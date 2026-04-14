ΗΠΑ:-Ο-Μπέσεντ-αμφισβητεί-τις-προβλέψεις-ΔΝΤ-και-Παγκόσμιας-Τράπεζας-για-την-ανάπτυξη

Σημειώνεται πως για τις ΗΠΑ, το Ταμείο προβλέπει 2,3% το 2026, με στήριγμα τη δημοσιονομική πολιτική και την καθυστερημένη επίδραση των μειώσεων των επιτοκίων του 2025.

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ αμφισβήτησε σήμερα τις προβλέψεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) και της Παγκόσμιας Τράπεζας για επιβράδυνση του ρυθμού ανάπτυξης και άνοδο του πληθωρισμού λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, υποστηρίζοντας πως η αντίδρασή τους ήταν μάλλον «υπερβολική».

«Θεωρώ πως αντέδρασαν μάλλον υπερβολικά, αλλά θα δούμε», είπε ο Μπέσεντ σε δημοσιογράφους, επισημαίνοντας πως ορισμένες χώρες σε Ευρώπη και Ασία υιοθετούν επιδοτήσεις για τη στήριξη καταναλωτών και βιομηχανιών προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις διαταραχές εφοδιασμού, μέτρα που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε υψηλότερο και επίμονο πληθωρισμό εκεί.

Εξέφρασε την πεποίθηση πως οι ΗΠΑ θα ξεπεράσουν τον σκόπελο της ακρίβειας πολύ γρήγορα, εν αντιθέσει με χώρες που εφαρμόζουν μέτρα επιδοτήσεων τα οποία αναμένεται να οδηγήσουν σε αύξηση του δανεισμού ή να παρατείνουν τη διάρκεια των πληθωριστικών επιπτώσεων.

Σημειώνεται πως για τις ΗΠΑ, το Ταμείο προβλέπει 2,3% το 2026, με στήριγμα τη δημοσιονομική πολιτική και την καθυστερημένη επίδραση των μειώσεων των επιτοκίων του 2025, παρότι οι δασμοί από τον Απρίλιο του 2025 συνεχίζουν να επιβαρύνουν το επίπεδο της οικονομικής δραστηριότητας. Αυτή η καθοδική αναθεώρηση κατά 0,1% σε σχέση με την πρόβλεψη του Ιανουαρίου 2026 αντανακλά την ισορροπία μεταξύ μιας μικρής αρνητικής επίδρασης από τον πόλεμο, δεδομένου ότι οι ΗΠΑ είναι καθαρός εξαγωγέας ενέργειας και αντισταθμιστικών παραγόντων, όπως η ανάκαμψη της δραστηριότητας κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026 σε σύγκριση με το τέταρτο τρίμηνο του 2025 μετά τη λήξη της διακοπής λειτουργίας της ομοσπονδιακής κυβέρνησης το 2025, η ισχυρότερη από ό,τι είχε προηγουμένως εκτιμηθεί αύξηση της παραγωγικότητας και η σχετική μεταφορά θετικών επιδράσεων.