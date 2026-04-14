Γερμανία:-Στο-υψηλότερο-επίπεδο-από-τον-Φεβρουάριο-του-2023-οι-τιμές-χονδρικής

Σημαντική ήταν η συμβολή των πετρελαϊκών προϊόντων που εκτινάχθηκαν κατά 17,8% αλλά και από την αύξηση 48,4% στο κόστος των μη σιδηρούχων μεταλλευμάτων, μετάλλων και συναφών ημικατεργασμένων προϊόντων.

Κατά 4,1% αυξήθηκαν οι τιμές χονδρικής στη Γερμανία τον Μάρτιο, έναντι ανόδου 1,2% στο προηγούμενο τρίμηνο, καταγράφοντας τη 16η διαδοχική αύξηση και τον ταχύτερο ρυθμό από τον Φεβρουάριο του 2023.

Επιπλέον, άνοδο 6,1% κατέγραψαν οι τιμές της ζάχαρης, γλυκισμάτων, αρτοσκευασμάτων, ενώ των καπνικών προϊόντων αυξήθηκαν κατά 5,9%.

Αντίθετα, οι τιμές σε καφέ, τσάι, κακάο και μπαχαρικά υποχώρησαν κατά 8,9%, ενώ πτώση 8,3% καταγράφηκε και στα γαλακτοκομικά, αυγά, βρώσιμα έλαια και λίπη. Στα προϊόντα δημητριακών και τα άλευρα, οι τιμές μειώθηκαν κατά 5,8%. Στα σιτηρά, τον ακατέργαστο καπνό, τους σπόρους και τις ζωοτροφές οι τιμές ήταν χαμηλότερες κατά 3,4%.

Σε μηνιαία βάση, οι τιμές αυξήθηκαν κατά 2,7% από 0,6% τον Φεβρουάριο, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις της αγοράς για αύξηση 0,4%.