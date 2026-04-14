Ο πόλεμος στο Ιράν ίσως κοστίσει στους Αμερικανούς φορολογούμενους 1 τρισ. δολάρια

Πολύ περισσότερο από ό,τι υπολογίζουν τα αρχικά στοιχεία αναμένεται να κοστίσει στους Αμερικανούς φορολογούμενους ο πόλεμος στο Ιράν, σύμφωνα με ανάλυση ακαδημαϊκού του Χάρβαρντ.

Μόνο οι πρώτες 6 ημέρες της αμερικανοισραηλινής επιχείρησης κατά του Ιράν που ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου είχαν κόστος 11,3 δισ. δολάρια, σύμφωνα με την ενημέρωση του Πεντάγωνου προς το Κογκρέσο.

Παρ’ όλο που η «εύθραυστη» εκεχειρία εξακολουθεί να βρίσκεται σε ισχύ, οι προσπάθειες για επίτευξη μίας πιο μόνιμης λύσης έχουν αποδειχθεί μέχρι στιγμής άκαρπες, με τις αμερικανικές δυνάμεις να ξεκινούν αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ.

«Είμαι σίγουρη ότι οι δαπάνες θα φτάσουν το 1 τρισ. για τον πόλεμο στο Ιράν», δήλωσε η καθηγήτρια Linda Bilmes ειδική σε θέματα δημόσιας πολιτικής στο Harvard Kennedy School.

Στην έρευνά της, που δημοσιεύθηκε δύο ημέρες πριν από την ανακοίνωση της προσωρινής κατάπαυσης του πυρός στις 8 Απριλίου, εντοπίζει διάφορους λόγους για τους οποίους αυτή η στρατιωτική επιχείρηση θα μπορούσε να έχει καταστροφικές συνέπειες για το εθνικό χρέος των ΗΠΑ για πολλά χρόνια στο μέλλον.

Εκτιμά ότι το βραχυπρόθεσμο, άμεσο κόστος ανέρχεται συνολικά σε περίπου 2 δισ. δολάρια την ημέρα κατά τη διάρκεια των 40 ημερών της ενεργού σύγκρουσης. Αυτό περιλαμβάνει το κόστος των πυρομαχικών, των στρατευμάτων και των ζημιών σε στρατιωτικό εξοπλισμό – όπως η κατάρριψη τριών μαχητικών αεροσκαφών F-15 από το Κουβέιτ.

Η ίδια θεωρεί ότι το κόστος θα είναι υψηλότερα από ότι παρουσιάζεται «στα χαρτιά» καθώς το Πεντάγωνο αναφέρει αριθμούς βασισμένους στην ιστορική αξία των αποθεμάτων, αντί για την πραγματική τιμή αντικατάστασης αυτών των πόρων σήμερα, η οποία είναι συνήθως πολύ υψηλότερη.

Πρόσθεσε ότι οι μεγάλες, πολυετείς συμβάσεις με τις εταιρείες Lockheed Martin και Boeing για αναχαιτιστικά και πυραύλους σημαίνουν ότι το κόστος αναπλήρωσης για τις ΗΠΑ θα είναι πολύ υψηλότερο – 4 εκατ. δολάρια ανά αναχαιτιστικό – από το κόστος των drones που εκτοξεύονται από το Ιράν, τα οποία μπορούν να παραχθούν με μόλις 30.000 δολάρια το καθένα.