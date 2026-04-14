Εντείνεται το κύμα δυσαρέσκειας στη Ρωσία για τις διακοπές στο mobile internet – Είναι προσωρινές, απαντά το Κρεμλίνο

Το Κρεμλίνο είπε σήμερα στους Ρώσους ότι οι διακοπές πρόσβασης στο διαδίκτυο μέσω παρόχων κινητής τηλεφωνίας (mobile internet) οι οποίες έχουν αναστατώσει τις ζωές εκατομμυρίων είναι προσωρινές και θα αρθούν τελικά, ενώ μια πηγή δήλωσε στο Reuters ότι το είδος αυτό της καταστολής έχει εξοργίσει τμήματα της ελίτ.

Οι αρχές διέκοψαν την λειτουργία του mobile internet στη Μόσχα για περίπου τρεις εβδομάδες τον Μάρτιο και συστηματικά τη διακόπτουν σε άλλες περιοχές της Ρωσίας, επικαλούμενες την απειλή ουκρανικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών τα οποία το χρησιμοποιούν για να προσεγγίσουν τους στόχους τους. Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας (FSB), ο κύριος διάδοχος της σοβιετικής KGB είναι αρμόδια για την εσωτερική ασφάλεια.

Η εφαρμογή WhatsApp της Meta έχει πλήρως αποκλειστεί και έχει γίνει εξαιρετικά δύσκολη η χρήση της εφαρμογής ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram- η οποία ήταν για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα το ψηφιακό οικοσύστημα που προτιμούσαν οι Ρώσοι- αφότου και οι δύο εφαρμογές ανταλλαγής μηνυμάτων κατηγορήθηκαν ότι δεν συμμορφώνονται με την ρωσική νομοθεσία. Επίσης έχει ενταθεί η εκστρατεία να αποκλειστεί η πρόσβαση στα εικονικά ιδιωτικά δίκτυα (VPN) τα οποία χρησιμοποιούνται για να παρακαμφθεί η διαδικτυακή λογοκρισία.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε σήμερα στους δημοσιογράφους ότι «λόγοι ασφαλείας» υπαγόρευσαν την ανάγκη λήψης ορισμένων μέτρων, αλλά θα είναι προσωρινά.

«Είναι σαφές ότι οι περιορισμοί στην πρόσβαση του διαδικτύου έχει προκαλέσει ταλαιπωρία σε πολλούς πολίτες, αλλά …μόλις η ανάγκη γι’ αυτά τα μέτρα παρέλθει, η πρόσβαση στο διαδίκτυο φυσικά θα αποκατασταθεί πλήρως και θα επιστρέψει στα φυσιολογικά επίπεδα», είπε ο Πεσκόφ.

Οργή στους κόλπους της ρωσικής ελίτ

Μία πηγή προσκείμενη στο Κρεμλίνο δήλωσε στο Reuters ότι κορυφαίοι επιχειρηματίες, νυν και πρώην αξιωματούχοι και τραπεζίτες – οι οποίοι ανησυχούσαν για την αντίδραση των επιχειρήσεων που έχουν χάσει εκατομμύρια λόγω των διακοπών λειτουργίας – είχαν ασκήσει πιέσεις στον πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν για να μετριάσει αυτό το είδος της καταστολής.

«Οι περισσότεροι στο Κρεμλίνο αντιμετωπίζουν αυτό το ζήτημα, πραγματοποιώντας συναντήσεις και συντάσσοντας έγγραφα για να υποστηρίξουν ότι το μπλοκάρισμα είναι κακό», δήλωσε η πηγή, η οποία ζήτησε να μην κατονομαστεί λόγω της ευαισθησίας του θέματος.

«Η κατάσταση απογοητεύει τους πάντες, συμπεριλαμβανομένων των προσκείμενων στο Κρεμλίνο, και αυτό αναστέλλει τη δυναμική (για περαιτέρω καταστολή). Είναι πολύ απίθανο τα πράγματα να χειροτερέψουν. Αντιθέτως, θα εργάζονται για την επίλυση ορισμένων ζητημάτων».

Οι δημοσκοπήσεις και τα ανεπίσημα στοιχεία δείχνουν ότι πολλοί Ρώσοι είναι δυσαρεστημένοι με την καταστολή και ιδιαίτερα με τις διακοπές στο mobile internet, οι οποίες μερικές φορές σήμαιναν ότι μπορούσαν μόνο να πραγματοποιούν κλήσεις και να στέλνουν τυπικά μηνύματα κειμένου.

Η δήλωση του Κρεμλίνου πιθανώς να φαίνεται ως μια ένδειξη ότι αναγνωρίζει το μέγεθος της δυσαρέσκειας μεταξύ της κοινή γνώμης και ορισμένων πολιτικών και επιχειρηματιών για τις διακοπές του mobile internet, όπως επίσης και μια ευρύτερη καταστολή, και γνωρίζει ότι το ζήτημα κινδυνεύει να εξελιχθεί σε μεγαλύτερο πρόβλημα ενόψει των βουλευτικών εκλογών αυτό το φθινόπωρο.

Ο Πούτιν που βρίσκεται στην εξουσία είτε ως πρόεδρος είτε ως πρωθυπουργός για 26 χρόνια, δεν αντιμετωπίζει σοβαρές πολιτικές προκλήσεις παρά τον πόλεμο που συνεχίζεται για τέσσερα και πλέον χρόνια στην Ουκρανία μετά τη συνεχή καταστολή των αντιπάλων του και τους σαρωτικούς νόμους λογοκρισίας που έχουν επιβληθεί κατά την περίοδο του πολέμου.

Ωστόσο, η αύξηση των τιμών και των φόρων, καθώς και ο εκνευρισμός για την καταστολή του διαδικτυακού περιεχομένου, κινδυνεύουν να δυσχεράνουν την εξασφάλιση υποστήριξης για το κυβερνών κόμμα ‘Ενιαία Ρωσία’ στις βουλευτικές εκλογές που θα διεξαχθούν αργότερα φέτος.