Δυσοίωνες-προβλέψεις-από-το-ΔΝΤ:-Πληθωρισμός-άνω-του-4%,-επί-τα-χείρω-οι-εκτιμήσεις-για-την-ανάπτυξη

Μια περαιτέρω κλιμάκωση στον πόλεμο του Ιράν θα μπορούσε να προκαλέσει παγκόσμια ύφεση, αυξανόμενο πληθωρισμό και έντονη αντίδραση στις χρηματοπιστωτικές αγορές, προειδοποίησε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.

Σε ένα ολοένα και πιο ασταθές περιβάλλον, το ΔΝΤ, δήλωσε ότι η οικονομική ζημία από τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή αυξάνεται συνεχώς, καθώς μείωσε τις προβλέψεις του για την ανάπτυξη για το 2026 με βάση τις επιπτώσεις του πολέμου μέχρι στιγμής.

Το ΔΝΤ, στην εαρινή του έκθεση, μείωσε την πρόβλεψή του για την ανάπτυξη της ευρωζώνης κατά 0,2 ποσοστιαίες μονάδες στο 1,1% για το 2026 την Τρίτη, σε σύγκριση με τις εκτιμήσεις του Ιανουαρίου, επικαλούμενο τον «αρνητικό αντίκτυπο» του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Όλες οι μεγάλες οικονομίες επηρεάζονται από την επιβράδυνση της δραστηριότητας στην ευρωζώνη, η οποία, μετά την ανάπτυξη 1,4% το 2025, αναμένεται να επηρεαστεί σοβαρότερα από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η πρόβλεψη μειώνεται σε 0,8% στη Γερμανία (-0,3 ποσοστιαίες μονάδες), 0,5% στην Ιταλία (-0,2), 2,1% στην Ισπανία (-0,2) και 0,9% στη Γαλλία (-0,1).

Το ΔΝΤ προβλέπει για την Ελλάδα ανάπτυξη 1,8% για το 2026 και 1,7% για το 2027, πληθωρισμό 3,5% και 2,7% αντίστοιχα, έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών 6,4% το 2026 και 5,7% το 2027, καθώς και ανεργία 7,4% φέτος και 7,1% το 2027.

Παράλληλα, το ΔΝΤ αναθεώρησε και την πρόβλεψη του για τον παγκόσμιο πληθωρισμό στο 4,4% για το 2026 και στο 3,7% για το 2027, από 3,7% που ήταν η προηγούμενη πρόβλεψη για το 2026.

Για τη Βρετανία έρχονται τα δύσκολα

Στην εξαμηνιαία του έκθεση, το ΔΝΤ ανέφερε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα υποστεί την πιο απότομη υποβάθμιση της ανάπτυξης και τον υψηλότερο ρυθμό πληθωρισμού στην G7 φέτος, ακόμη και αν οι επιπτώσεις από την αύξηση του κόστους ενέργειας συγκρατηθούν μέχρι τα μέσα του 2026.

Ωστόσο, στο χειρότερο δυνατό «σοβαρό σενάριο», που περιλαμβάνει έναν παρατεταμένο πόλεμο και επίμονα υψηλότερες τιμές ενέργειας, το Ταμείο αναφέρει ότι ο κόσμος θα αντιμετωπίσει «μια επικείμενη παγκόσμια ύφεση» για μόλις πέμπτη φορά από το 1980.

Οι τιμές του πετρελαίου βρίσκονται πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι τη Δευτέρα.Την Τρίτη, το αργό πετρέλαιο Brent υποχώρησε κατά 0,9% στα 98,5 δολάρια το βαρέλι με την ελπίδα για περαιτέρω ειρηνευτικές συνομιλίες.