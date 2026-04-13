Η-συνεργασία-Ελλάδας-και-Κύπρου-με-το-Ισραήλ-φέρνει-προβλήματα-και-πόλεμο,-λέει-ο-Φιντάν

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, ανέφερε ότι η συνεργασία της Ελλάδα και της Κύπρου με το Ισραήλ «φέρνει περισσότερα προβλήματα και πόλεμο».

«To ζήτημα της τριμερούς συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας, της ελληνοκυπριακής κυβέρνησης και του Ισραήλ, η οποία συμμετέχει ή δίνει την εντύπωση ότι συμμετέχει σε μια επιχείρηση με στόχο την περικύκλωση της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο, είναι ένα θέμα που βρίσκεται στο επίκεντρο της προσοχής μας» ανάφερε αρχικά ο Τούρκος ΥΠΕΞ και πρόσθεσε: «Παρατηρήσαμε και τα πρώτα στάδια αυτού του φαινομένου. Στην πραγματικότητα, εκείνη την εποχή, αυτή η ομάδα προσπαθούσε να εντάξει και άλλες χώρες της περιοχής στη συμμαχία της. Ευτυχώς, παρεμβαίναμε την κατάλληλη στιγμή και εμποδίσαμε αυτό το σχέδιο. Τελικά, παρέμειναν το Ισραήλ, η ελληνοκυπριακή κυβέρνηση και η Ελλάδα».

Στη συνέχεια ο Χακάν Φιντάν σημείωσε ότι: « η Ελλάδα ακολουθεί στην πραγματικότητα πολύ επικίνδυνες πολιτικές. Υπάρχουν επίσης πολύ ενδιαφέρουσες πτυχές στην επιδίωξη πολιτικών από την Ελλάδα εδώ μόνη της, πολιτικές που καμία άλλη χώρα στην Ευρώπη δεν ακολουθεί. Πρέπει πραγματικά να το εξετάσουμε πιο προσεκτικά αυτό· ίσως το συζητήσουμε κάποια άλλη φορά. Η πολιτική, η διοίκηση στην ελληνοκυπριακή πλευρά, πόσο λανθασμένες πολιτικές ακολουθεί – έχουν στην πραγματικότητα καταστεί σαφείς σε αυτόν τον πόλεμο.

Η συνεργασία που κάνουν δεν φέρνει περισσότερη ασφάλεια. Φέρνει περισσότερη ανασφάλεια, περισσότερα προβλήματα και περισσότερο πόλεμο. Τους το είπαμε. Το είπαμε στους Έλληνες, και μέσω αυτών, το είπαμε στην ελληνοκυπριακή διοίκηση. Αυτός ο τρόπος πολιτικής δεν θα σας φέρει περισσότερη ασφάλεια».

«Ούτε η Ελλάδα ούτε η ελληνοκυπριακή πλευρά χρειάζονται στρατιωτική συνεργασία με το Ισραήλ στην περιοχή. Υπάρχει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ελλάδα είναι ήδη μέλος του ΝΑΤΟ. Η ελληνοκυπριακή πλευρά έχει την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή η επιδίωξη μιας τέτοιας συνεργασίας ποιο στρατηγικό σκοπό εξυπηρετεί, δεν μπορούν καν να μου εξηγήσουν. Πιθανότατα αποτελεί επιβολή στην κυβέρνηση κατόπιν διαταγής. Θα σταματήσω εδώ», ανέφερε μεταξύ άλλων.

Οι εξελίξεις με τον πόλεμο στο Ιράν και τα Στενά του Ορμούζ

Ο Χακάν Φιντάν ανέφερε στο Anadolu ότι ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς πραγματοποίησε συνέντευξη Τύπου μετά τις διαπραγματεύσεις και σημείωσε ότι οι δηλώσεις του υποδηλώνουν ότι έθεσαν μια πρόταση στο τραπέζι και ότι, γενικά, υπάρχει αδιέξοδο στο πυρηνικό ζήτημα. Ο Τούρκος ΥΠΕΞ αναφερόμενος στις συνομιλίες, επισήμανε ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή συγκεκριμένες προτάσεις για το θέμα αυτό και βασιζόμενος στην πολυετή εμπειρία του στις διαπραγματεύσεις, είπε ότι τα μέρη παρουσιάζουν τις αρχικές τους θέσεις και ότι αυτό είναι φυσιολογικό.

«Οι αρχικές θέσεις είναι πάντα κάπως ακραίες. Στη συνέχεια, τα μέρη προσπαθούν να καταλήξουν σε κάποιο σημείο με τη βοήθεια των μεσολαβητών. Αρκεί να έχουν τη σταθερή πρόθεση να επιτύχουν και να διατηρήσουν την εκεχειρία. Από ό,τι βλέπω, αυτή τη στιγμή και τα δύο μέρη είναι ειλικρινή όσον αφορά την εκεχειρία και συνειδητοποιούν την ανάγκη της», δήλωσε.

«Πρέπει πάντα να λαμβάνουμε υπόψη την παρεμβατική στάση του Ισραήλ. Το λέμε συνεχώς αυτό στους Αμερικανούς και στις άλλες πλευρές. Ωστόσο, αυτή τη στιγμή τόσο οι Αμερικανοί όσο και οι Ιρανοί έχουν επιστρέψει στις χώρες τους. Οι Ιρανοί ειδικά θα αξιολογήσουν την πρόταση που έκαναν οι Αμερικανοί. Πιστεύω ότι θα δώσουν μια απάντηση», συμπλήρωσε.

Αναφερόμενος στη διάρκεια της εκεχειρίας, δήλωσε: «Αν εξετάσει κανείς τα θέματα που αποτελούν αντικείμενο των διαπραγματεύσεων, θα διαπιστώσει ότι η οριστική υπογραφή ενός εγγράφου εντός 15 ημερών δεν θα ήταν τεχνικά εφικτή».

«Αν το θέμα του πυρηνικού προγράμματος καταλήξει σε μια κατάσταση “όλα ή τίποτα”, ειδικά όσον αφορά τον εμπλουτισμό, πιστεύω ότι ενδέχεται να αντιμετωπίσουμε ένα σοβαρό εμπόδιο. Θα προσπαθήσουμε να το ξεπεράσουμε με τη βοήθεια ορισμένων μεσολαβητών και άλλων χωρών», σημείωσε.

Σχετικά με το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ, ο Φιντάν υπογράμμισε ότι αυτό που επιθυμεί ο κόσμος είναι η ελεύθερη διεθνής διέλευση χωρίς εμπόδια και όσον αφορά το άνοιγμα δήλωσε: «Η θέση μας είναι να ανοίξει με ειρηνικά μέσα. Η παρέμβαση εδώ με μια διεθνή ειρηνευτική δύναμη ενέχει πάρα πολλές δυσκολίες».

«Βλέπουμε μια μεγάλη περιοχή προβλημάτων στη Συρία. Αυτό αποτελεί μεγάλο κίνδυνο για εμάς. Το Ισραήλ δεν προβαίνει σε ορισμένες ενέργειες κατά της Συρίας λόγω του πολέμου που μαίνεται στο Ιράν, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα το κάνει. Όταν έρθει η ώρα, θα θελήσει να το κάνει», ανέφερε.

Ο υπουργός Εξωτερικών Φιντάν, αναφερόμενος στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ που θα πραγματοποιηθεί στην Τουρκία, δήλωσε: «Ίσως να είναι η πιο σημαντική, αλλά και η πιο κρίσιμη σύνοδος κορυφής στην ιστορία του ΝΑΤΟ». Ο Φιντάν είπε ότι, όσον αφορά την ασφάλεια της Ευρώπης, η Τουρκία, ως βασικός παράγοντας, καλείται να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο τόσο στη διαμόρφωση απόψεων και στη δημιουργία συστημάτων όσο και στην πράξη.