, αν και με μειωμένα υπόλοιπα σε σχέση με την προ κρίσης εποχή. Η κλιμάκωση των επιθέσεων Χούτι στην Ερυθρά Θάλασσα από τον Δεκέμβριο 2023 είχε άμεσες επιπτώσεις: ελληνικές ναυτιλιακές εταιρείες αναγκάστηκαν να παρακάμψουν το Σουέζ, με αύξηση λειτουργικού κόστους 15-20%, επίδραση στα ασφάλιστρα κινδύνου πολέμου και πτώση ή μεταβλητότητα στις ναύλους. Η αναταραχή αυτή μεταφράζεται σε πιθανή επιδείνωση της εξυπηρέτησης χρέους εκείνων των δανειοληπτών που δεν είναι επαρκώς αντισταθμισμένοι.

Ο δεύτερος δίαυλος: τουρισμός και η ψευδαίσθηση της αντικατάστασης

Ο τουρισμός αντιπροσωπεύει περίπου 25% του ΑΕΠ της Ελλάδας και ο κλάδος χρηματοδοτείται εκτενώς από τις εγχώριες τράπεζες. Η Μέση Ανατολή συνδέεται με αυτόν τον δίαυλο μέσω δύο, αντιφατικών, κατευθύνσεων.

Αφενός, η γεωπολιτική αστάθεια σε ανταγωνιστικούς τουριστικούς προορισμούς — Ισραήλ, Αίγυπτος, Τουρκία, Λίβανος — αποστέλλει τουριστικές ροές προς την Ελλάδα, ενισχύοντας τα έσοδα του κλάδου και εμμέσως τη ζήτηση πίστωσης. Αυτό το αποτέλεσμα «ασφαλούς καταφυγίου» υπήρξε εμφανές κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης στη Γάζα.

Αφετέρου, η εκτεταμένη γεωπολιτική αβεβαιότητα μπορεί να λειτουργήσει αντίστροφα: μια γενικευμένη σύγκρουση στην ανατολική Μεσόγειο, που θα επηρέαζε ακόμη και το αίσθημα ασφάλειας στην Ελλάδα, θα προκαλούσε ισχυρή συρρίκνωση εσόδων και, κατά συνέπεια, αδυναμία εξυπηρέτησης δανείων σε ξενοδοχεία, τουριστικές επιχειρήσεις και αεροπορικές εταιρείες. Το σενάριο αυτό θα μετατρεπόταν άμεσα σε επιδείνωση του κόστους κινδύνου και πίεση στα NPE.

Ο τρίτος δίαυλος: ενεργειακές τιμές και NIM

Η Ελλάδα παραμένει εξαρτημένη από εισαγόμενους υδρογονάνθρακες, παρά την αξιοσημείωτη επέκταση των ανανεώσιμων πηγών. Μια κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή που θα ωθούσε το πετρέλαιο σε υψηλά επίπεδα — η ΕΚΤ/ΕΣΣΚ αναφέρει το σενάριο ενεργειακού σοκ ως έναν από τους πέντε βασικούς αξονες γεωπολιτικού κινδύνου — θα επανεκκινούσε πληθωριστικές πιέσεις στη Euroζώνη, με ακριβώς αντίθετες συνέπειες από αυτές που αναζητούν οι ελληνικές τράπεζες.

Οι τέσσερις Όμιλοι έχουν ήδη δει το καθαρό περιθώριο επιτοκίου τους (NIM) να συρρικνώνεται με τη μείωση των επιτοκίων ΕΚΤ: η Eurobank αναφέρει NIM 2,48% στο 2025 έναντι 3,73% στο 2024. Μια ενεργειακή ανάφλεξη που θα ανέκοπτε τον κύκλο χαλάρωσης της ΕΚΤ ή ακόμη θα ανέτρεπε τις προσδοκίες για περαιτέρω μειώσεις επιτοκίων θα αποτελούσε ανάμεικτη εξέλιξη: θετική για τα NII βραχυπρόθεσμα, αρνητική για την ποιότητα ενεργητικού μεσοπρόθεσμα.

Ο τέταρτος δίαυλος: χρηματοπιστωτικές αγορές και κεφαλαιακός κίνδυνος

Η έκθεση ΕΚΤ/ΕΣΣΚ τεκμηριώνει ότι τα γεωπολιτικά σοκ μεταδίδονται στο χρηματοπιστωτικό σύστημα μέσω της σύσφιξης χρηματοοικονομικών συνθηκών, της ανόδου ασφαλίστρων κινδύνου και της αστάθειας αγορών. Για τις ελληνικές τράπεζες, που διαθέτουν σημαντικά χαρτοφυλάκια κρατικών ομολόγων, ο αντίκτυπος είναι διπλός: αύξηση των αποδόσεων ελληνικών ομολόγων σε ένα «risk-off» περιβάλλον και πτώση αποτιμήσεων που ασκεί πίεση στα κεφαλαιακά αποθέματα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι δείκτες CET1 των ελληνικών τραπεζών βρίσκονται σε ισχυρά επίπεδα: Εθνική Τράπεζα 18,8% (FL CET1), Alpha Bank 15%, Eurobank 15,6% (CET1). Ωστόσο, τα σημαντικά υπόλοιπα DTC που παραμένουν στους ισολογισμούς τους μετριάζουν την πραγματική κεφαλαιακή ανθεκτικότητα έναντι σεναρίων ακραίας αγοραστικής αναταραχής.

Ο παράδοξος χαρακτήρας της έμμεσης έκθεσης

Η δομή αυτή δημιουργεί ένα εγγενές αναλυτικό πρόβλημα: η απουσία άμεσης έκθεσης στη Μέση Ανατολή καθιστά ουσιαστικά αδύνατη την ποσοτικοποίηση του κινδύνου σε επίπεδο ισολογισμού. Κανείς Διευθύνων Σύμβουλος δεν αναφέρθηκε στον κίνδυνο αυτό στις παρουσιάσεις αποτελεσμάτων Φεβρουαρίου 2026. Κανένα stress test σεναρίου δεν δημοσιεύτηκε με γεωπολιτική παράμετρο Μέσης Ανατολής.

Κι όμως, η ΕΚΤ/ΕΣΣΚ τεκμηριώνει ότι ακόμη και «η αβεβαιότητα ως τέτοια» — ανεξαρτήτως υλοποίησης — αρκεί για να μειώσει την πιστωτική επέκταση, να αυξήσει τα ασφάλιστρα κινδύνου και να πλήξει το Growth-at-Risk κατά 1-2 ποσοστιαίες μονάδες.

Το ελληνικό τραπεζικό σύστημα δεν επωμίζεται τον γεωπολιτικό κίνδυνο της Μέσης Ανατολής ως ισολογιστικό γεγονός. Τον υφίσταται ως μακροοικονομικό. Και αυτός ακριβώς είναι ο λόγος που η έκθεση αυτή παραμένει αθέατη στα ετήσια αποτελέσματα — ορατή μόνο στα μεγέθη που διαμορφώνουν το περιβάλλον εντός του οποίου οι τράπεζες λειτουργούν: τιμές ενέργειας, ναύλοι, τουριστικές ροές, ΑΕΠ.