Ο-Έρικ-Σουόλγουελ-παραιτείται-από-το-Κογκρέσο-μετά-τις-καταγγελίες-σε-βάρος-του:-«Λυπάμαι-για-λάθη-κρίσης-που-έκανα-στο-παρελθόν»

Ο Δημοκρατικός βουλευτής Έρικ Σουόλγουελ ανακοίνωσε την παραίτησή του από το Κογκρέσο, μία ημέρα αφότου απέσυρε την υποψηφιότητά του για τη θέση του κυβερνήτη της Καλιφόρνιας, στον απόηχο σοβαρών καταγγελιών για σεξουαλική κακοποίηση που έχουν προκαλέσει πολιτικές πιέσεις και έρευνα από τις δικαστικές αρχές.

Σε δήλωσή του τη Δευτέρα, ο Έρικ Σουόλγουελ εξέφρασε τη λύπη του προς την οικογένειά του, το προσωπικό του και τους ψηφοφόρους του, αναγνωρίζοντας ότι έχει κάνει «λάθη κρίσης» στο παρελθόν. Παράλληλα, τόνισε ότι θα συνεχίσει να αντικρούει τις σοβαρές κατηγορίες που, όπως υποστηρίζει, είναι ψευδείς.

«Λυπάμαι βαθιά την οικογένειά μου, το προσωπικό μου και τους ψηφοφόρους μου για λάθη κρίσης που έχω κάνει στο παρελθόν», ανέφερε, προσθέτοντας ότι θα «αντιμετωπίσει τη σοβαρή, ψευδή κατηγορία που διατυπώθηκε εναντίον μου».

Την ίδια στιγμή, υπογράμμισε ότι αναλαμβάνει την ευθύνη για όσα λάθη πράγματι διέπραξε, σημειώνοντας πως «πρέπει να αναλάβω την ευθύνη και την ιδιοκτησία των λαθών που έκανα».



Πιέσεις για αποπομπή και πολιτικές αντιδράσεις

Ο Σουόλγουελ δήλωσε ότι γνωρίζει τις προσπάθειες ορισμένων μελών του Κογκρέσου να κινηθούν προς την αποπομπή του, στον απόηχο των καταγγελιών για σεξουαλικά αδικήματα. Τόνισε ότι μια τέτοια διαδικασία χωρίς τήρηση της προβλεπόμενης νομικής διαδικασίας θα ήταν λανθασμένη.

Παράλληλα, σημείωσε ότι δεν είναι σωστό οι πολίτες που εκπροσωπεί να επηρεάζονται από την αναστάτωση που προκαλεί η υπόθεση, επισημαίνοντας ότι η προσοχή του θα αποσπάται από τα κοινοβουλευτικά του καθήκοντα. «Δεν είναι σωστό οι ψηφοφόροι μου να έχουν έναν εκπρόσωπο που είναι αποσπασμένος από τα καθήκοντά του. Ως εκ τούτου, σκοπεύω να παραιτηθώ από τη θέση μου στο Κογκρέσο», ανέφερε.

Ολοκληρώνοντας τη δήλωσή του, δεσμεύθηκε ότι θα συνεργαστεί με το προσωπικό του ώστε να διασφαλιστεί ότι οι πολίτες της περιφέρειάς του θα συνεχίσουν να εξυπηρετούνται κανονικά.Η παραίτηση σηματοδοτεί μια ταχεία πολιτική πτώση για έναν από τους βασικούς υποψηφίους στην κούρσα για την κυβερνητική θέση στην Καλιφόρνια. Την Παρασκευή δημοσιεύθηκαν καταγγελίες από τέσσερις γυναίκες, οι οποίες κατηγορούν τον Σουόλγουελ για σεξουαλική κακοποίηση, μεταξύ των οποίων και κατηγορία για βιασμό πρώην συνεργάτιδάς του.

Ο Δημοκρατικός πολιτικός βρίσκεται επίσης αντιμέτωπος με έρευνα από τον εισαγγελέα του Μανχάταν, ενώ μέλη του Κογκρέσου είχαν αρχίσει να ζητούν την αποπομπή του μετά τις αποκαλύψεις. Παράλληλα, σημαντικοί πολιτικοί σύμμαχοί του τον καταδίκασαν δημόσια, ενώ μεγάλοι οργανισμοί απέσυραν την υποστήριξή τους.

Εκκρεμότητες για την αντικατάστασή του

Ο Σουόλγουελ δεν έδωσε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την αποχώρησή του. Σύμφωνα με τη νομοθεσία της Καλιφόρνιας, ο κυβερνήτης Γκάβιν Νιούσομ μπορεί να αποφασίσει εάν θα προκηρυχθεί ειδική εκλογή για την κάλυψη της έδρας, δεδομένου ότι η αποχώρηση σημειώνεται κοντά σε προγραμματισμένη εκλογική διαδικασία.

Οι προκριματικές εκλογές στην Καλιφόρνια είναι προγραμματισμένες για τις 2 Ιουνίου, ενώ ο Σουόλγουελ δεν ήταν υποψήφιος για επανεκλογή στη Βουλή, καθώς είχε θέσει υποψηφιότητα για τη θέση του κυβερνήτη.Πρώην εισαγγελέας και τοπικός πολιτικός στο προάστιο Δουβλίνο της ανατολικής περιοχής του κόλπου του Σαν Φρανσίσκο, ο Σουόλγουελ είχε ενισχύσει την πολιτική του παρουσία τα τελευταία χρόνια ως συχνός επικριτής του Ντόναλντ Τραμπ, εμφανιζόμενος συχνά σε τηλεοπτικά δίκτυα.

Είναι παντρεμένος και πατέρας τριών μικρών παιδιών.