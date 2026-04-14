Ορμούζ: Το στενό που πνίγει την κινεζική οικονομία

Κάθε κουκίδα στον χάρτη — κίτρινη για τις αμερικανοϊσραηλινές επιδρομές, κόκκινη για τις ιρανικές αντεπιθέσεις — χτυπά άμεσα τα συμφέροντα του Πεκίνου. Δύο δεκαετίες επενδύσεων $269 δισ. στη Μέση Ανατολή, εμπόριο $317 δισ. και ενεργειακή εξάρτηση από το Στενό του Ορμούζ: το κόστος της σύγκρουσης γι’ αυτόν που τη θεωρεί «σιωπηλό θεατή».

Η αρχιτεκτονική μιας στρατηγικής παρουσίας

Από το 2005 ως σήμερα, η Κίνα έχει επενδύσει ή αναλάβει κατασκευαστικά συμβόλαια συνολικού ύψους $269 δισ. στη Μέση Ανατολή. Η Σαουδική Αραβία απορροφά $82 δισ., τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα $48 δισ., το Ιράκ $40 δισ. και το Ιράν $25 δισ. Πρόκειται για μια χαρτογράφηση οικονομικής παρουσίας που οικοδομήθηκε με υπομονή δύο δεκαετιών — και η οποία τώρα βρίσκεται υπό ασφυκτική πίεση.

Τα στοιχεία αυτά ενισχύονται από τα πιο πρόσφατα δεδομένα. Σύμφωνα με την έκθεση του Griffith Asia Institute για το 2024, η Μέση Ανατολή αναδείχθηκε στον κορυφαίο αποδέκτη επενδύσεων στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας Ζώνης και Οδού (BRI) με μεγάλα συμβόλαια ύψους $39 δισ. — αύξηση 102% σε ετήσια βάση. Μόνη η Σαουδική Αραβία προσέλκυσε $18,9 δισ. σε επενδύσεις BRI το 2024, ποσό τριπλάσιο σε σχέση με το 2023, ενώ το Ιράκ ακολούθησε με $9 δισ. και τα ΗΑΕ με $3,1 δισ. Η στροφή αυτή είναι στρατηγική: Λατινική Αμερική και Νοτιοανατολική Ασία χάνουν μερίδιο, η Μέση Ανατολή κερδίζει.

Το εμπόριο Κίνας-Μέσης Ανατολής ακολουθεί ανάλογη τροχιά. Από $317 δισ. το 2024 — υπερδιπλάσιο σε σχέση με το 2017 — το διμερές εμπόριο συνεχίζει να αναπτύσσεται, καθώς η Κίνα έχει πλέον αναδειχθεί στον κορυφαίο εμπορικό εταίρο των κρατών του Κόλπου (GCC), ξεπερνώντας στην πράξη τη Δύση. Σύμφωνα με εκτιμήσεις του think tank Asia House, το εμπόριο Κόλπου-Κίνας θα ξεπεράσει εκείνο Κόλπου-Δύσης ήδη από το 2027.

Το ενεργειακό νεύρο: Ορμούζ και η «Μεσοποταμία» της κινεζικής ανάπτυξης

Πέρα από τις επενδύσεις, η κρίση αποκαλύπτει μια πιο βαθιά ευπάθεια. Η Κίνα είναι ο μεγαλύτερος εισαγωγέας αργού πετρελαίου στον κόσμο, με ημερήσιες εισαγωγές άνω των 10 εκατ. βαρελιών. Κατά εκτιμήσεις του αμερικανικού Υπουργείου Ενέργειας (EIA) και επιμέρους αναλυτών, το 45-50% των πετρελαϊκών εισαγωγών της Κίνας διέρχεται από το Στενό του Ορμούζ. Τα πιο πρόσφατα στοιχεία για το α’ τρίμηνο 2025 δείχνουν ότι η Κίνα λαμβάνει το 37,7% του συνόλου των εξαγωγών πετρελαίου που διέρχονται από το Στενό — μακράν το μεγαλύτερο μερίδιο οποιασδήποτε χώρας.

Η βαθύτερη εξάρτηση φαίνεται στη σύνθεση εισαγωγών: η Μέση Ανατολή αντιπροσωπεύει το 54% των εισαγωγών αργού πετρελαίου της Κίνας, με τη Σαουδική Αραβία να συνεισφέρει 14%, το Ιράκ και τα ΗΑΕ 11% και 9% αντίστοιχα, και το Ιράν περίπου το 11% (σύμφωνα με εκτιμήσεις OPEC, καθώς η Κίνα έχει σταματήσει να δημοσιεύει επίσημα στοιχεία για ιρανικές εισαγωγές από το 2022). Επιπλέον, το 30% των εισαγωγών υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) της Κίνας διέρχεται επίσης από το Στενό.

Ο αντίκτυπος της κρίσης δεν περιορίζεται στους σωλήνες και τα δεξαμενόπλοια. Από την αρχή του πολέμου, η τιμή του αργού Brent έχει εκτιναχθεί πάνω από τα $100 το βαρέλι — στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων τεσσάρων ετών. Για μια οικονομία που εισάγει ενέργεια στην κλίμακα της Κίνας, κάθε δολάριο αύξησης στην τιμή του πετρελαίου συνιστά επιπλέον ετήσιο κόστος δισεκατομμυρίων.

Η λογική του Trump: δύο μέτωπα, ένας στόχος

Εδώ αρχίζει να φαίνεται η λογική της στρατηγικής Τραμπ. Ο εμπορικός πόλεμος με την Κίνα και η στρατιωτική εκστρατεία κατά του Ιράν δεν είναι ανεξάρτητα γεγονότα — είναι δύο μέτωπα με τον ίδιο στόχο. Αν κλείσει το Στενό, η Κίνα χάνει πρόσβαση στο ενεργειακό της οξυγόνο. Ταυτόχρονα, οι επενδύσεις $269 δισ. στην περιοχή κινδυνεύουν να αποδειχθούν μη ανακτήσιμες σε ένα περιβάλλον διαρκούς σύγκρουσης.

Η Ουάσιγκτον κτυπά, με επιμονή, την κινεζική στρατηγική παρουσία που το Πεκίνο οικοδομεί με υπομονή εδώ και δύο δεκαετίες. Ο εμπορικός πόλεμος με δασμούς 145% στα κινεζικά προϊόντα και η στρατιωτική άσκηση πίεσης στη Μέση Ανατολή λειτουργούν ως δίδυμα εργαλεία στρατηγικής απόπειρας περικύκλωσης — επιχειρησιακής οικονομικής, αυτή τη φορά.

Το αμερικανικό ατού δεν είναι αμελητέο: η Washington εισάγει σήμερα μόλις το 2,5% των εξαγωγών πετρελαίου που διέρχονται από το Ορμούζ — κατά βάση λόγω της αυτάρκειας σε εγχώρια παραγωγή. Η ασυμμετρία αυτή μετατρέπει το Στενό σε μοχλό πίεσης κατά των ανταγωνιστών χωρίς άμεσο κόστος για τις ΗΠΑ.

Η κινεζική απάντηση: στρατηγική σιωπή και διπλωματία παρασκηνίου

Το Πεκίνο αντέδρασε με τον χαρακτηριστικό τρόπο που εφαρμόζει σε γεωπολιτικές κρίσεις: ρητορική καταδίκη της επίθεσης, επίκληση του διεθνούς δικαίου, και σιωπηλή διαχείριση των πραγματικών του συμφερόντων. Στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, η Κίνα μαζί με τη Ρωσία άσκησε βέτο σε ψήφισμα που ζητούσε την επαναλειτουργία του Στενού, με τον κινέζο πρέσβη να επικαλείται τις «βαθύτερες αιτίες» της κρίσης — την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση.

Ταυτόχρονα, το Ιράν επέτρεψε στα κινεζικά πλοία να διέρχονται από το Στενό. Στις 26 Μαρτίου, η Τεχεράνη επεκτάτηκε, αναγγέλλοντας ότι τα πλοία πέντε εθνών — Κίνας, Ρωσίας, Ινδίας, Ιράκ και Πακιστάν — μπορούν να χρησιμοποιούν το πέρασμα. Η Κίνα, ο μεγαλύτερος αγοραστής ιρανικού πετρελαίου, εξασφάλισε έτσι μια de facto εξαίρεση από τον αποκλεισμό.

Ο Τραμπ, από την πλευρά του, κλιμάκωσε: ζήτησε από Κίνα, Γαλλία, Ιαπωνία, Νότια Κορέα και Ηνωμένο Βασίλειο να στείλουν πολεμικά πλοία στο Στενό. Το Πεκίνο αρνήθηκε — και η άρνηση αυτή, σύμφωνα με αναλυτές της RAND και του Stimson Center, ήταν από τα λίγα γεγονότα που αποκάλυψαν τα όρια της αμερικανικής ισχύος στην κρίση. «Η Ουάσιγκτον πλέον χρειάζεται τον βασικό γεωπολιτικό της ανταγωνιστή για να διαχειριστεί μια κρίση δικής της κατασκευής», σχολίασε ανοιχτά ερευνητής του International Crisis Group.

Τα «αντισώματα» του Πεκίνου: αποθέματα, ανανεώσιμα και παράκαμψη

Παρά την εξάρτηση, η Κίνα δεν είναι ανήμπορη. Αναλυτές επισημαίνουν τρεις βαθμούς ανθεκτικότητας.

Πρώτον, αποθέματα ρεκόρ. Στις 2 Μαρτίου 2026, η Κίνα διέθετε 1,39 δισ. βαρέλια πετρελαίου αποθηκευμένα — δηλαδή επάρκεια για 120 ημέρες εισαγωγών χωρίς εναλλακτικές πηγές. Επιπλέον, εκτιμώμενα 46 εκατ. βαρέλια ιρανικού πετρελαίου βρίσκονταν σε πλωτή αποθήκευση κοντά στα ασιατικά παράλια — ποσότητα που ενισχύει σημαντικά το «χρηματοδοτικό μαξιλάρι».

Δεύτερον, ενεργειακή μετάβαση. Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας κάλυψαν περίπου το 80% της νέας ηλεκτρικής ζήτησης της Κίνας το 2024. Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα και η στροφή από τα ορυκτά καύσιμα μειώνουν σταθερά την ευπάθεια της κινεζικής οικονομίας στις διακυμάνσεις του πετρελαίου. Στόχος του Πεκίνου είναι το 25% της κατανάλωσης ενέργειας από μη-ορυκτές πηγές έως το 2030, έναντι 21,7% σήμερα.

Τρίτον, εναλλακτικές οδοί εφοδιασμού. Η Ρωσία αποτελεί τον μεγαλύτερο μεμονωμένο προμηθευτή αργού πετρελαίου της Κίνας (περίπου 20% των εισαγωγών το 2024), ενώ αγωγοί από Κεντρική Ασία και η σχεδιαζόμενη επέκταση του Power of Siberia 2 με τη Ρωσία θα παρακάμπτουν πλήρως το Στενό του Ορμούζ. Η «Υπαρξιακή Διλήμματα του Μαλάκα» — όπως ονομάζεται εδώ και χρόνια στη στρατηγική βιβλιογραφία η εξάρτηση του Πεκίνου από τα θαλάσσια πλωτά περάσματα — μετριάζεται σταδιακά.

Η στρατηγική γεωμετρία: ο «Κόλπος στα τέσσερα» και η δοκιμασία της πολυαρχίας

Αυτό που αποκαλύπτει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή δεν είναι απλώς μια ενεργειακή κρίση. Είναι η πρώτη μεγάλη δοκιμή του πολυπολικού κόσμου υπό στρατηγική πίεση. Η Κίνα βρέθηκε σε θέση στην οποία δεν μπορεί ούτε να παραμείνει «σιωπηλός θεατής» ούτε να εμπλακεί ανοιχτά χωρίς τεράστιο κόστος.

Το «Κόλπος στα τέσσερα» — η νέα πλανητική τάξη με ΗΠΑ, Κίνα, Ρωσία και τις αναδυόμενες δυνάμεις όπως Ινδία και Τουρκία να διεκδικούν επιρροή στην ίδια περιοχή — αποδεικνύεται διαχειρίσιμο μόνο εφόσον οι συγκρούσεις παραμένουν εντεταγμένες σε κανόνες. Όταν σπάνε οι κανόνες, αναδύονται οι πραγματικές αδυναμίες.

Ενδεικτικό της πολυπλοκότητας είναι ότι τα κράτη του Κόλπου — παραδοσιακοί σύμμαχοι της Ουάσιγκτον αλλά και πρώτοι εμπορικοί εταίροι του Πεκίνου — βρίσκονται σε μια «στρατηγική αοριστία». Σύμφωνα με τον οικονομολόγο James Swanston της Capital Economics, «ο Κόλπος φαίνεται να βρίσκεται στη μέση μιας διελκυστίνδας μεταξύ Ουάσιγκτον και Πεκίνου». Η Σαουδική Αραβία, που δέχτηκε τις κινεζικές επενδύσεις BRI με τον υψηλότερο ρυθμό το 2024, ταυτόχρονα δεσμεύτηκε για εμπόριο και επενδύσεις $600 δισ. με τις ΗΠΑ κατά τη διάρκεια της θητείας Τραμπ.

Το ανοιχτό ερώτημα

Το ερώτημα που θέτει η κρίση δεν έχει ακόμη απαντηθεί: μπορεί η Κίνα να διατηρήσει τα $269 δισ. των επενδύσεών της αλώβητα σε ένα ασταθές γεωπολιτικό περιβάλλον; Μπορεί να εξασφαλίσει ενεργειακή επάρκεια χωρίς στρατιωτική παρουσία στην περιοχή;

Η εκεχειρία 14 ημερών που επιτεύχθηκε με τη μεσολάβηση Πεκίνου — και η οποία ήδη κλονίζεται από νέες ισραηλινές επιχειρήσεις στον Λίβανο — δείχνει και τις δύο αλήθειες ταυτόχρονα: ότι η Κίνα διαθέτει μοχλό επιρροής στη Μέση Ανατολή που η Ουάσιγκτον αδυνατεί να αγνοήσει, και ότι αυτός ο μοχλός δεν επαρκεί για να σταματήσει την κλιμάκωση.

Ο χάρτης του - ήταν μια εικόνα. Η ιστορία που αφηγείται είναι πολύ πιο σύνθετη: ότι στον πόλεμο της Μέσης Ανατολής δεν υπάρχουν αθώοι παρατηρητές, μόνο εμπλεκόμενα συμφέροντα — ακόμα και αν οι ίδιοι οι εμπλεκόμενοι αρνούνται να το παραδεχτούν.