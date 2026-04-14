Λαρς-Κλίνγκμπαϊλ:-Η-Γερμανία-πρέπει-να-προετοιμαστεί-για-παρατεταμένο-ενεργειακό-σοκ-από-τον-πόλεμο-στο-Ιράν

Η Γερμανία πρέπει να υποθέσει ότι το σοκ στις τιμές της ενέργειας που προκλήθηκε από τον πόλεμο στο Ιράν θα συνεχιστεί, αφήνοντας την οικονομική κατάσταση εξαιρετικά εύθραυστη, δήλωσε την Τρίτη ο υπουργός Οικονομικών Λαρς Κλίνγκμπαϊλ πριν μεταβεί στις εαρινές συνεδριάσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου.

Το ΔΝΤ μείωσε τις προβλέψεις της Γερμανίας για την ανάπτυξη φέτος και του χρόνου την Τρίτη, προβλέποντας ρυθμούς ανάπτυξης 0,8% το 2026 και 1,2% το 2027, μειωμένους κατά 0,3 ποσοστιαίες μονάδες από τις προηγούμενες προβλέψεις του και για τα δύο έτη.

Ο Κλίνγκμπαϊλ δήλωσε ότι θα συζητήσει με τους υπουργούς Οικονομικών και τους διεθνείς οργανισμούς ποια μέτρα είναι τα καταλληλότερα για τη σταθεροποίηση της οικονομίας και των αγορών, καθώς και για την παροχή στοχευμένης υποστήριξης σε άτομα και επιχειρήσεις που έχουν πληγεί ιδιαίτερα σκληρά.

«Αυτή η κρίση δείχνει για άλλη μια φορά ότι πρέπει να γίνουμε πιο ανεξάρτητοι, πιο ανθεκτικοί στις κρίσεις και πιο ανθεκτικοί», είπε.

Πρόσθεσε ότι θα χρησιμοποιήσει το ταξίδι στην Ουάσινγκτον για να παρουσιάσει την ατζέντα μεταρρυθμίσεων της γερμανικής κυβέρνησης και να προωθήσει τις επενδύσεις στη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης.

Η υπουργός Ανάπτυξης Ριμ Αλαμπάλι Ράντοβαν, η οποία θα συνοδεύσει τον Κλίνγκμπεϊλ στην επίσκεψή του στην Ουάσινγκτον, ζήτησε τον τερματισμό του πολέμου.

«Η διεθνής κοινότητα δεν πρέπει να διστάσει τώρα: Ο κόσμος χρειάζεται ειρήνη, σταθερότητα και τερματισμό της βίας», είπε. «Κάθε μέρα μετράει».

«Η Ουκρανία δεν πρέπει να ξεχαστεί»

Η Γερμανία και η Ουκρανία συμφώνησαν σε σχέδια αμυντικής συνεργασίας κατά τη διάρκεια επίσκεψης στο Βερολίνο του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι και του υπουργού Άμυνας την Τρίτη.

«Το γεγονός ότι ο κόσμος επικεντρώνεται πλέον στη Μέση Ανατολή δεν πρέπει να οδηγήσει στην λήθη της Ουκρανίας», δήλωσε ο Κλίνγκμπαϊλ. «Συνεχίζει τον θαρραλέο αγώνα της για ελευθερία και δημοκρατία».

Πρόσθεσε ότι αυτός και ο Νορβηγός ομόλογός του, Γενς Στόλτενμπεργκ, έχουν προσκαλέσει τις μεγαλύτερες χώρες δωρητές σε συνάντηση στην Ουάσιγκτον για να συζητήσουν πώς να διατηρήσουν την οικονομική υποστήριξη προς την Ουκρανία.

Η Γερμανία είναι ο μεγαλύτερος πάροχος στρατιωτικής βοήθειας της Ευρώπης στο Κίεβο. Έχει παραδώσει περίπου 55 δισεκατομμύρια ευρώ από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022 και έχει διαθέσει 11,5 δισεκατομμύρια ευρώ στον τρέχοντα προϋπολογισμό.

- Reuters