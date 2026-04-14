«Δεν-πιστεύω-να-της-έκανες-τίποτα-περίεργο»:-Συγκλονιστικές-αποκαλύψεις-για-την-απαγωγή-και-τη-δολοφονία-7χρονης-στο-Τέξας-από-34χρονο-διανομέα

Η συγκεκριμένη ηχογράφηση παρουσιάστηκε στους ενόρκους, οι οποίοι καλούνται πλέον να αποφασίσουν αν ο Χόρνερ θα πρέπει να καταδικαστεί σε θάνατο για την απαγωγή της μικρής Αθηνά έξω από το σπίτι της στο Παραντάιζ του Τέξας, ενώ έπαιζε μόνη της στην αυλή.

Τότε ο οδηγός της FedEx αποκάλυψε: «Στην πραγματικότητα, με τη φαρμακευτική αγωγή που παίρνω, σχεδόν δεν έχω καν λίμπιντο».

«Εντάξει. Δεν πίστευα ότι το έκανες, απλώς ξέρω πώς γίνεσαι», φέρεται να του είπε η μητέρα του.

«Τάνερ, ελπίζω μόνο να μην έκανες τίποτα περίεργο σε αυτό το μικρό κορίτσι», του είπε. Εκείνος απάντησε πως δεν το έκανε.

«Τι έκανες; Πέθανε μόνη της;» ακούγεται να τον ρωτά σε ηχογράφηση από μία από τις κλήσεις που αναπαράχθηκαν τη Δευτέρα κατά την ακροαματική διαδικασία για την επιμέτρηση της ποινής, σύμφωνα με το Fox 4 News.

Ο Χόρνερ μίλησε με τη μητέρα του από τη φυλακή όπου κρατούνταν μετά την απαγωγή και τη δολοφονία της 7χρονης τον Νοέμβριο του 2022. Η μητέρα του τον ρώτησε τι ακριβώς είχε συμβεί στην υπόθεση που έχει προκαλέσει σοκ στις ΗΠΑ, με τον διάλογο να είναι συγκλονιστικός.

Συγκεκριμένα, τα νέα στοιχεία από τη δίκη του 34χρονου Τάνερ Χόρνερ, ο οποίος κατηγορείται ότι απήγαγε και σκότωσε την 7χρονη ενώ παρέδιδε το χριστουγεννιάτικο δώρο της οικογένειας στο Παραντάιζ του Τέξας, φέρνουν στο φως τηλεφωνικές συνομιλίες από τη φυλακή, επιστολές προς την οικογένεια και τους ερευνητές, αλλά και λεπτομέρειες από την ανάσυρση και τη νεκροψία της σορού του παιδιού.

Ανατριχιαστικές λεπτομέρειες για την υπόθεση της απαγωγής και της δολοφονίας της 7χρονης Αθένα Στραντ από έναν διανομέα της FedEx στο Τέξας των ΗΠΑ τον Νοέμβριο του 2022 έρχονται στη δημοσιότητα, σύμφωνα με τη Daily Mail.

Παρέδιδε κουτί με κούκλες Μπάρμπι

Ο Χόρνερ παρέδιδε ένα κουτί με κούκλες Μπάρμπι, οι οποίες προορίζονταν για χριστουγεννιάτικο δώρο της Αθένα Στραντ, όταν απήγαγε και στραγγάλισε το παιδί, πριν πετάξει τη σορό του σε ένα ρυάκι. Μάλιστα, ένα πλέον διαβόητο στιγμιότυπο από κάμερα στο εσωτερικό του βαν παράδοσης τον έδειχνε να οδηγεί με την εμφανώς ανήσυχη 7χρονη μέσα στο όχημα, λίγο πριν από τη δολοφονία της.

Σε άλλη τηλεφωνική συνομιλία που παίχτηκε στο δικαστήριο τη Δευτέρα, ο Χόρνερ αρνήθηκε ξανά ενώπιον της γιαγιάς του ότι βίασε την Αθηνά.

«Έχεις μετανιώσει, Τάνερ;» τον ρώτησε η γιαγιά του.

«Πώς να μην έχω;» απάντησε εκείνος. «Δεν έχω πάρει τη φαρμακευτική αγωγή μου τις τελευταίες εβδομάδες και γίνομαι συναισθηματικός».

Στη συνέχεια, ο οδηγός της FedEx ξέσπασε σε κλάματα στην κλήση, μιλώντας για το ότι δεν θα μπορούσε να περάσει τα Χριστούγεννα με τον μικρό γιο του.

Επιστολή μεταμέλειας προς την οικογένεια

Μέχρι τον Ιανουάριο του 2023, ο Χόρνερ είχε αποφασίσει να στείλει στην συντετριμμένη οικογένεια της Αθηνάς μία επιστολή μεταμέλειας, στην οποία ανέφερε ότι δεν «αντιμετωπίζει καλά τις αλλαγές ή τα απρόβλεπτα πράγματα» εξαιτίας του συνδρόμου Άσπεργκερ, μιας διαταραχής του φάσματος του αυτισμού, τα άτομα με την οποία μπορεί να δυσκολεύονται όταν διαταράσσεται η καθημερινή τους ρουτίνα.

«Όταν ξεκίνησα ως οδηγός στη FedEx, μου δόθηκε μία συγκεκριμένη διαδρομή και αυτή η διαδρομή δεν άλλαζε για αρκετό καιρό», έγραψε.

Το 7χρονο θύμα

«Ύστερα από λίγο, ο εργοδότης μου άρχισε να κάνει τυχαίες αλλαγές στη διαδρομή μου, προσθέτοντας πράγματα από άλλες διαδρομές για να βγάζει περισσότερα χρήματα».

«Δεν τα πάω καλά με την αλλαγή, μπορεί να παθαίνω καταρρεύσεις όταν συμβαίνουν απρόσμενες αλλαγές στην καθημερινή μου ρουτίνα».

Στην επιστολή του, ο Χόρνερ επέρριψε την ευθύνη για τη δολοφονία στην εταιρεία παράδοσης, υποστηρίζοντας ουσιαστικά ότι οι αλλαγές στις διαδρομές του τον οδήγησαν στο έγκλημα. Ανέφερε ότι βρισκόταν υπό εξαιρετική πίεση επειδή δεν μπορούσε να οδηγεί ακριβώς την ίδια διαδρομή κάθε μέρα με το φορτηγό της FedEx και ισχυρίστηκε ότι αυτή η κατάσταση συνδέθηκε με τη δολοφονία.

Όπως έγραψε, η απογοήτευσή του από το γεγονός ότι οδηγούσε διαφορετικές διαδρομές τον οδήγησε σε ένα «αυτοκτονικό επεισόδιο» λίγο πριν σκοτώσει τη 7χρονη, σημειώνοντας ότι «το μόνο πράγμα που με σταμάτησε ήταν η σκέψη του γιου μου να μεγαλώνει χωρίς τον πατέρα του».

«Με αγνόησαν οι εργοδότες μου»

«Μου έδωσαν φαρμακευτική αγωγή και μία εβδομάδα αργότερα επέστρεψα στη δουλειά. Ενημέρωσα τους εργοδότες μου ότι έπρεπε να έχω μια σταθερή ρουτίνα και δεν θα υπήρχε κανένα πρόβλημα, αλλά με αγνόησαν», έγραψε.

«Όταν επέστρεψα, έκαναν το αντίθετο από αυτό που ήταν καλό για κάποιον σαν εμένα. Με έβαζαν σε διαφορετική διαδρομή κάθε μέρα».

Στη συνέχεια υποστήριξε ότι τα αιτήματά του προς τη FedEx «έμπαιναν από το ένα αυτί και έβγαιναν από το άλλο» και πρόσθεσε ότι «εκ των υστέρων νομίζω ότι προσπαθούσαν να με αναγκάσουν να παραιτηθώ, κάτι που, κοιτώντας πίσω, ήταν κάπως ύποπτο».

Στην ίδια επιστολή προς τους συγγενείς της Αθηνάς, ο Χόρνερ παραπονέθηκε και για τις συνέπειες που θα είχε το ειδεχθές έγκλημά του στη δική του οικογένεια.

«Τόσοι πολλοί άνθρωποι επηρεάστηκαν από την κατάρρευσή μου. Όχι μόνο η δική σας οικογένεια αλλά και η δική μου. Εσείς δεν θα μπορέσετε ποτέ να δείτε το κοριτσάκι σας να μεγαλώνει… τώρα ο γιος μου θα μεγαλώσει χωρίς τον πατέρα και προστάτη του», έγραψε.

«Στο λάθος μέρος τη λάθος στιγμή»

Ισχυρίστηκε ακόμη ότι η μικρή βρέθηκε «στο λάθος μέρος τη λάθος στιγμή».

Στην επιστολή περιέλαβε και μία «υστερόγραφη σημείωση» με την οποία συνέχισε να εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για τη FedEx, παραβλέποντας τον δικό του ρόλο στη δολοφονία της Αθηνάς και γράφοντας ότι η εταιρεία ήταν «αμελής σε ό,τι αφορά την ασφάλεια».

«Λυπάμαι που άφησα την ψυχική μου κατάσταση να γίνει ασταθής. Λυπάμαι που σας πήρα τον μικρό σας άγγελο. Δεν της άξιζε αυτό. Δεν άξιζε στον γιο μου να χάσει τον πατέρα του», έγραψε.

«Η μητέρα μου δεν άξιζε να χάσει τον γιο της. Η αρραβωνιαστικιά μου δεν άξιζε να της στερήσουν την ημέρα του γάμου της. Προσεύχομαι ο θάνατός μου να απαλύνει τον πόνο σας», κατέληξε.

Σε άλλη επιστολή που απηύθυνε σε ντετέκτιβ, ο Χόρνερ επιχείρησε επίσης να αποφύγει την πλήρη ανάληψη ευθύνης για τη δολοφονία της Αθηνάς, αφήνοντας να εννοηθεί ότι ευθυνόταν και άλλο πρόσωπο.

Υποστήριξε ότι ένας ακόμη άνδρας ήταν παρών όταν πήρε την Αθηνά, ισχυριζόμενος ότι ο άνδρας αυτός τον απείλησε με «τουφέκι» και του είπε να σκοτώσει το παιδί.

JUST IN: New body-cam video shows moment FedEx driver Tanner Horner was arrested for abducting and strangling 7-year-old Athena Strand to death while delivering her Christmas present Tanner Horner told police that Athena Strand was already dead when he put her in his truck… https://t.co/l7g75rlEFu pic.twitter.com/T3HIutZUZh — Unlimited L’s (@unlimited_ls) April 8, 2026

Οι εισαγγελείς, ωστόσο, υποστηρίζουν ότι δεν υπάρχει κανένα αποδεικτικό στοιχείο που να δείχνει ότι οποιοσδήποτε άλλος ευθύνεται για τη δολοφονία της Αθηνάς Στραντ.

Στη δίκη του Χόρνερ τη Δευτέρα, οι εισαγγελείς παρουσίασαν επίσης τις πρώτες εικόνες από το ρυάκι όπου ο κατηγορούμενος πέταξε τη σορό της μικρής. Ένας πράκτορας κατέθεσε ότι χρειάστηκε να μπει σε νερό που έφτανε μέχρι τη μέση για να ανασύρει τη σορό της.

Βρέθηκε γυμνή μέσα στο νερό

Η ιατροδικαστής Τζέσικα Ντάιερ κατέθεσε ότι η Αθηνά βρέθηκε γυμνή μέσα στο νερό, με τα χέρια της καλυμμένα από πλαστικές σακούλες, σημειώνοντας ωστόσο ότι στο σώμα του παιδιού δεν εντοπίστηκαν ενδείξεις σεξουαλικού τραύματος.

Η Ντάιερ ανέφερε ακόμη ότι κατά τη νεκροψία διαπιστώθηκε πως το σώμα της Αθηνάς έφερε τραύματα στο κεφάλι, στον λαιμό, στο στήθος και στην πλάτη.

NEW: The FedEx driver who abducted and strangled 7-year-old Athena Strand told his mother he did not s*xually assault her because he had a low libido Tanner Horner, 34, spoke to his mother from jail after the abduction and death of Athena Strand in November 2022 The mother… pic.twitter.com/IAC2ylgBT9 — Unlimited L’s (@unlimited_ls) April 14, 2026

Ειδικός στις εγκληματολογικές έρευνες είχε καταθέσει την προηγούμενη εβδομάδα ότι όταν οι αστυνομικοί εντόπισαν τη σορό της Αθηνάς, υπήρχαν σημάδια αποτυπωμένα στο πρόσωπό της που ταίριαζαν με το δάπεδο του οχήματος της FedEx που οδηγούσε ο Χόρνερ.

Το μέρος όπου βρέθηκε νεκρή η 7χρονη

Ζήτησε να περάσει τα Χριστούγεννα με τον γιο του

Νωρίτερα στη δίκη είχε αποκαλυφθεί ακόμη ότι ο Χόρνερ είχε διατυπώσει ένα προκλητικό αίτημα προς τους ερευνητές, ζητώντας να του δοθεί ένας μήνας για να περάσει τα Χριστούγεννα με τον γιο του όταν συνελήφθη για πρώτη φορά τον Νοέμβριο του 2022.

Σε βίντεο που προβλήθηκε στο δικαστήριο την Πέμπτη, ο Χόρνερ εμφανίζεται να ανακρίνεται μετά τη σύλληψή του τον Νοέμβριο του 2022, καθώς οι αστυνομικοί τον πίεζαν να αποκαλύψει πού βρισκόταν η σορός της Αθηνάς.

Οι ένορκοι πληροφορήθηκαν ότι ο ίδιος ο Χόρνερ είχε ζητήσει να γίνει η συνέντευξη με τους ερευνητές και ξεκίνησε τη συνομιλία λέγοντάς τους: «Υποθέτω ότι έχετε, ουσιαστικά, μία λίστα και κουκκίδες με όσα θέλετε να μάθετε από μένα».

«Υπάρχει μόνο ένα πράγμα σε αυτόν τον κόσμο που θέλω», είπε. «Θέλω έναν μήνα». Και συνέχισε: «Δεν μπορείτε να το κάνετε, το καταλαβαίνω. Ακόμη κι αν πρέπει να μου βάλετε βραχιολάκι στον αστράγαλο, συσκευή GPS, να κάνετε ελέγχους μαζί μου».

«Αν μου δώσετε έναν μήνα με την οικογένειά μου, για να περάσω τα Χριστούγεννα με τον γιο μου, θα σας πω τα πάντα».

Οι αστυνομικοί είπαν στον ύποπτο ότι το απαιτητικό αίτημά του ήταν πιθανότατα αδύνατο να ικανοποιηθεί, καθώς είχε ήδη συλληφθεί για τη δολοφονία του παιδιού.

«Όπως και να έχει, αυτή είναι ουσιαστικά η τιμή μου», απάντησε ο Χόρνερ. Το αίτημά του δεν έγινε δεκτό.