Λαγκάρντ:-Η-οικονομία-της-ευρωζώνης-βρίσκεται-μεταξύ-του-βασικού-και-του-δυσμενούς-σεναρίου-της-ΕΚΤ

Η οικονομία της ευρωζώνης βρίσκεται κάπου μεταξύ του βασικού και του δυσμενούς σεναρίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, δήλωσε η πρόεδρος της ΕΚΤ Κριστίν Λαγκάρντ στην τηλεόραση του - την Τρίτη.

Επιπλέον, δήλωσε ότι η ΕΚΤ θα είναι «ευέλικτη» όσον αφορά τον καθορισμό των επιτοκίων.

Το δυσμενές σενάριο της ΕΚΤ, ένα από τα τρία που δημοσιεύθηκαν τον περασμένο μήνα, προϋποθέτει μια πολύ πιο απότομη αύξηση των τιμών της ενέργειας ως αποτέλεσμα του πολέμου στο Ιράν, καθώς και μεγαλύτερη αβεβαιότητα και διεθνείς επιπτώσεις, σε σύγκριση με το βασικό σενάριο.

Με πληροφορίες από Reuters