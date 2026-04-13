Benetton Ελλάς: Υποχώρηση πωλήσεων και μείωση καταστημάτων – Δύσκολη η επόμενη μέρα

Περιόρισε τις ζημιές η ελληνική θυγατρική του γνωστού ιταλικού ομίλου αλλά μειώθηκαν και οι πωλήσεις στη σκιά της συρρίκνωσης του δικτύου καταστημάτων. Πόσα καταστήματα έκλεισε μέσα σε έναν χρόνο.

Σε κλοιό πιέσεων βρέθηκε το 2025 η Benetton Ελλάς, με την ελληνική θυγατρική του γνωστού ιταλικού ομίλου να εμφανίζει μεν μικρότερες ζημιές στην τελική γραμμή του ισολογισμού της, αλλά και να καταγράφει σημαντική μείωση του κύκλου εργασιών και συρρίκνωση του δικτύου καταστημάτων της.

Ειδικότερα, όπως προκύπτει από τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας που καταχωρήθηκαν στο ΓΕΜΗ τα προηγούμενα 24ωρα, το 2025 οι πωλήσεις υποχώρησαν στα 15,70 εκατ. ευρώ από 23,31 εκατ. ευρώ στη χρήση 2024.

Σε ό,τι δε αφορά τα επιμέρους κανάλια, η εικόνα παρουσιάζει μεγάλη διαφοροποίηση. Οι πωλήσεις των εμπορευμάτων χονδρικής υποχώρησαν αισθητά σε ποσοστό άνω του 90%, αφού μειώθηκαν στα επίπεδα των 861,7 χιλ. ευρώ έναντι 9,45 εκατ. ευρώ το 2024, με τη διοίκηση να αποδίδει την εν λόγω εξέλιξη σε μεταβολές και αναπροσαρμογές εμπορικών συνεργασιών. Την ίδια ώρα, οι πωλήσεις των εμπορευμάτων λιανικής υποχώρησαν στα επίπεδα των 14,52 εκατ. ευρώ από 16,99 εκατ. ευρώ στη χρήση 2024.

Συρρίκνωση ζημιών

Τα μικτά κέρδη της εταιρείας ενισχύθηκαν κατά 718 χιλ. ευρώ, με το περιθώριο μικτού κέρδους να αυξάνεται στο 28,39% από 16,04% στην αμέσως προηγούμενη χρήση.

Τα λειτουργικά έξοδα υποχώρησαν κατά 1,02 εκατ. ευρώ ενώ η τελική γραμμή του ισολογισμού έδειξε μειωμένες ζημιές στα επίπεδα των 2,97 εκατ. ευρώ το 2025, έναντι καθαρών ζημιών 5,17 εκατ. ευρώ στη χρήση 2024.

Αρνητικό κεφάλαιο κίνησης

Οι πιέσεις που διέρχεται η Benetton Ελλάς γίνονται ορατές και σε επίπεδο ρευστότητας.

Κατά την 31 Δεκεμβρίου 2025, η εταιρεία εμφανίζει αρνητικό κεφάλαιο κίνησης ύψους 876 χιλ. ευρώ (έναντι αρνητικό 2.280 ευρώ το 2024) και θετικά ίδια κεφάλαια, ύψους 639 χιλ. ευρώ (έναντι αρνητικό -394 χιλ. ευρώ το 2024), τα οποία δεν ξεπερνούν το ήμισυ του μετοχικού κεφαλαίου και κατά συνέπεια τίθεται κανονιστικό θέμα μη συμμόρφωσης της εταιρείας με τα κεφαλαιακά όρια του άρθρου 119 Ν.4548/2018.

«Στο πλαίσιο των ανωτέρω και για σκοπούς συμμόρφωσης της εταιρείας με την κείμενη νομοθεσία ο διαχειριστής υποχρεούται να συγκαλέσει τη συνέλευση του εταίρου εντός εύλογου χρόνου για να αποφασίσει τη λήψη των αναγκαίων μέτρων», αναφέρεται στην οικονομική έκθεση της εταιρείας.

Το Letter of Support της μητρικής

Να σημειωθεί εδώ ότι η ελληνική θυγατρική του ιταλικού ομίλου έχει λάβει επιστολή υποστήριξης από τη μητρική της εταιρεία «στην οποία η τελευταία επιβεβαιώνει ότι θα προβεί σε ενέργειες που είναι ευλόγως αναγκαίες για να μπορέσει η εταιρεία να συνεχίσει τις δραστηριότητες της και να τακτοποιήσει τις υποχρεώσεις της και θα συνεχίσει να παρέχει την οικονομική υποστήριξη της για μια περίοδο τουλάχιστον δώδεκα μηνών από τις 31 Δεκεμβρίου 2025».

Οκτώ λιγότερα καταστήματα μέσα σε έναν χρόνο

Σημαντική μείωση εμφανίζει και ο αριθμός των καταστημάτων που διατηρεί η εταιρεία στην ελληνική επικράτεια.

Στα τέλη του 2025 η εταιρεία λειτουργούσε 17 καταστήματα υπό καθεστώς άμεσης λειτουργικής μίσθωσης και διατηρούσε συμβάσεις με δύο πολυκαταστήματα που προβλέπουν τη διάθεση ενός ή περισσότερων «χώρων» για την τοποθέτηση, προβολή και διάθεση εμπορευμάτων. Υπενθυμίζεται εδώ ότι στα τέλη του 2024 η Benetton Ελλάς λειτουργούσε 25 καταστήματα, όπερ σημαίνει ότι μέσα σε έναν χρόνο το δίκτυό της μειώθηκε κατά οκτώ συνολικά καταστήματα.

Παράλληλα, όπως είναι φυσικό λόγω της συρρίκνωσης του δικτύου καταστημάτων, ο μέσος αριθμός προσωπικού εντός της χρήσης 2025 υποχώρησε στα 183 άτομα, από 206 άτομα στη χρήση 2024.

Το who is who

Η Benetton Ελλάς συστάθηκε στις 16 Σεπτεμβρίου 2011, με κύρια δραστηριότητα την εμπορία ειδών ένδυσης και υπόδησης – αντιπροσωπεία και υποστηρικτικές υπηρεσίες ειδών ιματισμού.

Ειδικότερα αναπτύσσει τα σήματα United Colors of Benetton, Sisley και Undercolors of Benetton, ενώ η έδρα της εταιρείας βρίσκεται στον Ταύρο.

Οι χρηματοοικονομικές της καταστάσεις περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Benetton Group S.r.l. με έδρα το Treviso Ιταλίας, με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης. Τελικός μέτοχος της εταιρείας είναι η Benetton Group S.r.l. ύστερα από την 1.12.2016 απορρόφηση λόγω συγχωνεύσεως με την Benetton International S.A.