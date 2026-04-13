Υποχωρούν-τα-ευρωπαϊκά-και-ασιατικά-χρηματιστήρια-στον-απόηχο-των-κινήσεων-Τραμπ-στο-Ορμούζ

Οι ευρωπαϊκές μετοχές ξεκινούν τη νέα εβδομάδα με αρνητικό πρόσημο, καθώς οι επενδυτές παγκοσμίως αξιολογούν τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 άνοιξε πτωτικά, καταγράφοντας απώλειες 0,7%, με όλα τα μεγάλα χρηματιστήρια να κινούνται χαμηλότερα και τους περισσότερους κλάδους —εκτός από τον πετρελαϊκό και τον ενεργειακό— στο «κόκκινο» στο άνοιγμα της συνεδρίασης.

Την ίδια στιγμή, ο γερμανικός DAX υποχωρεί κατά 1,11% στις 23.587,50 μονάδες, ο βρετανικός FTSE 100 χάνει 0,74% στις 10.562,00 μονάδες και ο γαλλικός CAC 40 καταγράφει πτώση 0,94% στις 8.181,71 μονάδες.

Στην ευρωπαϊκή περιφέρεια, ο ισπανικός IBEX σημειώνει απώλειες 1,05% στις 18.014,77 μονάδες, ο ιταλικός MIB υποχωρεί κατά 0,77% στις 47.239,50 μονάδες και ο πορτογαλικός PSI κινείται χαμηλότερα κατά 0,27% στις 9.432,76 μονάδες.

Οι μετοχές του κλάδου ταξιδιών και αναψυχής συγκαταλέγονται στις πιο πιεσμένες, καταγράφοντας πτώση 2% στο άνοιγμα, με τις αεροπορικές εταιρείες Wizz Air, EasyJet και Lufthansa να σημειώνουν απώλειες 7,2%, 3,9% και 3,8% αντίστοιχα.

Τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια κινούνται πτωτικά, καθώς οι επενδυτές αντιδρούν στα σχέδια των ΗΠΑ για αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ. Η κίνηση αυτή ανακοινώθηκε μετά την αποτυχία των συνομιλιών μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης το Σαββατοκύριακο να καταλήξουν σε συμφωνία για τον τερματισμό της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

Η αποτυχία των διαπραγματεύσεων μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ αναζωπύρωσε τους φόβους για παρατεταμένη σύγκρουση, ενώ οι τιμές του πετρελαίου εκτοξεύθηκαν την Κυριακή.

Οι Ευρωπαίοι επενδυτές στρέφουν επίσης την προσοχή τους στην Ουγγαρία, όπου ο μακροχρόνιος συντηρητικός ηγέτης Βίκτορ Όρμπαν παραδέχθηκε την ήττα του από τον Πέτερ Μαγιάρ και το φιλοευρωπαϊκό κόμμα Τίσα, μετά από σαρωτική νίκη της αντιπολίτευσης. Η εξέλιξη αυτή αποτελεί πλήγμα για τη Ρωσία και την κυβέρνηση Τραμπ, που θεωρούσαν τον ευρωσκεπτικιστή Όρμπαν σύμμαχο.

Τέλος, όσον αφορά τις κινήσεις που προηγήθηκαν στις ασιατικές αγορές, ο Nikkei έκλεισε με απώλειες 0,62% στις 56.571,50 μονάδες, ο S&P/ASX 200 της Αυστραλίας υποχώρησε κατά 0,39% στις 8.926,00 μονάδες και ο Kospi σημείωσε πτώση 0,86% στις 5.808,62 μονάδες.

Στην Κίνα, ο CSI ενισχύθηκε ελαφρώς κατά 0,06% στις 3.988,56 μονάδες και ο SZSE Component κατέγραψε κέρδη 0,69% στις 14.407,86 μονάδες.

Παράλληλα, ο Hang Seng του Χονγκ Κονγκ έκλεισε πτωτικά με απώλειες 0,98% στις 25.640 μονάδες, ενώ ο Nifty υποχώρησε κατά 0,94% στις 23.824,55 μονάδες.