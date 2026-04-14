Η-renault-θα-απολύσει-ως-και-2.400-μηχανικούς-μέσα-στα-επόμενα-δύο-χρόνια

Στην μείωση του αριθμού των μηχανικών της κατά 15% έως 20% μέσα στα επόμενα δύο χρόνια θα προχωρήσει η Renault, καθώς ο γαλλικός κολοσσός της αυτοκινητοβιομηχανίας προσπαθεί να γίνει πιο ευέλικτη απέναντι στον ανταγωνισμό από φθηνότερους Κινέζους αντιπάλους.

Σύμφωνα με το Reuters, οι περικοπές θέσεων εργασίας αντιστοιχούν σε έως και 2.400 εργαζόμενους, με βάση το αριθμό των μηχανικών που απασχολεί αυτήν τη στιγμή η γαλλική αυτοκινητοβιομηχανία, οι οποίοι ανέρχονται σε 11.000 έως 12.000 άτομα. Συνολικά, το προσωπικό της Renault ανερχόταν σε 100.541 εργαζόμενους στο τέλος της περασμένης χρονιάς.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Renault, Φρανσουά Προβό, έχει δηλώσει ότι ο όμιλος θα πρέπει να μιμηθεί τις κινεζικές μεθόδους παραγωγής. Ήδη έχει μειώσει τον χρόνο ανάπτυξης του νέου μοντέλου Twingo σε 21 μήνες, μετά από συνεργασία με Κινέζους μηχανικούς στο κέντρο έρευνας και ανάπτυξης της εταιρείας στην Κίνα.