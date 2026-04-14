Η-fed-ετοιμάζεται-να-υποδεχθεί-τον-πλουσιότερο-επικεφαλής-στην-ιστορία-της

Στην κορυφή της λίστας με τους πλουσιότερους επικεφαλής στην ιστορία της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ θα αναρριχηθεί ο Κέβιν Γουόρς, ο εκλεκτός του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για το τιμόνι της Federal Reserve.

Σύμφωνα με την δήλωση οικονομικής κατάστασης που υπέβαλε ο 56χρονος τραπεζίτης -που προτάθηκε από τον Τραμπ για να αντικαταστήσει το νυν επικεφαλής της Fed Τζερόμ Πάουελ για τα επόμενα τέσσερα χρόνια- διαθέτει περιουσία 209 εκατ. δολαρίων, ενώ assets αξίας εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων βρίσκονται στην κατοχή της συζύγου του Jane Lauder.

Μέχρι πρότινος, ο Πάουελ θεωρούνταν ο πλέον ευκατάσταστος πρόεδρος της Fed, με την περιουσία του το 2025 να ανέρχεται στα 75 εκατ. δολάρια, ενώ ο τέως επικεφαλής της Fed Ben Bernanke -ο οποίος παραιτήθηκε από την Fed το 2014- είχε περιουσία ύψους 2,4 εκατ. δολαρίων.

Σύμφωνα με την δήλωση οικονομικής κατάστασης, ο Γουόρς ανέφερε εισοδήματα 10 εκατ. δολαρίων ως αμοιβές από την επενδυτική Stanley Druckenmiller και ακόμα 3 εκατ. δολάρια από την εργασία του στο Πανεπιστήμιο Stanford. Ο Γουόρς αναμένεται να παραιτηθεί τόσο από την θέση του στο διοικητικό συμβούλιο της UPS όσο από την αντίστοιχη θέση του στον νοτιοκορεατικό κολοσσό λιανικής Coupang.

Όπως αναφέρει το CNBC, ο Γουόρς ανέφερε πως έχει στην κατοχή του περίπου 1.800 μεμονωμένα περιουσιακά στοιχεία, πολλά εκ των οποίων προσδιορίζονται ως υποκείμενα σε «προϋπάρχουσες υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας», γεγονός που τον εμποδίζει να προσδιορίσει το ακριβές ύψος τους.

Από την πλευρά της, η Jane Lauder – εγγονή της ιδρύτριας του κολοσσού των καλλυντικών Estee Lauder- είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας, με το Forbes εκτιμά τον πλούτο της σε 1,9 δισ. δολάρια.

Πριν από 10 ημέρες, ο Λευκός Οίκος διαβίβασε τον διορισμό Γουόρς στην Γερουσία, η οποία αναμένεται να τον καλέσει για ακρόαση την επόμενη εβδομάδα, ωστόσο ο δρόμος για την τελική έγκριση προβλέπεται μακρύς, καθώς ο Ρεπουμπλικάνος γερουσιαστής Τομ Τίλις δήλωσε ότι θα μπλοκάρει την τελική έγκριση της υποψηφιότητας του Γουόρς μέχρι να ολοκληρωθεί η ομοσπονδιακή ποινική έρευνα για τον Πάουελ.