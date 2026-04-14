Βανς-προς-Βατικανό:-Να-επικεντρώνεται-σε-ηθικά-ζητήματα-και-να-αφήνει-στον-Τραμπ-τη-χάραξη-πολιτικής

Ο Aμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς νουθέτησε χθες Δευτέρα το Βατικανό να ασχολείται με πνευματικά και «ηθικά ζητήματα», με φόντο τις επανειλημμένες φραστικές επιθέσεις του ρεπουμπλικάνου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ εναντίον του πάπα Λέοντα Ιδ΄.

«Ναι, νομίζω ότι, σε ορισμένες περιπτώσεις, θα ήταν καλύτερο το Βατικανό να καταπιάνεται με ηθικά ζητήματα (…) και να αφήνει στον πρόεδρο των ΗΠΑ τη χάραξη πολιτικής», πέταξε ο αντιπρόεδρος στο Fox News.

Προχθές Κυριακή, ο πρόεδρος Τραμπ ενημέρωσε δημοσιογράφους πως δεν είναι ακριβώς «μεγάλος θαυμαστής» του Aμερικανού πάπα, αφού προηγουμένως καταφέρθηκε με σκληρούς χαρακτηρισμούς εναντίον του, έπειτα από αντιπολεμικό κήρυγμα του προκαθημένου της ρωμαιοκαθολικής εκκλησίας.

Ο ρεπουμπλικάνος υποστήριξε φύρδην μίγδην ότι ο Λέων Ιδ΄ υποστηρίζει το υποτιθέμενο πρόγραμμα απόκτησης πυρηνικών όπλων του Ιράν, ότι εναντιώθηκε στην αμερικανική στρατιωτική εισβολή στη Βενεζουέλα τον Ιανουάριο, καθώς κι ότι συναντήθηκε με οπαδούς του δημοκρατικού προκατόχου του Μπαράκ Ομπάμα, μεταξύ άλλων.

Καθώς ταξίδευε στην Αλγερία, ο Λέων Ιδ΄ είπε χθες το πρωί ότι η εκκλησία έχει «ηθικό καθήκον να εκφράζεται με απόλυτη σαφήνεια εναντίον του πολέμου» και πρόσθεσε πως «το μήνυμα είναι πάντα το ίδιο: να προωθούμε την ειρήνη».

«Δεν φοβάμαι, ούτε την κυβέρνηση Τραμπ, ούτε να εκφράζομαι δυνατά και καθαρά για το μήνυμα του ευαγγελίου», πρόσθεσε.

Πριν από τις δηλώσεις του Τζέι Ντι Βανς στο Fox News ο πρόεδρος Τραμπ είπε δεν πρόκειται να ζητήσει συγγνώμη από τον Λέοντα Ιδ΄, τον οποίο χαρακτήρισε «πολύ αδύναμο» και «φρικτό» σε ό,τι αφορά την αμερικανική εξωτερική πολιτική.

Παράλληλα, ο Aμερικανός πρόεδρος προσπάθησε να κατευνάσει την κατακραυγή –ιδίως από την αμερικανική χριστιανική δεξιά, που είδε βλασφημία και ναρκισσισμό– για εικόνα, προφανώς δημιουργημένη με κάποιο εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης, που τον παρουσίαζε, ούτε λίγο ούτε πολύ, περίπου σαν… νέο Ιησού Χριστό, διαβεβαιώνοντας πως δεν θεώρησε πως ήταν θρησκευτικής φύσης.

Αφαίρεσε την εικόνα αυτή από τον λογαριασμό του στο Truth Social έπειτα από περίπου 12 ώρες.

«Νόμιζα πως αναπαρίστανε εμένα σαν γιατρό», κι ότι «είχε κάποια σχέση με τον Ερυθρό Σταυρό», τον οποίο «υποστηρίζουμε», διαβεβαίωσε ο Ντόναλντ Τραμπ δημοσιογράφους. «Με παρουσίαζε σαν γιατρό που κάνω ανθρώπους καλά. Και κάνω όντως ανθρώπους να αισθάνονται πολύ καλύτερα», επέμεινε.