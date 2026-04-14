ΜΕΤΚΑ – METLEN: «Βλέπει» EBITDA 150 εκατ. το 2026, ανεκτέλεστο άνω των 2 δισ. – «Ανοιχτό» το ΧΑ

Ο όμιλος στοχεύει στην επίτευξη λειτουργικής κερδοφορίας 140 – 150 εκατ. ευρώ το 2026. Υπό εξέταση η είσοδος της ΜΕΤΚΑ στο Χρηματιστήριο.

Την επίτευξη λειτουργικής κερδοφορίας ύψους 140 – 150 εκατ. ευρώ το 2026 για τους τομείς κατασκευών – υποδομών – παραχωρήσεων έχει ως στόχο ο όμιλος Metlen – ΜΕΤΚΑ, υποστηριζόμενος από τη συνεχιζόμενη επέκταση της κατασκευαστικής δραστηριότητας και την υλοποίηση νέων έργων υποδομών τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα, παρά τις πληθωριστικές πιέσεις στα δομικά υλικά λόγω των συνεχιζόμενων συγκρούσεων στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή.

Για το 2025, στον Κλάδο Υποδομών και Παραχωρήσεων του ομίλου Metlen, που «εκπροσωπείται» στον τομέα αυτόν από τη ΜΕΤΚΑ, τα EBITDA διπλασιάστηκαν και ανήλθαν σε 100 εκατ. ευρώ, έναντι 50 εκατ. ευρώ το 2024, αντανακλώντας την ισχυρή εκτέλεση έργων και την αυξημένη δραστηριότητα. Ο κύκλος εργασιών του τομέα ανήλθε πέρυσι σε 567 εκατ. από 254 εκατ. ευρώ το 2024, ήτοι άνοδος 123%, με το περιθώριο EBITDA να διαμορφώνεται σε 17,6% (από 19,7% το 2024). Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο συμβάσεων και έργων σε προχωρημένο στάδιο ανάθεσης προσεγγίζει τα 2 δισ., παρέχοντας ορατότητα ως προς τα μελλοντικά έσοδα. «Οι προοπτικές για τον κατασκευαστικό κλάδο στην Ελλάδα παραμένουν ιδιαίτερα θετικές, υποστηριζόμενες από τη δυναμική τόσο των δημόσιων όσο και των ιδιωτικών έργων υποδομών, καθώς και των συμβάσεων παραχώρησης» αναφέρεται από τον όμιλο που «βλέπει», ενδεχομένως, και αυτόνομη είσοδο της ΜΕΤΚΑ στο ΧΑ τα επόμενα τρίμηνα, αν και αυτό θα εξεταστεί προσεχώς.

Σύμφωνα με τον όμιλο, οι τάσεις της αγοράς στηρίζονται από τη συνεχιζόμενη υλοποίηση μεγάλων επενδύσεων σε υποδομές μεταφορών και αστική ανάπλαση, το σημαντικό pipeline έργων ΣΔΙΤ και παραχωρήσεων, την αυξανόμενη ζήτηση για τουριστικές και εμπορικές αναπτύξεις — ιδίως σε περιοχές υψηλής τουριστικής δραστηριότητας — την υιοθέτηση σύγχρονων κατασκευαστικών τεχνολογιών και πρακτικών βιωσιμότητας για τη βελτίωση της αποδοτικότητας κόστους και της διαχείρισης έργων, καθώς και την αποτελεσματική αξιοποίηση ευρωπαϊκών και εθνικών χρηματοδοτικών εργαλείων.

«Μεσοπρόθεσμα, οι προοπτικές του κατασκευαστικού κλάδου στην Ελλάδα είναι ιδιαίτερα θετικές, τόσο για τα δημόσια και ιδιωτικά έργα, αλλά και για τα έργα Παραχωρήσεων και Συμπράξεων Δημόσιου & Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), στα οποία ο κλάδος Υποδομών και Παραχωρήσεων (ΜΕΤΚΑ ΑΤΕ και Μ Παραχωρήσεις) διαδραματίζει σημαντικό ρόλο και προσβλέπει να ενισχύει συνεχώς», αναφέρεται σχετικά.

Νέες υπογραφές, έργα και συμβάσεις προς διεκδίκηση

Τον Φεβρουάριο 2026 η ΜΕΤΚΑ ΑΤΕ, αποφασίστηκε να συμμετέχει με ποσοστό 30% στη νέα Κατασκευαστική Κοινοπραξία (μαζί με τις εταιρείες ΤΕΡΝΑ και ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ), η οποία θα υποκαταστήσει τον Κατασκευαστή ως Βασικός Υπεργολάβος Μελέτης–Κατασκευής του Έργου «Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης – Τμήμα Χανιά–Ηράκλειο».

Υπενθυμίζεται ότι το γκρουπ μέσω της ΜΕΤΚΑ ή θυγατρικών της (ΕΛΕΜΚΑ) έχει αναλάβει τα τελευταία έτη πλήθος έργων (λιμενικά, οδικά, κτηριακά, σιδηροδρομικά, ΣΔΙΤ – Παραχωρήσεις κ.α.), ενισχύοντας το αποτύπωμά του στον τομέα υποδομών. Μόνο προσφάτων, και ενδεικτικά και μόνο, ανέλαβε το σύνολο των εργασιών για την υλοποίηση ενός εμβληματικού έργου ανάπτυξης, φιλοξενίας και ψυχαγωγίας – το Project Voria – στο Μαρούσι που περιλαμβάνει την κατασκευή ξενοδοχειακής μονάδας 5 αστέρων, καζίνο, χώρων εκδηλώσεων και εστίασης, καθώς και εκτεταμένων κοινόχρηστων χώρων και υποδομών, μια επένδυση αξίας 380 εκατ. ευρώ.

Επίσης, όπως έχει αποκαλύψει το -, το σχήμα ΤΕΡΝΑ – ΜΕΤΚΑ (με θυγατρικές τους) αναμένεται να βάλουν τη «σφραγίδα» τους στην μελέτη, κατασκευή και λειτουργία του έργου με τίτλο «Δημιουργία Αστικού Μητροπολιτικού Πάρκου στον Φαληρικό Όρμο», εκτιμώμενου κόστους άνω των 255 εκατ. ευρώ (με ΦΠΑ στα 320 εκατ.), με τη ΜΕΤΚΑ να έχει, επίσης, δώσει την καλύτερη προσφορά (έναντι της AKTOR) στον διαγωνισμό που προωθεί το Πανεπιστήμιο Δυτ. Μακεδονίας για την «Ανέγερση Φοιτητικών Εστιών στις Πανεπιστημιουπόλεις του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με ΣΔΙΤ», σε Κοζάνη, Πτολεμαΐδα, Καστοριά και Φλώρινα. Το κόστος του έργου έχει εκτιμηθεί σε ποσό με ΦΠΑ 105,34 εκατ. ευρώ (ποσό χωρίς ΦΠΑ 84,95 εκατ. ευρώ) και η διάρκεια της ΣΔΙΤ σε 30 έτη (3 η κατασκευή).

Επιπρόσθετα, όπως επίσης έχει αποκαλύψει το -, η ΜΕΤΚΑ σε συνεργασία με τη Δομική Κρήτης έχουν δώσει την καλύτερη προσφορά στο πλαίσιο του διαγωνισμού για την υλοποίηση του έργου «Κατασκευή τριών ανισόπεδων κόμβων στην ευρύτερη περιοχή του Σκαραμαγκά και ολοκλήρωση ημιδιανοιχθέντος τμήματος της περιφερειακής Λεωφόρου Αιγάλεω για τη σύνδεσή της με την Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου», προϋπολογισμού 70 εκατ. ευρώ. Δεδομένου ότι το σχήμα έχει ανακηρυχθεί προσωρινός ανάδοχος αναμένεται προσεχώς και η υπογραφή της σύμβασης.

Προφανώς, διεκδικεί πλήθος έργων – συμβάσεων, ιδιωτικές – δημόσιες αλλά και ΣΔΙΤ, όπως μονάδες αποβλήτων, τα οδικά στη Β. Ελλάδα (Έδεσσα – Θεσσαλονίκη, Δράμα – Αμφίπολη) αξίας 700 εκατ. ευρώ, το «νέο» νοσοκομείο Θεαγένειο αξίας 435 εκατ. και πλήθος άλλων projects.

Μέσω της METKA ATE και της M Concessions, η METLEN αξιοποιεί τον σημαντικό κύκλο υποδομών της Ελλάδας, υλοποιώντας έργα ΣΔΙΤ όπως το Fly Over Θεσσαλονίκης ή και αρδευτικά, η επέκταση του Προαστιακού Σιδηροδρόμου Δυτικής Αττικής, η αναβάθμιση του ΟΑΚΑ, ο προβλήτας ΟΛΘ, οι αθλητικές εγκαταστάσεις στο Ελληνικό αλλά και άλλες αναπτύξεις του ιδιωτικού τομέα όπως η Riviera Galleria και η IKOS Kissamos.