ΕΚΤ:-Προτάσεις-για-ενιαία-τραπεζική-αγορά-και-ασφάλιση-καταθέσεων

Οι προτάσεις προσυπογράφονται από όλες τις κεντρικές τράπεζες της Ευρωζώνης και αποτελούν την απάντηση του ΔΣ στη δημόσια διαβούλευση της Κομισιόν για την ανταγωνιστικότητα του τραπεζικού τομέα.

Μέτρα, μεταξύ αυτών και τη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασφάλισης Καταθέσεων, για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών τραπεζών προτείνει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) δημοσίευσε σήμερα προτάσεις για να καταστήσει τις τράπεζες, και τις χρηματοπιστωτικές υποδομές στις οποίες λειτουργούν, ικανότερες να στηρίξουν την οικονομία.

Οι προτάσεις προσυπογράφονται από όλες τις κεντρικές τράπεζες της ζώνης του ευρώ και αποτελούν την απάντηση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ στη δημόσια διαβούλευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ανταγωνιστικότητα του τραπεζικού τομέα της ΕΕ.

Οι προτάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για την απλούστευση των τραπεζικών κανόνων της ΕΕ, που δημοσιεύθηκαν τον Δεκέμβριο του 2025, αποτελούν τη βάση αυτής της απάντησης. Οι ανθεκτικές τράπεζες είναι προϋπόθεση για τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη της ζώνης του ευρώ. Η ανταγωνιστικότητα προκύπτει από την εναρμόνιση, την ενοποίηση και την κλίμακα, όχι από την απορρύθμιση.

Για να ξεπεραστεί το σημερινό αδιέξοδο στην Τραπεζική Ένωση, το Διοικητικό Συμβούλιο ζητά συγχρονισμένη πρόοδο σε βασικά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων συγκεκριμένων βημάτων για τη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασφάλισης Καταθέσεων (EDIS), με σαφές χρονοδιάγραμμα εφαρμογής.

«Οι κεντρικές τράπεζες της ζώνης του ευρώ είναι ενωμένες: το κρίσιμο βήμα για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης είναι μια πραγματικά ενιαία τραπεζική αγορά», δήλωσε ο Λουίς ντε Γκιντός (Luis de Guindos), αντιπρόεδρος της ΕΚΤ. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ προτρέπει επίσης τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής να ενισχύσουν τις κεφαλαιαγορές, προχωρώντας με την ένωση αποταμιεύσεων και επενδύσεων.

Η Κλαούντια Μπουχ (Claudia Buch), πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου της ΕΚΤ, πρόσθεσε: «Οι καλύτερα ενοποιημένες αγορές επιτρέπουν στις τράπεζες να αξιοποιούν οικονομίες κλίμακας και να διαφοροποιούν τις δραστηριότητές τους, ενισχύοντας την ανθεκτικότητά τους».

Όπως επισημαίνει, οι προσπάθειες για πιο απλούς κανόνες πρέπει να μειώσουν την πολυπλοκότητα χωρίς όμως να κάνουν το σύστημα λιγότερο ανθεκτικό.

«Οι αλλαγές που έγιναν μετά την παγκόσμια οικονομική κρίση βοήθησαν στο να εμπιστευτούμε ξανά τις τράπεζες της Ευρωζώνης: τις έκαναν πιο γερές χωρίς να τις εμποδίσουν να δίνουν δάνεια στην αγορά. Ορισμένες δικλείδες ασφαλείας, όπως τα κατώτατα όρια κεφαλαίων και ο τρόπος διαχείρισης των “κόκκινων” δανείων, βοηθούν στην κάλυψη των κινδύνων και πρέπει να παραμείνουν. Οι απαιτήσεις για τα κεφάλαια των τραπεζών στην Ευρωζώνη είναι παρόμοιες με αυτές άλλων περιοχών και συμβαδίζουν με τα διεθνή πρότυπα. Οι τράπεζες συνέχισαν να δίνουν δάνεια ακόμα και σε πρόσφατες δύσκολες στιγμές, και δεν υπάρχουν στοιχεία που να δείχνουν ότι οι κανόνες για τα κεφάλαια μείωσαν την αποτελεσματικότητά τους», καταλήγει η ίδια.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ζητά συγκεκριμένες αλλαγές στους τραπεζικούς κανόνες της ΕΕ, όπως: