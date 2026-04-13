lvmh:-Έχασαν-τις-εκτιμήσεις-οι-πωλήσεις-πρώτου-τριμήνου-λόγω-Μέσης-Ανατολής

Ο όμιλος πολυτελών ειδών και ναυαρχίδα της συγκεκριμένης βιομηχανίας LVMH ανακοίνωσε σήμερα τριμηνιαίες πωλήσεις χαμηλότερες των προβλέψεων, καθώς ο τομέας αρχίζει να αποκρυπτογραφεί τις επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή και τον αντίκτυπό του στις μετοχές.

Συγκεκριμένα, οι οργανικές πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 1% το πρώτο τρίμηνο, ωστόσο οι αναλυτές που συμμετείχαν σε έρευνα της FactSet ανέμεναν 1,5% στο τρίμηνο του Μαρτίου.

Η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή είχε αρνητικό αντίκτυπο 1% στην οργανική ανάπτυξη στο τρίμηνο, ανέφερε η LVMH σε ανακοίνωσή της.

«Η LVMH διατήρησε την ισχυρή καινοτόμο δυναμική της και επέδειξε καλή ανθεκτικότητα σε ένα γεωπολιτικό και οικονομικό περιβάλλον που παρέμεινε διαταραγμένο, ενισχυμένο από τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή», ανέφερε η εταιρεία, σηματοδοτώντας επίσης ένα καλό ξεκίνημα για το έτος στις ΗΠΑ.

Οι αναλυτές αναμένουν γενικά ότι η ανάπτυξη θα επιταχυνθεί σημαντικά τα επόμενα τρίμηνα, καθώς η LVMH και άλλες εταιρείες του κλάδου συνεχίζουν την προσπάθεια να επαναλανσαριστούν και να κερδίσουν πίσω τους πελάτες.

Η άνθηση των πολυτελών ειδών έληξε το 2022, καθώς οι αγοραστές γύρισαν την πλάτη στα brands λόγω σημαντικών αυξήσεων στις τιμές και στρατηγικές αποφάσεις που αποξένωσαν μέρος της πελατείας τους.

Ο κλάδος έχει δείξει κάποια σημάδια μιας πολυαναμενόμενης ανάκαμψης μετά από μια μακροχρόνια ύφεση που προκλήθηκε από την χαμηλή ζήτηση από τους Κινέζους καταναλωτές, που προηγουμένως ήταν ένας από τους κύριους μοχλούς ανάπτυξης.

Ο τομέας μόδας και δερμάτινων ειδών της LVMH, η μεγαλύτερη μονάδα της που περιλαμβάνει μάρκες όπως η Louis Vuitton, η Dior και η Fendi, υποχώρησε 2% στα 9,2 δισ. ευρώ στο τρίμηνο. Τα συνολικά έσοδα ανήλθαν σε 19,1 δισεκατομμύρια ευρώ, ελαφρώς χαμηλότερα από τις προσδοκίες.