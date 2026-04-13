Μειώνει-τους-φόρους-στα-καύσιμα-η-κυβέρνηση-της-Γερμανίας

Η γερμανική κυβέρνηση προχωρά σε πακέτο παρεμβάσεων με στόχο να περιορίσει την οικονομική πίεση που δέχονται τα νοικοκυριά λόγω της εκτίναξης των τιμών ενέργειας, ως συνέπεια της έντασης στη Μέση Ανατολή.

Κεντρικό μέτρο αποτελεί η προσωρινή μείωση της φορολογίας στα καύσιμα, την οποία ανακοίνωσε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς. Η παρέμβαση προβλέπει ελάφρυνση κατά 17 λεπτά ανά λίτρο για αρχικό διάστημα δύο μηνών, με την κυβέρνηση να εκφράζει την προσδοκία ότι οι εταιρείες θα περάσουν άμεσα τη μείωση στις τιμές αντλίας.

Από την πλευρά της, η υπουργός Εργασίας Μπάρμπελ Μπας εκτίμησε ότι το συνολικό όφελος για τους πολίτες θα φτάσει τα 1,6 δισ. ευρώ.

Πρόσθετα μέτρα στήριξης

Στο ίδιο πλαίσιο, ο κυβερνητικός συνασπισμός αποφάσισε να δώσει τη δυνατότητα στους εργοδότες να χορηγούν στους εργαζομένους ένα ειδικό επίδομα έως 1.000 ευρώ μέσα στο 2026, χωρίς φορολόγηση ή ασφαλιστικές κρατήσεις.

Για να καλυφθεί το δημοσιονομικό κόστος αυτών των παρεμβάσεων, προβλέπεται αύξηση της φορολογίας στα προϊόντα καπνού ήδη από το τρέχον έτος.

Έντονες διαφωνίες στο εσωτερικό της κυβέρνησης

Οι αποφάσεις αυτές προέκυψαν έπειτα από πολυήμερες διαβουλεύσεις και σημαντικές τριβές μεταξύ βασικών υπουργών. Στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης βρέθηκαν ο υπουργός Οικονομικών Λαρς Κλινγκμπεϊλ και η υπουργός Οικονομίας Κατερίνα Ρίτσι.

Ο καγκελάριος επιχείρησε να υποβαθμίσει τη σημασία των εντάσεων, υπογραμμίζοντας ότι οι συζητήσεις ήταν τελικά «παραγωγικές». Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι το πρόβλημα δεν ήταν οι διαφορετικές απόψεις, αλλά το γεγονός ότι αυτές εκφράστηκαν δημόσια, κάτι που –όπως είπε– ζήτησε να αποφευχθεί στο μέλλον.

Ο Φριντριχ Μερτς τόνισε ότι βασικός στόχος της κυβέρνησης είναι να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών στη λειτουργία του κράτους, απορρίπτοντας τις αιτιάσεις ότι η κυβέρνηση βγαίνει αποδυναμωμένη από τη διαδικασία.

Επιφυλάξεις για τις διαπραγματεύσεις με το Ιράν

Αναφερόμενος στις διεθνείς εξελίξεις, ο Γερμανός καγκελάριος εμφανίστηκε συγκρατημένος για τις συνομιλίες ΗΠΑ–Ιράν που πραγματοποιήθηκαν στο Πακιστάν, εκτιμώντας ότι δεν είχαν την απαραίτητη προετοιμασία.

Όπως δήλωσε, αναμένεται μια πιο παρατεταμένη διπλωματική διαδικασία, ενώ σημείωσε ότι το Βερολίνο διατηρεί επαφές με την Ουάσινγκτον, το Ισραήλ και άλλους εταίρους, επιδιώκοντας να συμβάλει όπου είναι δυνατόν, παρά τους περιορισμούς της γερμανικής επιρροής.