Στο-πλευρό-του-Πάπα-ο-πρόεδρος-του-Ιράν,-καταδικάζει-την-επίθεση-Τραμπ

Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, καταδίκασε την επίθεση του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, κατά του Πάπα Λέοντα XIV «εκ μέρους του μεγάλου έθνους του Ιράν», προσθέτοντας ότι η βεβήλωση του «Ιησού, του προφήτη της ειρήνης και της αδελφοσύνης» δεν είναι αποδεκτή από «κανέναν ελεύθερο άνθρωπο».

His Holiness Pope Leo XIV (@Pontifex), I condemn the insult to Your Excellency on behalf of the great nation of Iran, and declare that the desecration of Jesus, the prophet of peace and brotherhood, is not acceptable to any free person. I wish you glory by Allah. — Masoud Pezeshkian (@drpezeshkian) April 13, 2026

«Δεν θέλω έναν Πάπα που θεωρεί εντάξει το Ιράν να έχει πυρηνικό όπλο»

Νωρίτερα, ο Τραμπ εξαπέλυσε επίθεση στο Truth Social κατά του Πάπα, αποκαλώντας τον «αδύναμο» και «κακό στην εξωτερική πολιτική».

«Δεν θέλω έναν Πάπα που θεωρεί εντάξει το Ιράν να έχει πυρηνικό όπλο. Ο Λέων πρέπει να συνέλθει ως Πάπας, να χρησιμοποιήσει κοινή λογική, να σταματήσει να εξυπηρετεί τη ριζοσπαστική Αριστερά και να επικεντρωθεί στο να είναι ένας σπουδαίος Πάπας, όχι πολιτικός», έγραψε μεταξύ άλλων ο Αμερικανός πρόεδρος.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ υποστήριξε επίσης ότι ο Πάπας Λέων ΙΔ΄, ο πρώτος Ποντίφικας που γεννήθηκε στις ΗΠΑ, εξελέγη επειδή η Καθολική Εκκλησία θεώρησε πως ένας Αμερικανός Πάπας θα μπορούσε να διαχειριστεί καλύτερα τη σχέση με τον ίδιο.

«Τοποθετήθηκε εκεί επειδή είναι Αμερικανός και πίστεψαν ότι αυτός θα ήταν ο καλύτερος τρόπος να αντιμετωπιστεί ο πρόεδρος Ντόναλντ Τζ. Τραμπ. Αν δεν ήμουν στον Λευκό Οίκο, ο Λέων δεν θα ήταν στο Βατικανό», ανέφερε.

Αναλυτικά η ανάρτηση Τραμπ για τον Πάπα

«Ο Πάπας Λέων είναι ΑΔΥΝΑΜΟΣ στο Έγκλημα και απαίσιος στην Εξωτερική Πολιτική. Μιλά για τον “φόβο” της κυβέρνησης Τραμπ, αλλά δεν αναφέρει τον ΦΟΒΟ που είχε η Καθολική Εκκλησία, και όλες οι άλλες χριστιανικές οργανώσεις, κατά τη διάρκεια του COVID, όταν συνελάμβαναν ιερείς, πάστορες και όλους τους υπόλοιπους επειδή τελούσαν λειτουργίες, ακόμη κι όταν βρίσκονταν σε εξωτερικούς χώρους και κρατούσαν αποστάσεις δέκα ή ακόμη και είκοσι ποδιών.

Μου αρέσει πολύ περισσότερο ο αδελφός του, ο Λούις, απ’ ό,τι ο ίδιος, γιατί ο Λούις είναι απόλυτα MAGA. Καταλαβαίνει την κατάσταση, ενώ ο Λέων όχι! Δεν θέλω έναν Πάπα που θεωρεί ότι είναι εντάξει το Ιράν να έχει πυρηνικό όπλο. Δεν θέλω έναν Πάπα που θεωρεί απαράδεκτο το ότι η Αμερική επιτέθηκε στη Βενεζουέλα, μια χώρα που έστελνε τεράστιες ποσότητες ναρκωτικών στις Ηνωμένες Πολιτείες και, ακόμη χειρότερα, άδειαζε τις φυλακές της — συμπεριλαμβανομένων δολοφόνων, εμπόρων ναρκωτικών και εγκληματιών — στέλνοντάς τους στη χώρα μας.

Και δεν θέλω έναν Πάπα που επικρίνει τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών επειδή κάνω ακριβώς αυτό για το οποίο εκλέχθηκα, με συντριπτική νίκη, να πετυχαίνω ιστορικά χαμηλά επίπεδα εγκληματικότητας και να δημιουργώ τη μεγαλύτερη χρηματιστηριακή αγορά στην Ιστορία.

Ο Λέων θα έπρεπε να είναι ευγνώμων, γιατί, όπως όλοι γνωρίζουν, αποτέλεσε μεγάλη έκπληξη. Δεν βρισκόταν σε καμία λίστα για τη θέση του Πάπα και τοποθετήθηκε εκεί από την Εκκλησία επειδή ήταν Αμερικανός και πίστεψαν ότι αυτός θα ήταν ο καλύτερος τρόπος να αντιμετωπιστεί ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τζ. Τραμπ. Αν δεν βρισκόμουν στον Λευκό Οίκο, ο Λέων δεν θα ήταν στο Βατικανό.

Δυστυχώς, ο Λέων είναι αδύναμος στο έγκλημα, αδύναμος στα πυρηνικά όπλα, κάτι που δεν μου αρέσει καθόλου, ούτε και το γεγονός ότι συναντά υποστηρικτές του Ομπάμα, όπως ο Ντέιβιντ Άξελροντ, ένας ΑΠΟΤΥΧΗΜΕΝΟΣ της Αριστεράς, που ήταν από εκείνους που ήθελαν να συλλαμβάνονται οι πιστοί και οι κληρικοί.

Ο Λέων πρέπει να συνέλθει ως Πάπας, να χρησιμοποιήσει κοινή λογική, να σταματήσει να εξυπηρετεί τη Ριζοσπαστική Αριστερά και να επικεντρωθεί στο να είναι ένας σπουδαίος Πάπας, όχι πολιτικός. Αυτό τον βλάπτει πολύ και, το σημαντικότερο, βλάπτει την Καθολική Εκκλησία!

Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΖ. ΤΡΑΜΠ»