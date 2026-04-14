ΗΠΑ: Χαμηλότερη της αναμενόμενης η μηνιαία αύξηση στις τιμές παραγωγού – Υψηλό τριετίας σε ετήσια βάση

Οι τιμές παραγωγού αυξήθηκαν τον Μάρτιο στις ΗΠΑ, ωστόσο πολύ λιγότερο από το αναμενόμενο, καθώς η άνοδος στις τιμές ενέργειας λόγω του πολέμου στο Ιράν έχει αναζωπυρώσει τους φόβους για νέο κύμα πληθωρισμού.

Ο Δείκτης Τιμών Παραγωγού (PPI), δείκτης που μετρά το κόστος στην αλυσίδα παραγωγής για τελικά αγαθά και υπηρεσίες, αυξήθηκε κατά 0,5% για τον μήνα, πολύ χαμηλότερα από την εκτίμηση των αναλυτών του Dow Jones που ήταν για 1,1%.

Εξαιρουμένων των τροφίμων και της ενέργειας, ο βασικός (core) PPI αυξήθηκε μόλις κατά 0,1%, έναντι πρόβλεψης για 0,5%.

Αύξηση 4% σε ετήσια βάση

Ωστόσο, σε ετήσια βάση, ο συνολικός δείκτης PPI αυξήθηκε κατά 4% σε σχέση με πέρυσι, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο σχεδόν των τελευταίων τριών ετών.

Η άνοδος αυτή αποδίδεται κυρίως στην ενέργεια, καθώς οι τιμές της αυξήθηκαν έντονα τον Μάρτιο, με τη βενζίνη να σημειώνει άλμα περίπου 15,7% και την ενέργεια συνολικά να ανεβαίνει κατά 8,5%.

Παράλληλα, αυξήσεις σημειώθηκαν και σε καύσιμα όπως το diesel, το jet fuel και το πετρέλαιο θέρμανσης, καθώς και σε κρέατα και ορισμένα χημικά προϊόντα, ενώ αντίθετα οι τιμές των λαχανικών μειώθηκαν σημαντικά.

Με πληροφορίες από CNBC, Guardian