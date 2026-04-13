wall-street:-Πτώση-για-τον-dow-jones-στο-φόντο-της-νέας-γεωπολιτικής-έντασης-ΗΠΑ-Ιράν

Στη Wall Street, ο δείκτης S&P 500 παραμένει σχεδόν αμετάβλητος τη Δευτέρα (13/4), καθώς οι επενδυτές ήλπιζαν ότι τελικά θα επιτευχθεί μια συμφωνία μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν.

Πιο συγκεκριμένα λοιπόν, ο ευρύτερος δείκτης της αγοράς κινείται αυτή την ώρα οριακά κάτω από το μηδέν στις 6,817.45 μονάδες. Την ίδα στιγμή, ο ο Nasdaq Composite ενισχύεται ελαφρώς κατά 0,13% στις 22,939.80 μονάδες. Στον αντίποδα, ο Dow Jones Industrial Average σημειώνει πτώση 289 μονάδων ή 0,52% στις 47,666.66 μονάδες.

Να σημειωθεί ότι η Goldman Sachs αποτελεί αρνητικό σημείο της συνεδρίασης. Οι μετοχές της υποχωρούν κατά 3%, παρά τα συνολικά ισχυρά αποτελέσματα της τράπεζας, μετά από απογοητευτικές επιδόσεις στο τμήμα συναλλαγών σταθερού εισοδήματος.

Επισημαίνεται ότι οι κινήσεις αυτές σημειώθηκαν μετά την ανακοίνωση του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ για επιβολή ναυτικού αποκλεισμού στα Στενά του Ορμούζ, ενώ οι ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν το Σαββατοκύριακο έληξαν χωρίς συμφωνία.

Ωστόσο, σύμφωνα με το Axios, διαμεσολαβητές από το Πακιστάν, την Αίγυπτο και την Τουρκία θα συνεχίσουν τις συνομιλίες με τις δύο χώρες τις επόμενες ημέρες.

«Με άμεση ισχύ, το Πολεμικό Ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτειών, το καλύτερο στον κόσμο, θα ξεκινήσει τη διαδικασία ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ κάθε πλοίου που επιχειρεί να εισέλθει ή να εξέλθει από τα Στενά του Ορμούζ», έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social.

«Ο αποκλεισμός θα ξεκινήσει σύντομα. Και άλλες χώρες θα συμμετάσχουν. Το Ιράν δεν θα επιτραπεί να επωφεληθεί από αυτή την παράνομη πράξη ΕΚΒΙΑΣΜΟΥ».

Η κατάρρευση των διαπραγματεύσεων στο Ισλαμαμπάντ αναζωπύρωσε τους φόβους ότι ο πόλεμος με το Ιράν θα διαρκέσει περισσότερο απ’ ό,τι αναμενόταν, οδηγώντας σε υψηλότερες τιμές πετρελαίου που θα συνεχίσουν να επιβαρύνουν τις οικονομίες παγκοσμίως.

Το αμερικανικό αργό πετρέλαιο West Texas Intermediate αυξήθηκε κατά 7%, ξεπερνώντας τα 103 δολάρια το βαρέλι, ενώ το διεθνές σημείο αναφοράς Brent σημείωσε επίσης άνοδο 7%, ξεπερνώντας τα 101 δολάρια το βαρέλι.

Την ίδια στιγμή, Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (U.S. Central Command) ανακοίνωσε ότι θα αρχίσει να μπλοκάρει όλη τη θαλάσσια κυκλοφορία προς και από τα ιρανικά λιμάνια τη Δευτέρα. Οι ΗΠΑ διευκρίνισαν ότι δεν θα εμποδίσουν πλοία που χρησιμοποιούν τα στενά για να κατευθυνθούν σε μη ιρανικά λιμάνια.

Από την πλευρά του, ο Αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, JD Vance αποχώρησε από το Ισλαμαμπάντ χωρίς συμφωνία με τους Ιρανούς ομολόγους του, επικαλούμενος την απροθυμία τους να σταματήσουν την επιδίωξη πυρηνικών όπλων.

Ωστόσο, φαίνεται ότι οι δύο πλευρές διαφωνούν και σε άλλα ζητήματα, με το Ιράν να ζητά έλεγχο των Στενών του Ορμούζ, πολεμικές αποζημιώσεις και την αποδέσμευση παγωμένων περιουσιακών στοιχείων.

Ο Τραμπ, ο οποίος ανακοίνωσε τον ναυτικό αποκλεισμό μετά την αποτυχία των συνομιλιών, εξετάζει το ενδεχόμενο επανέναρξης στρατιωτικών πληγμάτων, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal που επικαλείται αξιωματούχους με γνώση της κατάστασης.

«Οι επενδυτές επιστρέφουν τώρα στο μηδέν, προσπαθώντας να επαναξιολογήσουν τη δίκαιη αξία των μετοχών, καθώς είναι πλέον σαφές ότι δεν διαφαίνεται τέλος στη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή», δήλωσε ο Clark Bellin, πρόεδρος και επικεφαλής επενδύσεων της Bellwether Wealth. «Τα Στενά του Ορμούζ είναι κρίσιμα για τις τιμές του πετρελαίου και το γενικό επενδυτικό κλίμα, και είναι σαφές ότι θα υπάρξει περαιτέρω ένταση γύρω από αυτή τη θαλάσσια οδό αυτή την εβδομάδα».

Κλείνοντας, στο πεδίο των μετοχών, η περίοδος ανακοίνωσης αποτελεσμάτων πρώτου τριμήνου ξεκινά ανεπίσημα αυτή την εβδομάδα. Οι μεγαλύτερες τράπεζες των ΗΠΑ θα δώσουν το έναυσμα, με τη Goldman Sachs να ανακοινώνει αποτελέσματα σήμερα, Δευτέρα του Πάσχα. Οι Citigroup, Wells Fargo, JPMorgan Chase, Morgan Stanley και Bank of America βρίσκονται επίσης στο πρόγραμμα αργότερα μέσα στην εβδομάδα.