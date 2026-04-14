Μπέσεντ:-«Αναξιόπιστος-εταίρος»-η-Κίνα,-συσσώρευε-πετρέλαιο-κατά-τη-διάρκεια-πολέμου

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ ​​Μπέσεντ, δήλωσε την Τρίτη ότι η Κίνα υπήρξε ένας αναξιόπιστος παγκόσμιος εταίρος κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Μέση Ανατολή, συσσωρεύοντας πετρέλαιο και περιορίζοντας τις εξαγωγές ορισμένων αγαθών, όπως ακριβώς συσσώρευε ιατρικά εφόδια κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

Ο Μπέσεντ δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι είχε μιλήσει με Κινέζους αξιωματούχους για το θέμα. Απέφυγε να απαντήσει σε ερώτηση σχετικά με το εάν η διαμάχη θα εκτροχιάσει το σχέδιο του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, να επισκεφθεί το Πεκίνο στο τέλος του μήνα, αλλά είπε ότι ο Τραμπ και ο Κινέζος πρόεδρος, Σι Τζινπίνγκ, είχαν πολύ καλή εργασιακή σχέση.

«Νομίζω ότι το μήνυμα της επίσκεψης είναι η σταθερότητα. Έχουμε μεγάλη σταθερότητα στη σχέση μας από το περασμένο καλοκαίρι. Αυτό πηγάζει από πάνω προς τα κάτω», είπε. «Νομίζω ότι η επικοινωνία είναι το κλειδί», σημείωσε.

- Reuters