Κέρδη-στην-Ασία-εν-μέσω-ελπίδων-για-συμφωνία-ΗΠΑ-Ιράν

Οι αγορές της Ασίας κινήθηκαν κυρίως υψηλότερα την Τρίτη, εν μέσω ελπίδων ότι μια συμφωνία μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης είναι ακόμη πιθανή.

Η εκεχειρία ΗΠΑ-Ιράν, αν και δεν έχει επίσημα καταργηθεί, έχει φθαρεί βαθιά, με τις ΗΠΑ και το Ιράν να αλληλοκατηγορούνται για παραβίαση των όρων της.

Οι ΗΠΑ άρχισαν να εμποδίζουν τα πλοία να εισέρχονται ή να εξέρχονται από ιρανικά λιμάνια στο Στενό του Ορμούζ, ενώ Ιρανοί αξιωματούχοι απάντησαν προειδοποιώντας ότι ο αποκλεισμός θα οδηγήσει μόνο υψηλότερα τις παγκόσμιες τιμές ενέργειας.

«Απολαύστε τα τρέχοντα στοιχεία για την άντληση. Με το λεγόμενο «αποκλεισμό», σύντομα θα νοσταλγείτε το βενζίνη των 4-5 δολαρίων», δήλωσε ο πρόεδρος του κοινοβουλίου του Ιράν, Mohammad Bagher Ghalibaf, σε μια ανάρτηση στο X την Κυριακή.

Παρά ταύτα, οι διαπραγματεύσεις είναι ακόμα «ζωντανές» και οι αγορές παραμένουν αισιόδοξες.

Σε αυτό το φόντο, ο Kospi της Νότιας Κορέας είχε την καλύτερη απόδοση μεταξύ των μεγάλων ασιατικών δεικτών, επεκτείνοντας τα αρχικά κέρδη σε άνοδο 3,41%. Ο Kosdaq μικρής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο 2,13%.

Ο S&P/ASX 200 της Αυστραλίας ήταν 0,36% υψηλότερα. Η αυστραλιανή επιχειρηματική εμπιστοσύνη μειώθηκε τον Μάρτιο, λόγω των ανησυχιών για τον πόλεμο στο Ιράν που οδήγησε σε παγκόσμιο πετρελαϊκό σοκ, σύμφωνα με έρευνα της National Australia Bank, σύμφωνα με το Reuters.

Ο δείκτης CSI300 της ηπειρωτικής Κίνας αυξήθηκε κατά 0,84%, ενώ ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ μείωσε τα αρχικά κέρδη και ήταν 0,36% υψηλότερος.

Η ανάπτυξη των εξαγωγών της Κίνας έχασε τη δυναμική της τον Μάρτιο, καθώς οι κατασκευαστές αντιμετώπισαν αυξανόμενο κόστος βασικών προϊόντων και ενέργειας που συνδέεται με τις διακοπές εφοδιασμού στη Μέση Ανατολή, ενώ οι εισαγωγές κατέγραψαν την ταχύτερη επέκτασή τους σε περισσότερα από τέσσερα χρόνια.

Οι εξαγωγές αυξήθηκαν με τον βραδύτερο ρυθμό τους σε έξι μήνες, στο 2,5% σε δολάρια ΗΠΑ τον περασμένο μήνα σε σχέση με ένα χρόνο νωρίτερα, σύμφωνα με στοιχεία των κινεζικών τελωνείων. Το ποσοστό αυτό ήταν χαμηλότερο από την πρόβλεψη δημοσκόπησης του Reuters για 8,6% και επιβραδύνθηκε απότομα από τη συνδυασμένη αύξηση 21,8% που καταγράφηκε τους πρώτους δύο μήνες του έτους.

Ο Nikkei 225 της Ιαπωνίας αυξήθηκε κατά 2,34%, ενώ ο Topix κέρδισε 0,8%. Ο Nifty 50 της Ινδίας ήταν ο κύριος υστερών και ήταν 0,86% χαμηλότερος.