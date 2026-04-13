Προκαλεί-ο-Φιντάν:-«Η-συνεργασία-της-Ελλάδας-με-το-Ισραήλ-φέρνει-προβλήματα-και-πόλεμο»

Βολές κατά της Αθήνας και της Λευκωσίας για τη συνεργασία με την Ιερουσαλήμ εξαπέλυσε τη Δευτέρα ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν σε συνέντευξή του στο κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu.

«Η συνεργασία μεταξύ Ελλάδας, “Ελληνοκυπριακής Διοίκησης” και Ισραήλ δεν φέρνει περισσότερη εμπιστοσύνη, φέρνει περισσότερη δυσπιστία. Φέρνει περισσότερα προβλήματα και πόλεμο» ισχυρίστηκε.

«Ιδιαίτερα, το ζήτημα της τριάδας, Ελλάδας, “Ελληνοκυπριακής Διοίκησης” και Ισραήλ που εμπλέκονται, ή δίνουν την εντύπωση ότι εμπλέκονται, σε μια επιχείρηση που στοχεύει στην περικύκλωση της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο, είναι ένα θέμα που βρίσκεται υπό τη στενή μας παρακολούθηση. Το παρατηρήσαμε ήδη από τα πρώτα στάδια. Μάλιστα, τότε αυτή η ομάδα επιχειρούσε να εντάξει και άλλες περιφερειακές χώρες στη συμμαχία της. Ευτυχώς, υπήρξε παρέμβασή μας την κατάλληλη στιγμή και μπλοκάραμε αυτό το σχέδιο. Τελικά, έμειναν το Ισραήλ, η “Ελληνοκυπριακή Διοίκηση” και η Ελλάδα».

#BREAKING Fidan says cooperation between Greece, Greek Cypriot Administration, Israel ‘does not bring more trust, it brings more mistrust. It brings more problems and war’ pic.twitter.com/4bEypdR7Ve — Anadolu English (@anadoluagency) April 13, 2026

«Βλέπουμε ότι η Ελλάδα ακολουθεί εξαιρετικά επικίνδυνες πολιτικές εδώ. Υπάρχουν πολύ ενδιαφέρουσες πτυχές στην προσπάθεια της Ελλάδας να ακολουθήσει ένα είδος πολιτικής που καμία άλλη χώρα στην Ευρώπη δεν ακολουθεί μόνη της» ισχυρίστηκε.

«Ούτε η Ελλάδα ούτε η ”Ελληνοκυπριακή Διοίκηση” χρειάζονται στρατιωτική συνεργασία με το Ισραήλ. Η Ελλάδα είναι ήδη μέλος του ΝΑΤΟ και η “Ελληνοκυπριακή Διοίκηση” έχει την υποστήριξη της ΕΕ. Ποια στρατηγική λογική θα μπορούσε να δικαιολογήσει την αναζήτηση αυτού του είδους συνεργασίας είναι κάτι που ούτε αυτοί μπορούν να μου εξηγήσουν».

Ο Χακάν Φιντάν υποστήριξε ακόμη ότι «το Ισραήλ ενδέχεται να επιδιώξει να χαρακτηρίσει την Τουρκία ως νέο αντίπαλο μετά το Ιράν, καθώς δεν μπορεί να επιβιώσει χωρίς εχθρό».

Ανέφερε ότι οι ενέργειες του Ισραήλ στον Λίβανο μοιάζουν με τη Γάζα. Οι ισραηλινές επιθέσεις στη Συρία αποτελούν «σοβαρό κίνδυνο» για την Τουρκία.

Ο Τούρκος υπουργός πρόσθεσε ότι το Ιράν και οι ΗΠΑ παραμένουν «ειλικρινείς» όσον αφορά την επίτευξη εκεχειρίας, παρά το γεγονός ότι δεν κατέληξαν σε συμφωνία στις συνομιλίες του Σαββάτου με τη μεσολάβηση του Πακιστάν, αλλά συμπλήρωσε ότι το Ισραήλ «θα μπορούσε να διαταράξει την ειρηνευτική διαδικασία».

Σε ό,τι αφορά το Στενό του Ορμούζ, ο Τούρκος υπουργός προειδοποίησε ότι οι στρατιωτικές προσεγγίσεις για την εξασφάλιση βασικών παγκόσμιων θαλάσσιων διαδρόμων θα είναι εξαιρετικά περίπλοκες. «Η θέση μας είναι ότι πρέπει να ανοίξει ξανά μέσω της ειρήνης».

«Πιστεύω ότι αν το πυρηνικό ζήτημα καταλήξει σε μια κατάσταση ”όλα ή τίποτα”, ειδικά όσον αφορά τον εμπλουτισμό, ενδέχεται να αντιμετωπίσουμε σοβαρά εμπόδια», προειδοποίησε ο Φιντάν.

Η Τουρκία πρέπει να διαδραματίσει σοβαρό ρόλο ως «βασικός παράγοντας» στη διαμόρφωση απόψεων, την οικοδόμηση συστημάτων και την εφαρμογή του ευρωπαϊκού πλαισίου ασφάλειας, δήλωσε ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών.

Συνέχισε λέγοντας ότι η σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ που θα πραγματοποιηθεί στην Άγκυρα θα μπορούσε να είναι «μία από τις πιο σημαντικές στην ιστορία της συμμαχίας». Ο Φιντάν είπε ότι οι χώρες του ΝΑΤΟ θα πρέπει να δουν την επερχόμενη σύνοδο κορυφής στην Άγκυρα ως ευκαιρία «για τη συστηματοποίηση των σχέσεων ΝΑΤΟ-ΗΠΑ»

