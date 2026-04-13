Η-Σαουδική-Αραβία-μειώνει-στο-μισό-τις-εξαγωγές-πετρελαίου-προς-Κίνα

Οι πωλήσεις αργού πετρελαίου της Σαουδικής Αραβίας προς την Κίνα, αναμένεται να μειωθούν στο μισό τον επόμενο μήνα, καθώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή ανατρέπει τις ροές και αυξάνει τις τιμές, σύμφωνα με traders που γνωρίζουν το θέμα.

Ο μεγαλύτερος εξαγωγέας πετρελαίου στον κόσμο πρόκειται να αποστείλει περίπου 20 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου στους πελάτες του που δραστηριοποιούνται στην Κίνα για τον Μάιο, δήλωσαν οι traders, ζητώντας στο - News.

O όγκος είναι μειωμένος σχεδόν κατά το ήμισυ σε σχέση με τα περίπου 40 εκατομμύρια βαρέλια είχαν κατευθυνθεί προς Κίνα τον Απρίλιο.