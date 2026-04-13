Η-goldman-sachs-προειδοποιεί-τους-καταναλωτές:-Η-αύξηση-της-τιμής-βενζίνης-θα-γίνει-αισθητή

Οι αμερικανοί καταναλωτές δεν θα καταφέρουν να «ξεφεύγουν» από τις υψηλές τιμές της βενζίνης για πολύ καιρό ακόμη και σύντομα θα αναγκαστούν να μειώσουν τις δαπάνες τους, προβλέπει η Goldman Sachs.

«Το πλήγμα στο πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα από τις υψηλότερες τιμές της βενζίνης τείνει να επηρεάζει ιδιαίτερα τις δαπάνες για αυτοκίνητα, αγαθά πολυτελείας και υπηρεσίες», έγραψε σε σημείωμά της τη Δευτέρα η οικονομολόγος της Goldman Sachs, Τζέσικα Ρίντελς.

«Αναμένουμε ότι το μεγαλύτερο μέρος του αντίκτυπου του πολέμου στο ΑΕΠ θα προέλθει από τις καταναλωτικές δαπάνες και έχουμε μειώσει την πρόβλεψή μας για την αύξηση της κατανάλωσης για το 2026 σε ετήσια βάση από λίγο πάνω από 2% πριν από τον πόλεμο σε 1,2%» τόνισε.

«Μειώσαμε την πρόβλεψή μας για την αύξηση του ΑΕΠ για το τέταρτο τρίμηνο του 2026 κατά 0,5 ποσοστιαίες μονάδες στο 2,0%, ώστε να αντικατοπτρίζονται οι υψηλότερες τιμές του πετρελαίου και τα εισερχόμενα δεδομένα παρακολούθησης του πρώτου τριμήνου και βλέπουμε τους κινδύνους να τείνουν προς ένα μεγαλύτερο πλήγμα στην ανάπτυξη» πρόσθεσε.

Το φόντο για τις καταναλωτικές δαπάνες αυτή την άνοιξη και το καλοκαίρι παραμένει ανάμεικτο, στην καλύτερη περίπτωση.

Τις τελευταίες πέντε ημέρες, οι τιμές του πετρελαίου έχουν βιώσει έναν ασταθή κύκλο ανακούφισης και υποχώρησης, καθώς η αγορά αντέδρασε στο μεταβαλλόμενο γεωπολιτικό τοπίο στη Μέση Ανατολή.

Αφού κορυφώθηκαν κοντά στα 120 δολάρια το βαρέλι εν μέσω της Επιχείρησης Epic Fury, οι τιμές σημείωσαν απότομη πτώση στις αρχές της περασμένης εβδομάδας. Σήμερα, στο ξεκίνημα της νέας εβδομάδας οι τιμές ακολουθούν την αβεβαιότητα των εξελίξεων στην Μέση Ανατολή και καταγράφουν νέο ράλι, με Brent και WTI να έχουν ξεπεράσει ξανά τα 100 δολάρια το βαρέλι.

«Καθώς οι ΗΠΑ δεν κατέληξαν σε συμφωνία ή όρους με το Ιράν, είναι πιθανό τα Στενά του Ορμούζ να παραμείνουν υπό τον έλεγχό τους και οι τιμές του πετρελαίου και, επομένως, οι τιμές της βενζίνης, του ντίζελ και των καυσίμων αεριωθούμενων να συνεχίσουν να αυξάνονται λόγω του πιθανού συνεχιζόμενου κλεισίματος των Στενών», προειδοποίησε ο επικεφαλής ανάλυσης πετρελαίου της GasBuddy, Πάτρικ Ντε Χααν.