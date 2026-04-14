Ο-πόλεμος-στο-Ιράν-«θα-στοιχίσει-στους-Αμερικανούς-φορολογουμένους-1-τρισ.-δολάρια»

Ο πόλεμος στο Ιράν ενδέχεται να εξελιχθεί σε μία από τις πιο δαπανηρές στρατιωτικές εμπλοκές των ΗΠΑ, με το συνολικό κόστος να μπορεί να φτάσει ακόμη και το 1 τρισ. δολάρια την επόμενη δεκαετία, σύμφωνα με ανάλυση της καθηγήτριας του Χάρβαρντ, Λίντα Μπάιλμς.

Σύμφωνα με ενημέρωση του Πενταγώνου προς το Κογκρέσο, οι πρώτες έξι ημέρες της αμερικανοϊσραηλινής επιχείρησης, που ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου, κόστισαν 11,3 δισ. δολάρια.

Ωστόσο, η Μπάιλμς, που μίλησε στο CNBC, εκτιμά ότι το πραγματικό κόστος είναι ήδη υψηλότερο, πιο κοντά στα 16 δισ. δολάρια, καθώς τα στοιχεία βασίζονται στη λογιστική αξία των αποθεμάτων και όχι στο κόστος αντικατάστασής τους, που είναι σημαντικά υψηλότερο.

Η ίδια υπολογίζει ότι το ημερήσιο κόστος κατά τη διάρκεια των ενεργών επιχειρήσεων φτάνει περίπου τα 2 δισ. δολάρια, περιλαμβάνοντας πυρομαχικά, ανάπτυξη στρατευμάτων και απώλειες εξοπλισμού. «Είμαι βέβαιη ότι το κόστος του πολέμου στο Ιράν θα φτάσει το 1 τρισεκατομμύριο δολάρια», δήλωσε στο CNBC η καθηγήτρια Δημόσιας Πολιτικής στη Σχολή Διακυβέρνησης Κένεντι του Χάρβαρντ.

Ακριβός πόλεμος, φθηνότερα όπλα από την άλλη πλευρά

Ένα από τα βασικά προβλήματα είναι η τεράστια διαφορά κόστους μεταξύ των δύο πλευρών.

Όπως επισημαίνεται, οι αμερικανικοί αναχαιτιστές και πύραυλοι – συχνά κατασκευασμένοι από εταιρείες όπως η Lockheed Martin και η Boeing – μπορεί να κοστίζουν έως και 4 εκατ. δολάρια ανά μονάδα.

Αντίθετα, τα drones που χρησιμοποιεί το Ιράν μπορούν να παραχθούν με κόστος μόλις 30.000 δολαρίων, δημιουργώντας μια ασύμμετρη οικονομική πίεση στις ΗΠΑ.

Η πραγματική επιβάρυνση, ωστόσο, δεν περιορίζεται στο πεδίο των επιχειρήσεων.

Στο συνολικό κόστος προστίθενται:

Η αποκατάσταση στρατιωτικών υποδομών και εξοπλισμού

Η στήριξη συμμάχων στον Κόλπο

Οι μακροχρόνιες παροχές υγείας και αναπηρίας για περίπου 55.000 στρατιώτες που έχουν εκτεθεί σε τοξικούς παράγοντες

Τα στοιχεία αυτά διογκώνουν το συνολικό κόστος σε βάθος χρόνου, μετατρέποντας έναν «βραχυπρόθεσμο» πόλεμο σε μακροχρόνια δημοσιονομική επιβάρυνση.

Πίεση στο ήδη διογκωμένο αμερικανικό χρέος

Η επιβάρυνση έρχεται σε μία περίοδο, κατά την οποία το δημόσιο χρέος των ΗΠΑ υπερβαίνει ήδη τα 31 τρισ. δολάρια. Σε σύγκριση, κατά τη διάρκεια του πολέμου στο Ιράκ – που κόστισε περίπου 2 τρισ. δολάρια – το χρέος ήταν κάτω από 4 τρισ. δολάρια.

Σήμερα, όπως επισημαίνει η Μπάιλμς στο CNBC, οι ΗΠΑ δανείζονται με υψηλότερα επιτόκια και από πολύ μεγαλύτερη βάση χρέους, γεγονός που αυξάνει σημαντικά και το κόστος εξυπηρέτησης.

Την ίδια ώρα, ο Λευκός Οίκος έχει ζητήσει αύξηση του αμυντικού προϋπολογισμού έως και τα 1,5 τρισ. δολάρια, που θα αποτελούσε τη μεγαλύτερη ενίσχυση από τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Σε αυτό δεν περιλαμβάνονται επιπλέον 200 δισ. δολάρια που έχουν ζητηθεί ειδικά για τον πόλεμο στο Ιράν, ενώ ακόμη και χωρίς πλήρη έγκριση, εκτιμάται ότι τουλάχιστον 100 δισ. δολάρια ετησίως θα προστεθούν στις αμυντικές δαπάνες.

Το «βάρος» μεταφέρεται στις επόμενες γενιές

Το κρίσιμο στοιχείο, σύμφωνα με την ανάλυση, είναι ότι μεγάλο μέρος του κόστους δεν είναι άμεσο, αλλά μεταφέρεται στο μέλλον μέσω του δανεισμού.

Οι τόκοι και οι μακροχρόνιες υποχρεώσεις ενδέχεται να προσθέσουν δισεκατομμύρια στο τελικό κόστος, επιβαρύνοντας τις επόμενες γενιές φορολογουμένων.

Όπως προειδοποιεί η Mπάιλμς, «δεν πληρώνουμε μόνο για τον πόλεμο σήμερα – μεταφέρουμε το κόστος του στο αύριο».