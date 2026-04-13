Magyar: Ο άνδρας που γκρέμισε τον Όρμπαν — και έθαψε μαζί του την ουγγρική αριστερά

Ο Péter Magyar κέρδισε τις ουγγρικές εκλογές της 12ης Απριλίου 2026 με ιστορική υπερδιπλή πλειοψηφία. Αλλά ο νέος πρωθυπουργός δεν είναι ο φιλελεύθερος ήρωας που φαντάστηκε η Δύση — και η νίκη του έθαψε μαζί με τον Όρμπαν και κάτι άλλο: την παραδοσιακή αριστερά.

Στις 12 Απριλίου 2026, με ποσοστό συμμετοχής σχεδόν 80% — ρεκόρ στη μεταμκομμουνιστική ιστορία της χώρας — το κεντροδεξιό κόμμα Tisza του Péter Magyar κατέκτησε 138 έδρες από τις 199 της ουγγρικής βουλής, με ποσοστό 53,6%, έναντι 37,8% και 55 εδρών για το Fidesz. Ο Βίκτορ Όρμπαν παραδέχτηκε την ήττα χαρακτηρίζοντάς την «σαφή και οδυνηρή», δηλώνοντας ότι το Fidesz θα υπηρετήσει την Ουγγαρία πλέον ως αντιπολίτευση.

Ολοκληρώθηκε έτσι μια εποχή 16 χρόνων που άφησε ανεξίτηλο σημάδι— στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο παγκόσμιο παράδειγμα της λεγόμενης «αντιφιλελεύθερης δημοκρατίας», στις σχέσεις Δύσης–Ρωσίας εντός της ΕΕ. Η ήττα του Όρμπαν υπήρξε σεισμός πολιτικής τάξης μεγέθους 7 ρίχτερ. Αλλά ποιος είναι ακριβώς ο άνδρας που κατάφερε αυτό που για 16 χρόνια θεωρούνταν αδύνατο; Τι πιστεύει; Πού συμφωνεί και πού διαφωνεί με τον Όρμπαν; Και τι μας λέει η νίκη του για την ευρωπαϊκή πολιτική του 2026;

Από την αφίσα στη σύγκρουση

Όταν μεγάλωνε κατά τη δημοκρατική μετάβαση της Ουγγαρίας, ο Péter Magyar είχε στην κρεβατοκάμαρά του αφίσα του Βίκτορ Όρμπαν — τότε φιλελεύθερου αντικομμουνιστή που απαιτούσε την αποχώρηση των σοβιετικών στρατευμάτων. Η ειρωνεία της ιστορίας δεν θα μπορούσε να γραφτεί καλύτερα.

Ο Magyar γεννήθηκε στις 16 Μαρτίου 1981. Είναι δικηγόρος, υπήρξε μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από το 2024 και αναμένεται να γίνει ο επόμενος πρωθυπουργός της Ουγγαρίας. Η οικογένειά του ανήκε στην μετακομμουνιστική χριστιανοδημοκρατική ελίτ, με δεσμούς με σημαίνουσες μορφές του ουγγρικού πολιτικού κατεστημένου. Παντρεύτηκε τη Judit Varga, η οποία σταδιακά έφτασε να γίνει υπουργός Δικαιοσύνης στην κυβέρνηση Όρμπαν.

Για χρόνια, ο Magyar διατηρούσε στενές σχέσεις με κορυφαία στελέχη του Fidesz, συμπεριλαμβανομένου του Gergely Gulyás, σήμερα επικεφαλής του γραφείου του πρωθυπουργού. Οργάνωναν μαζί διαδηλώσεις κατά της κεντροαριστερής κυβέρνησης το 2006 και ο Magyar παρείχε νομική εκπροσώπηση σε θύματα αστυνομικής βίας. Για χρόνια, λοιπόν, ο ίδιος ήταν μέρος αυτού που σήμερα αποκαλεί «σύστημα».

Το σκάνδαλο που άλλαξε τα πάντα

Η ρήξη ήρθε αιφνίδια, δραματικά, και από σκάνδαλο που χτύπησε την καρδιά της ιδεολογίας του Fidesz.

Η κυβέρνηση Όρμπαν κλονίστηκε όταν αποκαλύφθηκε ότι η τότε πρόεδρος της Ουγγαρίας, Katalin Novák, είχε χαρίσει χάρη σε αξιωματούχο καταδικασμένο για συγκάλυψη σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων σε παιδικό σταθμό. Η Judit Varga, υπουργός Δικαιοσύνης και πρώην σύζυγος του Magyar, συνυπέγραψε.

Το σκάνδαλο διέρρηξε τη βασική αφήγηση του Fidesz — ότι αποτελεί τον θεματοφύλακα των χριστιανικών και οικογενειακών αξιών, ότι προστατεύει τα παιδιά. Για πολλούς ψηφοφόρους, αποκάλυψε την υποκρισία του εγχειρήματος Όρμπαν.

Ο Magyar αποστασιοποιήθηκε άμεσα από το κόμμα, κατηγορώντας το για διαφθορά και προπαγάνδα. Μόλις τέσσερις μήνες μετά την πρώτη του δημόσια εμφάνιση σε κανάλι YouTube, το νέο κόμμα Tisza κέρδισε 30% στις ευρωεκλογές του Ιουνίου 2024, τερματίζοντας δεύτερο και συνθλίβοντας την υπόλοιπη αντιπολίτευση.

Τι είναι η Tisza — και τι είναι ο Magyar

Το όνομα «Tisza» είναι ακρωνύμιο των ουγγρικών λέξεων για «σεβασμός και ελευθερία» αλλά και το όνομα του μεγάλου ποταμού που διαρρέει τη χώρα. Το κόμμα φέρει σκοπίμως διπλή συμβολική φόρτιση: ελευθερία και εθνική ταυτότητα.

Η Tisza αυτοπεριγράφεται ως «συντηρητική, κεντρική έως κεντροδεξιά, φιλοευρωπαϊκή και λαϊκιστική». Αποφεύγει σκοπίμως σαφείς ιδεολογικές τοποθετήσεις για να απευθυνθεί στον ευρύτερο δυνατό εκλογικό συνασπισμό. Ο Magyar ο ίδιος χαρακτηρίζεται συχνά ως «συντηρητικός φιλελεύθερος», συνδυάζοντας αγορα-ευνοϊκές οικονομικές θέσεις με έμφαση στο κράτος δικαίου και την εθνική κουλτούρα, δηλώνοντας ότι το κίνημά του υπερβαίνει «την παλιά αριστερά-δεξιά διαίρεση».

Στην ουσία: ο Magyar δεν είναι ούτε φιλελεύθερος με τη δυτικοευρωπαϊκή έννοια, ούτε εθνικιστής αντι-ευρωπαίος. Είναι κάτι νέο — ή μάλλον κάτι παλιό με νέο συσκευασία: συντηρητής φιλοευρωπαίος που μιλά για πρακτική διακυβέρνηση και αντιδιαφθορά, αποφεύγοντας τα ιδεολογικά πεδία που κουράζουν ή διχάζουν.

Το λεπτομερές πολιτικό προφίλ

Ευρωπαϊκή Ένωση και θεσμοί

Στη νικηφόρα ομιλία του, ο Magyar δήλωσε ότι «η Ουγγαρία θα είναι ξανά ισχυρός σύμμαχος, γιατί η θέση της χώρας είναι στην Ευρώπη», ενώ ανακοίνωσε ότι οι πρώτες εξωτερικές επισκέψεις θα είναι στη Βαρσοβία, τη Βιέννη και τις Βρυξέλλες, με στόχο το ξεπάγωμα των δισεκατομμυρίων ευρώ που η ΕΕ έχει παγώσει λόγω της δημοκρατικής οπισθοδρόμησης επί Όρμπαν.

Ο Magyar υποστηρίζει την υιοθέτηση του ευρώ από την Ουγγαρία μόλις συντρέξουν οι αναγκαίες οικονομικές προϋποθέσεις, στοχεύοντας στην εκπλήρωση των κριτηρίων του Μάαστριχτ έως το 2030.

Εσωτερική πολιτική — διαφθορά και θεσμοί

Κατά τη διάρκεια της εκστρατείας, ο Magyar εκστράτευσε κατά της διαφθοράς και για καθημερινά ζητήματα — υγεία, δημόσιες συγκοινωνίες, οικονομία — σε αντίθεση με τον Όρμπαν που εστίαζε σχεδόν αποκλειστικά στην εξωτερική πολιτική και σε ρητορική για την Ουκρανία. Σε συμβολικό επίπεδο, σχεδιάζει επίσης να επιβάλει αναδρομική ισχύ στους νόμους περιορισμού θητείας, που θα εμπόδιζαν και τον ίδιο τον Όρμπαν να ξανακατέβει σε εκλογές.

Αμέσως μετά τη νίκη του κάλεσε τον πρόεδρο της Δημοκρατίας να παραιτηθεί, αλλά και τους επικεφαλής όλων των εποπτικών θεσμών που διόρισε ο Όρμπαν — Ανώτατο Δικαστήριο, Συνταγματικό Δικαστήριο, Ελεγκτικό Συνέδριο, Αρχή Ανταγωνισμού, Αρχή Μέσων Ενημέρωσης. «Ας φύγουν, ας φύγουν. Μην περιμένουν να τους διώξουμε εμείς», είπε χαρακτηριστικά.

Μεταναστευτικό — εκεί που ο Magyar είναι… Όρμπαν

Στο μεταναστευτικό, η απόσταση ανάμεσα στον νικητή και τον ηττημένο είναι ανύπαρκτη στην ουσία.

Η Tisza δεσμεύεται να διατηρήσει τον φράχτη στα νότια σύνορα με τη Σερβία και να εφαρμόσει μηδενική ανοχή στη λαθραία μετανάστευση και την εμπορία ανθρώπων. Απορρίπτει τις ποσοστώσεις μεταναστών και το Σύμφωνο Μετανάστευσης της ΕΕ. Από τον Ιούνιο του 2026 σχεδιάζει απαγόρευση εισαγωγής εργαζομένων από χώρες εκτός Ευρώπης.

Η Tisza υποστηρίζει αυστηρές ρυθμίσεις για τη μετανάστευση παρόμοιες με εκείνες της κυβέρνησης Fidesz, και μάλιστα έχει επικρίνει τον ίδιο τον Όρμπαν επειδή έφερε χιλιάδες εξωευρωπαίους εργάτες στη χώρα. Πρόκειται για ένα πολιτικό κόλπο άξιας προσοχής: ο Magyar δεν εναντιώνεται στη σκληρή γραμμή του Όρμπαν στη μετανάστευση — τον κατηγορεί ότι δεν ήταν αρκετά σκληρός.

Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, οι ευρωβουλευτές της Tisza ψήφισαν με το Fidesz σε θέματα μεταναστευτικής πολιτικής, ευνοώντας προσεγγίσεις με πρώτη προτεραιότητα την ασφάλεια.

Ουκρανία και Ρωσία — αμφίρροπη στάση

Στο θέμα της Ουκρανίας, το πρόγραμμα της Tisza είναι αξιοσημείωτα αόριστο. Ο Magyar έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν θα αντιστρέψει την τρέχουσα ουγγρική πολιτική μη υποστήριξης. Ενώ δηλώνει πρόθεση μείωσης της εξάρτησης από τη Ρωσία, το χρονοδιάγραμμά του — μέχρι το 2035 — υπολείπεται κατά πολύ του ευρωπαϊκού στόχου για το 2027.

Η σιωπή αυτή ήταν σκόπιμη: ο Magyar ήθελε να αποστερήσει από τον Όρμπαν το επιχείρημα ότι η Tisza είναι «όργανο της Κιέβης». Η στρατηγική αποδείχθηκε επιτυχής. Αναλυτές εκτιμούν ότι ο Magyar «δεν είναι Όρμπαν — δεν ανήκει στο λαϊκιστικό, εθνικιστικό καλούπι» και ότι θα αποτελέσει «εντελώς διαφορετικό σχήμα» για τις Βρυξέλλες.

«Woke» αντζέντα — η μεγάλη απουσία

Εδώ εντοπίζεται ένα από τα πιο ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά της Tisza: η συστηματική αποφυγή οποιασδήποτε τοποθέτησης στα πεδία της «πολιτισμικής αντιπαράθεσης» που κυριαρχούν στη δυτικοευρωπαϊκή αριστερά.

Κατά τη διάρκεια της εκστρατείας, η Tisza απέφυγε θέματα που θα διαιρούσαν φιλελεύθερους και συντηρητικούς ψηφοφόρους. Αντί για αυτό, ο Magyar εστίασε στην ανάγκη καταπολέμησης της διαφθοράς, βελτίωσης της οικονομίας και παροχής προσιτής στέγης. Η Tisza δεν αναφέρθηκε ειδικά στα LGBTQ+ άτομα στο πρόγραμμά της, αλλά υπόσχεται «μια χώρα όπου όλοι είναι ίσοι».

Ο Magyar παρέμεινε σιωπηλός σε υψηλού προφίλ γεγονότα όπως το Budapest Pride, χωρίς να συμμετάσχει αλλά και χωρίς να καταγγείλει τις απαγορεύσεις. Οι υποστηρικτές του υποστηρίζουν ότι αυτός ο πραγματισμός του επιτρέπει να παραδώσει ευρύτερες δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις που θα ωφελήσουν έμμεσα τις περιθωριοποιημένες κοινότητες μέσω ενίσχυσης του κράτους δικαίου.

Υπενθυμίζεται ότι στην Ουγγαρία ισχύει συνταγματική απαγόρευση του γάμου ομοφυλοφίλων, απαγόρευση υιοθεσίας από ομόφυλα ζευγάρια, νόμος που απαγορεύει τη νομική αναγνώριση του φύλου για τρανς άτομα, και — από τον Μάρτιο του 2025 — νόμος που απαγορεύει τις εκδηλώσεις Pride με δυνατότητα χρήσης τεχνολογίας αναγνώρισης προσώπου για τον εντοπισμό συμμετεχόντων.

Η Tisza έχει αφιερώσει πενταπλής σελίδας κεφάλαιο στο μανιφέστο της για «ίσες ευκαιρίες για τις γυναίκες στην εργασία και την ιδιωτική ζωή», αντιμετωπίζοντας ζητήματα ισότητας αμοιβών και προστασίας από την ενδοοικογενειακή βία. Αυτό είναι το μέγιστο ποσοτικό «φεμινιστικό» βήμα που τόλμησε η Tisza — και το έκανε σε οικονομικούς, όχι ταυτοτικούς όρους.

Συνολικά, ο Magyar ακολουθεί μια ρητά αντι-woke στρατηγική: αρνείται να εισέλθει στο έδαφος των πολιτισμικών πολέμων που επέλεξε να εκλεγεί ο Όρμπαν, αντιλαμβανόμενος ότι η Ουγγαρία είναι βαθιά συντηρητική κοινωνία και ότι κάθε αντίθετη χειρονομία θα τον στοίχιζε εκλογικά.

Η νίκη και τι σημαίνει για την Ευρώπη

Με υπερδιπλή πλειοψηφία, η Tisza αποκτά τη δυνατότητα να τροποποιήσει ακόμη και το ουγγρικό Σύνταγμα — αντιστρέφοντας τις αλλαγές που ο Όρμπαν είχε επιβάλει για να συγκεντρώσει εξουσία, να αποδυναμώσει τη δικαστική ανεξαρτησία και να περιορίσει τα δικαιώματα μειονοτήτων.

Η ήττα του Όρμπαν θα έχει σημαντικές επιπτώσεις όχι μόνο για την Ουγγαρία, αλλά και για την ΕΕ, την Ουκρανία και ευρύτερα. Είναι πιθανό να σηματοδοτήσει το τέλος του αντιπολιτευτικού ρόλου της Ουγγαρίας εντός της ΕΕ, ανοίγοντας τον δρόμο για τη χορήγηση δανείου 90 δισεκατομμυρίων ευρώ στην Ουκρανία που είχε μπλοκαριστεί.

Για την ΕΕ, όμως, η υπόδειξη είναι σαφής: η ήττα του Όρμπαν θα είναι συμβολικά σημαντική, αλλά δεν θα λύσει αυτόματα τις εντάσεις Βουδαπέστης–Βρυξελλών. Ο Magyar θα χρειαστεί να επενδύσει γρήγορα σε σχέσεις με ευρωπαίους ηγέτες και να αποδείξει πολιτική αυτονομία από την κληρονομιά του Fidesz.

Η εξαφάνιση της αριστεράς — ένα ιστορικό τέλος εποχής

Κάτω από τους τίτλους της νίκης του Magyar, ξετυλίγεται μια άλλη, βαθύτερη ιστορία που ίσως να αποδειχθεί το πιο διαρκές αποτύπωμα αυτών των εκλογών.

Η Δημοκρατική Συμμαχία (DK), που ήταν η ισχυρότερη αντιπολιτευτική παράταξη στο απερχόμενο κοινοβούλιο, δεν κατάφερε να περάσει το εκλογικό κατώφλι του 5%. Εάν επιβεβαιωθεί το αποτέλεσμα, θα είναι η πρώτη φορά από τη δημοκρατική μετάβαση του 1989 που η παραδοσιακή αριστερά δεν θα εκπροσωπείται στην ουγγρική Βουλή.

Η εμφάνιση και η ραγδαία άνοδος της Tisza αναδιέταξε πλήρως την πολιτική δομή των κομμάτων. Τα παραδοσιακά αντιπολιτευτικά κόμματα βρέθηκαν να ανταγωνίζονται για μια μη αυξανόμενη δεξαμενή ψηφοφόρων. Μόλις ο Magyar ανακοίνωσε την πρόθεσή του να ιδρύσει κόμμα τον Μάρτιο του 2024, η Δημοκρατική Συμμαχία έσπευσε να συγχωνευθεί με το Σοσιαλιστικό Κόμμα (MSZP) και άλλες παρατάξεις σε κοινό ψηφοδέλτιο — και όλες αυτές μαζί δεν κατάφεραν να επιβιώσουν.

Πρόκειται για ένα φαινόμενο που η Ουγγαρία δεν είχε ξαναζήσει σε 35 χρόνια δημοκρατίας. Τα ιστορικά κόμματα που διαμόρφωσαν τη μεταεμμουνιστική πολιτική ζωή — σοσιαλιστές, πράσινοι, σοσιαλδημοκράτες — εξαλείφθηκαν από ένα κεντροδεξιό αντι-Fidesz κόμμα.

Η ερμηνεία είναι αποκαλυπτική: η ουγγρική κοινωνία δεν αναζήτησε αριστερή εναλλακτική στον Όρμπαν. Αναζήτησε αποτελεσματική εναλλακτική. Ο Magyar — κεντροδεξιός, συντηρητικός στο μεταναστευτικό, σιωπηλός στο «woke», αμφίρροπος για την Ουκρανία, φιλοευρωπαίος στη ρητορική — αποδείχτηκε αυτό το σκεύος. Η αριστερά, ταυτισμένη με μια εποχή διακυβέρνησης πριν τον Όρμπαν που πολλοί Ούγγροι θυμούνται ως εποχή οικονομικής καταστροφής και πολιτικής διαφθοράς, δεν κατάφερε να βρει λόγο ύπαρξης.

Αντί επιλόγου

Ο Péter Magyar δεν είναι ο «αντι-Όρμπαν» που φαντάστηκε η Δύση. Είναι κάτι πιο σύνθετο και αναλυτικά πιο ενδιαφέρον: ένας πρώην εσωτερικός του συστήματος που το γκρέμισε χρησιμοποιώντας σε μεγάλο βαθμό τα ίδια του εργαλεία — συντηρητισμό, εθνική υπερηφάνεια, αντίσταση στις ευρωπαϊκές ποσοστώσεις, αποφυγή «woke» ατζέντας. Απλώς χωρίς τη διαφθορά, χωρίς τον αυταρχισμό, χωρίς τον Πούτιν.

Το παράδοξο — και ίσως το σπουδαιότερο δίδαγμα — είναι ότι η δημοκρατία στην Ουγγαρία δεν αποκαταστάθηκε από ένα φιλελεύθερο, «προοδευτικό» κίνημα. Αποκαταστάθηκε από έναν άνδρα που αρνήθηκε να παίξει με τους ιδεολογικούς κανόνες — ούτε του Όρμπαν, ούτε της δυτικοευρωπαϊκής αριστεράς.

Αυτό είναι ένα μήνυμα που αξίζει να ακούσουν πολιτικοί σε όλη την Ευρώπη — και ιδίως εκείνοι που εξακολουθούν να πιστεύουν ότι οι πολιτισμικοί πόλεμοι και η ταυτοτική πολιτική αποτελούν τον ελκυστικότερο δρόμο προς την εξουσία.