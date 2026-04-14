ΔΝΤ για Ελλάδα: «Φρένο» στην ανάπτυξη – Έκρηξη τιμών και ενεργειακό σοκ λόγω Μέσης Ανατολής

«Εφιάλτης» 3,5% ο Πληθωρισμός το 2026 στο βασικό σενάριο για τις επιπτώσεις. Πτώση της Ανάπτυξης στο 1,8% αλλά και η μεγαλύτερη μείωση της ανεργίας στην ΕΕ. Η «ακτινογραφία» του Ταμείου για την Ελλάδα.

Σε σημαντική αναθεώρηση των προβλέψεών του για την ελληνική οικονομία προχωρά το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, με εκτίναξη της ακρίβειας και υποχώρηση των ρυθμών ανάπτυξης λόγω της εμπόλεμης κατάστασης στη Μέση Ανατολή. Στην νέα Έκθεσή του World Economic Outlook το Ταμείο προβλέπει ότι η διεθνής κρίση το 2026 θα κοστίσει στην Ελλάδα 0,4 ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ (επιδείνωση σε σχέση με τις προηγούμενες εκτιμήσεις του Ταμείου). Ανοίγει, έτσι, τον δρόμο και στο οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης να προβεί και αυτό, στα τέλη του μηνός, σε αντίστοιχη -επί τα χείρω- αναθεώρηση των προβλέψεων στις οποίες είχε στηρίξει τον κρατικό προϋπολογισμό για το 2026.

Ωστόσο, όπως δείχνει ο πίνακας, ο οποίος αποτυπώνει τις επικαιροποιημένες προβλέψεις του ΔΝΤ για την Ευρώπη, συγκριτικά με τις αρκετές άλλες ευρωπαϊκές χώρες, η ελληνική οικονομία παραμένει σχετικά ανθεκτική (στη 12η θέση μεταξύ των 21) καθώς προβλέπεται να διατηρήσει ρυθμό ανάπτυξης 50% υψηλότερο από τον μέσο όρο ολόκληρης της Ευρωζώνης.

Ενθαρρυντικό στοιχείο των προβλέψεων είναι επίσης ότι, παρά την κρίση, στη χώρα μας προβλέπεται η μεγαλύτερη μείωση της ανεργίας μεταξύ όλων των κρατών της ΕΕ, από σχεδόν 9% το 2025 σε κάτω από 7,5% το 2026, ή συνολικά πάνω από 15% μέσα σε ένα έτος.

Από την άλλη ο (ήδη υψηλός) πληθωρισμός, αυξάνεται πέρα από κάθε πρόβλεψη. Σύμφωνα με την νέα Έκθεση WEO 2026, ο τιμάριθμος στη χώρα μας εφέτος εκτινάσσεται στο 3,5% (ο 6ος υψηλότερος μεταξύ των 21 κρατών – μελών της ευρωζώνη) «καίγοντας» και το 2026 τα εισοδήματα των εργαζομένων. Η πρόβλεψη στη συνδέεται με το βασικό σενάριο για την πορεία της κρίσης και όχι με δυσμενή σενάρια.

Επιπλέον ο ρυθμός Ανάπτυξης προβλέπεται να μειώνεται κάθε χρόνο όλο και περισσότερο (έως 1,7% το 2027) καθώς το Ταμείο Ανάκαμψης «κλείνει» τον Αύγουστο και εξαντλείται η αναπτυξιακή δυναμική του, χωρίς να έχει περιληφθεί στις προβλέψεις κάτι που να μπορεί να το υποκαταστήσει.

Παραμένουν οι τριγμοί στην ελληνική οικονομία – Χαμηλώνει ο πήχης για την ανάπτυξη

Ξεφεύγει πάνω από 3% ο πληθωρισμός – Προς τα κάτω οι προβλέψεις για ανάπτυξη το 2026

Στα προβλήματα έρχεται να προστεθεί και η «έκρηξη» στο έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών. Προβλέπεται σημαντική επιβάρυνση κατά 13% σε σχέση με πέρυσι, εξέλιξη που συνδέεται προφανώς στις αυξημένες διεθνείς τιμών ενέργειας και καυσίμων τα οποία εισάγει η χώρα αλλά, εν μέρει, και στην «ομοβροντία» έργων του Ταμείου Ανάκαμψης -το οποίο βαίνει προς την ολοκλήρωσή του και απαιτεί μαζικές εισαγωγές εξοπλισμού και μηχανημάτων από το εξωτερικό τα οποία είναι αναγκαία για την ολοκλήρωση των εγκεκριμένων επενδύσεων.

Πιο αναλυτικά η Έκθεση προβλέπει για την Ελλάδα:

«ψαλίδισμα» της Ανάπτυξης: Ενώ τον Οκτώβριο του 2025 το Ταμείο προέβλεπε ότι η Ελλάδα θα «έτρεχε» φέτος με 2,2%, η νέα πρόβλεψη για το 2026 υποχωρεί στο 1,8%. Πρόκειται για μια απώλεια δυναμικής 0,4 ποσοστιαίων μονάδων σε σχέση με τις προηγούμενες εκτιμήσεις του Ταμείου, η οποία αποδίδεται άμεσα στη διεθνή αναταραχή. Η επιβράδυνση αυτή έρχεται μετά από ένα σχετικά ισχυρό 2025, όπου η ανάπτυξη εκτιμάται ότι έκλεισε στο 2,1%

επιστρέφει ο «εφιάλτης» του Πληθωρισμού: η μεγαλύτερη ανατροπή εντοπίζεται στις τιμές καταναλωτή. Αντί αυξήσεως 2,1% που προέβλεπε το ΔΝΤ πριν έξι μήνες, ο πληθωρισμός στην Ελλάδα για το 2026 εκτινάσσεται πλέον στο 3,5%, λόγω του ενεργειακού κόστους.

«πλήγμα» στο Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών: παρά την ανθεκτικότητά της, η Ελλάδα παραμένει εκτεθειμένη στο διεθνές περιβάλλον μέσω δύο βασικών δρόμων: της ενέργειας και του εμπορίου. Αυτό αντανακλά στο έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών που αυξάνεται εφέτος στο -6,4% του ΑΕΠ , κάτι που σημαίνει ότι το κόστος των εισαγωγών (ενέργεια, πρώτες ύλες) αυξάνεται ταχύτερα από τα έσοδα των εξαγωγών, προκαλώντας «αιμορραγία» της εγχώριας οικονομίας.

Η έκθεση επιβεβαιώνει ότι καθώς η ευρωπαϊκή και παγκόσμια οικονομία εισέρχεται το 2026 σε μια «σκοτεινή» περίοδο υψηλής αβεβαιότητας, η Ελλάδα και ολόκληρη η ευρωζώνη επηρεάζεται δραστικά. Μετά την αναθεώρηση των προβλέψεων, η ανάπτυξη στην ευρωζώνη αναμένεται και το 2026 αναιμική (αύξηση ΑΕΠ 1,2% εφέτος από 1,4%, έναντι 1,8% και 2,1% στην Ελλάδα). Συνολικά στη ζώνη του ευρώ η ανεργία αναμένεται να αυξηθεί στο 6% από 5,9% το 2025 (ενώ στην Ελλάδα προβλέπεται μεγάλη υποχώρηση) αλλά ο ρυθμός μεταβολής των τιμών αυξάνονται κατά 13% (στο 2,6% το 2026 από 2,3% το 2025) ενώ στην Ελλάδα πάνω από 20% (από 2,9% το 2025 σε 3,5% το 2026).