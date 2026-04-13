Ουγγαρία:-Σε-υψηλό-τετραετίας-το-φιορίνι-έναντι-του-ευρώ-μετά-τη-νίκη-Μαγιάρ-στις-εκλογές

Το φιορίνι εκτινάχθηκε σε υψηλό τετραετίας έναντι του ευρώ τη Δευτέρα, μετά τη σαρωτική νίκη του νεοσύστατου κεντροδεξιού κόμματος «Tisza» στις χθες εκλογές της Ουγγαρίας που εκτόπισαν τον επί 16 έτη πρωθυπουργό, Βίκτορ Όρμπαν.

Η ισχυρή πλειοψηφία του Tisza στο κοινοβούλιο ενδέχεται να απελευθερώσει δισεκατομμύρια χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία είχε μπλοκαριστεί από τις διαμάχες του Όρμπαν με την Κομισιόν σχετικά με ζητήματα κράτους δικαίου στη χώρα.

Το Tisza θεωρείται πιο φιλικό προς την ΕΕ και την αγορά, οι οποίες αντέδρασαν εν μία νυκτί όσο τα αποτελέσματα ξεκαθάριζαν.

Το φιορίνι διαπραγματευόταν 2,5% υψηλότερα από το κλείσιμο της Παρασκευής στα 366,15 ανά ευρώ. Ειναι η ισχυρότερη ισοτιμία από τον Φεβρουάριο του 2022.