Μελόνι:-Η-οικονομική-πίεση-στη-Ρωσία-είναι-το-κλειδί-για-την-ειρήνη

Η οικονομική πίεση στη Ρωσία παραμένει «το πιο αποτελεσματικό όπλο» για να την πιέσουν να τερματίσει τη σύγκρουσή της με την Ουκρανία, δήλωσε την Τρίτη η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, όταν ρωτήθηκε αν η Ευρώπη θα πρέπει να χαλαρώσει την απαγόρευση στις εισαγωγές φυσικού αερίου από τη Μόσχα.

Η Μελόνι μίλησε στο περιθώριο μιας έκθεσης κρασιού, αφού ο επικεφαλής του ενεργειακού ομίλου Eni δήλωσε ότι οι περιορισμοί της ΕΕ θα πρέπει να επανεξεταστούν, καθώς η Ένωση αντιμετωπίζει τις επιπτώσεις της σύγκρουσης με το Ιράν στον ενεργειακό εφοδιασμό.

Οι ανησυχίες για την ενέργεια έχουν αυξηθεί στην Ιταλία και σε όλη την Ευρώπη, μετά τον πόλεμο ΗΠΑ-Ισραήλ εναντίον του Ιράν που οδήγησε στο κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ, μιας πλωτής οδού που κανονικά μεταφέρει περίπου το ένα πέμπτο των παγκόσμιων προμηθειών LNG, στις περισσότερες ναυτιλιακές εταιρείες.

«Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί»

«Η οικονομική πίεση που έχουμε ασκήσει στη Ρωσία όλα αυτά τα χρόνια είναι το πιο αποτελεσματικό όπλο για την οικοδόμηση της ειρήνης και ως εκ τούτου πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί σχετικά με το πώς θα προχωρήσουμε», δήλωσε η Μελόνι στους δημοσιογράφους.

Η Μόσχα αντιμετωπίζει απαγόρευση εισαγωγών υγροποιημένου φυσικού αερίου σε βραχυπρόθεσμες συμβάσεις από τις 25 Απριλίου και σε μακροπρόθεσμες συμβάσεις από την 1η Ιανουαρίου 2027. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Eni, Κλαούντιο Ντεσκάλτσι, δήλωσε ότι δεν είναι σαφές πώς να αντικατασταθούν τα 20 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα ρωσικού LNG.

Μιλώντας στη Βερόνα της βόρειας Ιταλίας, η Μελόνι, η οποία πρόκειται να συναντηθεί με τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στη Ρώμη την Τετάρτη, δήλωσε ότι ελπίζει ότι θα μπορούσε να σημειωθεί πρόοδος προς την ειρήνη πριν τεθεί σε ισχύ η απαγόρευση.

Διαφορετική στάση από τον Σαλβίνι

Ο σύμμαχός της, το ακροδεξιό κόμμα της Λέγκας, το οποίο έχει συχνά εκφράσει φιλορωσικές απόψεις, την παροτρύνει επίσης να ανοίξει ξανά τις προμήθειες από τη Μόσχα.

Ο ηγέτης του κόμματος Ματέο Σαλβίνι δήλωσε την Τρίτη ότι συζήτησε με τον υπουργό Οικονομίας Τζιανκάρλο Τζορτζέτι ένα απροσδιόριστο σχέδιο για το πάγωμα των τιμών ενέργειας στα επίπεδα που παρατηρούνταν πριν από το ξέσπασμα του πολέμου στο Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, αλλά δεν παρείχε λεπτομέρειες σχετικά με την ενδεχομένως δαπανηρή κίνηση.

- Reuters