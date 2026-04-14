Μπρένταν-Νέλσον:-Απαραίτητη-για-την-παγκόσμια-οικονομία-η-ειρηνευτική-συμφωνία-στη-Μέση-Ανατολή,-λέει-ο-πρόεδρος-της-hsbc

Ο πρόεδρος της HSBC Holdings, Μπρένταν Νέλσον, δήλωσε την Τρίτη ότι η ειρηνευτική συμφωνία στη Μέση Ανατολή είναι απαραίτητη για να διασφαλιστεί η ουσιαστική επανέναρξη των παγκόσμιων ενεργειακών ροών.

Μιλώντας σε σύνοδο κορυφής στο Χονγκ Κονγκ, ο Νέλσον δήλωσε ότι ο πληθωρισμός, τον οποίο πυροδότησε η αύξηση της τιμής στο πετρέλαιο, αποτελεί σημαντικό κίνδυνο για την παγκόσμια οικονομία, προσθέτοντας ότι όσο επιμένει η αβεβαιότητα, οι τιμές της ενέργειας θα παραμείνουν υψηλές.

«Όσο περισσότερο συνεχίζεται η αναταραχή, τόσο περισσότερο οι έμμεσες επιπτώσεις από το υψηλότερο κόστος ενέργειας θα αυξάνουν τον πληθωρισμό και θα περιορίζουν την ανάπτυξη», είπε χαρακτηριστικά.

Οι τιμές του πετρελαίου έχουν εκτοξευθεί από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν και παραμένουν κοντά στα 100 δολάρια το βαρέλι, καθώς οι επενδυτές προετοιμάζονται για παρατεταμένες εντάσεις σχετικά με τα Στενά του Ορμούζ, από τα οποία συνήθως διέρχεται το ένα πέμπτο του πετρελαίου και φυσικού αερίου παγκοσμίως.

Για τον Νέλσον φαίνεται απίθανο να ανοίξουν γρήγορα τα Στενά. Παράλληλα, δήλωσε ότι αναμένει ότι τα επιτόκια θα διατηρηθούν σταθερά στις ΗΠΑ, την Ευρώπη και τη Βρετανία φέτος, καθώς η αύξηση των βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων επιτοκίων της αγοράς επηρεάζει τις χρηματοπιστωτικές συνθήκες.

Ο Νέλσον προειδοποίησε ότι οι προβλέψεις για την παγκόσμια ανάπτυξη, το εμπόριο και τον πληθωρισμό θα πρέπει να «προσεγγίζονται με μεγάλη προσοχή», δεδομένου ότι οι επιπτώσεις της σύγκρουσης στο Ιράν δεν έχουν ακόμη κατανοηθεί πλήρως.

