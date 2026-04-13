Πλήγμα-στην…-πολυτέλεια-του-Κόλπου:-Ο-πόλεμος-φέρνει-κατάρρευση-των-πωλήσεων-σε-Ντουμπάι-και-Άμπου-Ντάμπι-για-τις-μεγάλες-εταιρίες

Σημαντική κάμψη καταγράφει η αγορά ειδών πολυτελείας στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, καθώς η σύγκρουση με το Ιράν φαίνεται να επηρεάζει έναν από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους κόμβους του κλάδου παγκοσμίως.

Οι πωλήσεις των κορυφαίων ευρωπαϊκών οίκων μόδας μειώθηκαν αισθητά σε Ντουμπάι και Άμπου Ντάμπι, πλήττοντας έναν τομέα που αποτιμάται σε περίπου 400 δισ. δολάρια και ήδη τα τελευταία τρία χρόνια εμφανίζει πιέσεις.

Απότομη πτώση στα μεγάλα εμπορικά κέντρα

Σύμφωνα με στοιχεία από την αγορά, οι πωλήσεις τον Μάρτιο στο Mall of the Emirates κατέγραψαν πτώση 30% έως 50% σε σχέση με τον ίδιο μήνα πέρυσι, πλήττοντας καταστήματα όπως Louis Vuitton, Dior, Gucci, Cartier και Chanel.

Παράλληλα, η επισκεψιμότητα στο ίδιο εμπορικό κέντρο μειώθηκε περίπου 15%, υποδηλώνοντας ευρύτερη κάμψη στην καταναλωτική κίνηση.

Ακόμη μεγαλύτερη πτώση καταγράφηκε στο Dubai Mall, όπου η κίνηση μειώθηκε έως και 50%, γεγονός που ενισχύει την εικόνα γενικευμένης επιβράδυνσης.

Στο The Galleria Al Maryah Island, η κατάσταση εμφανίζεται πιο σταθερή, με πτώση περίπου 10% στις πωλήσεις, γεγονός που αποδίδεται στη μικρότερη εξάρτηση από τον τουρισμό σε σχέση με το Ντουμπάι.

Η επίδραση της γεωπολιτικής έντασης

Η επιδείνωση αποδίδεται στις επιπτώσεις της σύγκρουσης που ξεκίνησε μετά τις αμερικανοϊσραηλινές επιθέσεις στο Ιράν, η οποία έχει επηρεάσει την εικόνα σταθερότητας του Κόλπου.

Το Ντουμπάι, που για χρόνια προβαλλόταν ως ασφαλής και πολυτελής τουριστικός προορισμός, έχει δεχθεί πλήγμα στην εικόνα του, καθώς έχουν καταγραφεί επιθέσεις με drones και ζημιές σε υποδομές από συντρίμμια αναχαιτίσεων.

Επιπτώσεις στον κλάδο των πολυτελών οίκων

Οι μεγάλοι όμιλοι όπως LVMH, Kering και Hermès αναμένεται να ανακοινώσουν τριμηνιαία αποτελέσματα εντός της εβδομάδας, με την αγορά να παρακολουθεί στενά τις επιπτώσεις.

Ο κλάδος της πολυτέλειας, αξίας περίπου 400 δισ. δολαρίων, είχε ήδη επιβραδυνθεί μετά το τέλος της άνθησης στην Κίνα και τη γενικότερη παγκόσμια οικονομική επιβράδυνση.

Αβεβαιότητα για την ανάκαμψη

Αναλυτές εκτιμούν ότι η ανάκαμψη μπορεί να καθυστερήσει σημαντικά, καθώς οι γεωπολιτικές εντάσεις, ο πληθωρισμός και το υψηλό κόστος ταξιδιών επηρεάζουν τη ζήτηση, ακόμη και εκτός Μέσης Ανατολής.

Παρά το γεγονός ότι η περιοχή του Κόλπου αντιπροσωπεύει μικρό ποσοστό των παγκόσμιων πωλήσεων πολυτελείας, θεωρείται στρατηγικά κρίσιμη λόγω των υψηλών περιθωρίων κέρδους και της μεγάλης κατανάλωσης ανά πελάτη.

Με πληροφορίες από Reuters