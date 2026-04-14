Ανοδικές-τάσεις-στη-wall-street-με-ώθηση-από-τον-τεχνολογικό-κλάδο

Οι αμερικανικές μετοχές κινούνται ανοδικά την Τρίτη(14/4) , συνεχίζοντας το θετικό momentum της προηγούμενης συνεδρίασης, καθώς οι επενδυτές αγνόησαν την αποτυχία των ειρηνευτικών συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, παραμένοντας αισιόδοξοι ότι μια συμφωνία εξακολουθεί να είναι εφικτή. Παράλληλα, η αγορά απορρόφησε μια σειρά από νέα εταιρικά αποτελέσματα.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Dow ενισχύεται κατά 0,20% στις 48.313,37 μονάδες, ο S&P 500 σημειώνει άνοδο 0,49% στις 6.919,71 μονάδες και ο Nasdaq εκτοξεύεται κατά 1,03% στις 23.421,73 μονάδες.

Ο τεχνολογικός κλάδος πρωταγωνίστησε για ακόμη μία ημέρα. Η Oracle Corporation σημείωσε άνοδο 6%, συνεχίζοντας τα ισχυρά κέρδη της προηγούμενης συνεδρίασης. Παράλληλα, οι NVIDIA και Palantir Technologies διατήρησαν την ανοδική τους πορεία, στηρίζοντας τη συνολική αγορά.

Η Wall Street απέδειξε για ακόμη μία φορά την ανθεκτικότητά της απέναντι στη γεωπολιτική αβεβαιότητα. Παρά την κατάρρευση των διαπραγματεύσεων το Σαββατοκύριακο, οι βασικοί δείκτες κατέγραψαν σημαντικά κέρδη στην αρχή της εβδομάδας. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι υπάρχει έντονο ενδιαφέρον από την άλλη πλευρά για επίτευξη συμφωνίας, ενισχύοντας την επενδυτική ψυχολογία. Τα κέρδη της Δευτέρας μάλιστα κάλυψαν πλήρως τις απώλειες που είχε σημειώσει ο S&P 500 από την έναρξη της σύγκρουσης με το Ιράν

.Στην αγορά ενέργειας, οι τιμές του πετρελαίου υποχωρούν, με το αμερικανικό αργό να σημειώνει πτώση περίπου 3% και το Brent να κινείται χαμηλότερα κατά 2%, γεγονός που επίσης συνέβαλε στη βελτίωση του κλίματος.

Ωστόσο, τα εταιρικά αποτελέσματα περιόρισαν εν μέρει τα κέρδη. Η JPMorgan Chase ανακοίνωσε ισχυρά αποτελέσματα πρώτου τριμήνου, αλλά μείωσε τις προβλέψεις για τα καθαρά έσοδα από τόκους, οδηγώντας τη μετοχή χαμηλότερα. Αντίστοιχα, η Wells Fargo απογοήτευσε με τα αποτελέσματά της, ασκώντας πιέσεις στη μετοχή της. Συνολικά, πάντως, η αγορά διατηρεί θετική δυναμική, με τους επενδυτές να εστιάζουν στις μελλοντικές προοπτικές.