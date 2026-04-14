Η Amazon εξαγοράζει τη Globalstar έναντι 90 δολαρίων ανά μετοχή – Εντείνει τη «μάχη» στο διάστημα έναντι του Μασκ

Σε μια στρατηγική κίνηση που εντείνει τον ανταγωνισμό στη νέα «κούρσα» του διαστήματος, η Amazon συμφώνησε να εξαγοράσει τη Globalstar, προσφέροντας έως 90 δολάρια ανά μετοχή, με στόχο να ενισχύσει το δορυφορικό της αποτύπωμα και να καλύψει το χαμένο έδαφος έναντι της Starlink.

Η Amazon προσφέρει στους μετόχους της Globalstar είτε 90 δολάρια σε μετρητά ανά μετοχή είτε 0,32 μετοχές της ίδιας της Amazon, με ανώτατη αποτίμηση επίσης τα 90 δολάρια ανά μετοχή.

Σύμφωνα με το - η συμφωνία αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2027, σηματοδοτώντας μία από τις πιο σημαντικές επενδύσεις της εταιρείας στον τομέα των δορυφορικών επικοινωνιών.

Στόχος να καλυφθεί το χαμένο έδαφος

Η Amazon αναπτύσσει το δικό της δίκτυο δορυφόρων χαμηλής τροχιάς (LEO), σε μια προσπάθεια να ανταγωνιστεί τη SpaceX του Έλον Μασκ και τη μονάδα Starlink.

Η Starlink διαθέτει ήδη πάνω από 10 εκατομμύρια ενεργούς χρήστες και περίπου 10.000 δορυφόρους σε τροχιά, ενώ εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει τα 9 δισ. δολάρια σε έσοδα μέσα στο 2026.

Αντίθετα, η Amazon έχει μείνει πίσω στους στόχους της, επιδιώκοντας να αναπτύξει περισσότερους από 7.700 δορυφόρους, ενώ έχει ήδη ζητήσει από τις αμερικανικές αρχές παράταση για την εκτόξευση τουλάχιστον 1.600 δορυφόρων έως τον Ιούλιο.

Η Globalstar μπορεί να αποτελέσει «επιταχυντή» για τα σχέδια της Amazon, καθώς διαθέτει ήδη λειτουργικό δίκτυο δορυφόρων.

Ωστόσο, το δίκτυό της είναι σημαντικά μικρότερο από εκείνο της Starlink και εστιάζει κυρίως στη συνδεσιμότητα κινητών τηλεφώνων και συσκευών σε περιοχές με χαμηλή κάλυψη.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η συνεργασία της με την Apple, μέσω της οποίας υποστηρίζονται υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης στα iPhone.

Η «έκρηξη» του δορυφορικού internet

Η αγορά του δορυφορικού broadband αναπτύσσεται ταχύτατα, ιδιαίτερα σε απομακρυσμένες ή δύσβατες περιοχές όπου τα επίγεια δίκτυα είναι ανεπαρκή.

Η εξαγορά της Globalstar εντάσσεται σε αυτή τη στρατηγική, καθώς η Amazon επιχειρεί να αποκτήσει κρίσιμη υποδομή και τεχνογνωσία για να ανταγωνιστεί αποτελεσματικά τους πρωτοπόρους του κλάδου.

Η νέα μάχη για την κυριαρχία στο διάστημα

Η συμφωνία αναδεικνύει τη μετατόπιση του ανταγωνισμού των τεχνολογικών κολοσσών πέρα από τη Γη. Το διάστημα εξελίσσεται σε νέο πεδίο επιχειρηματικής και γεωπολιτικής αντιπαράθεσης, με τις δορυφορικές επικοινωνίες να αποτελούν κρίσιμη υποδομή για την οικονομία και την ασφάλεια.

Για την Amazon, η εξαγορά της Globalstar δεν είναι απλώς μια επιχειρηματική κίνηση. Είναι ένα βήμα για να διεκδικήσει θέση σε μια αγορά που διαμορφώνει το μέλλον της παγκόσμιας συνδεσιμότητας.

