Πετρέλαιο:-Προειδοποίηση-της-ΙΕΑ-για-«καταστροφή-ζήτησης»-αλά-covid

Οι τιμές του πετρελαίου υποχωρούν, αλλά η εικόνα μόνο καθησυχαστική δεν είναι. Πίσω από την πτώση κρύβεται μια βαθιά ανησυχία: η ενεργειακή κρίση δεν οδηγεί μόνο σε ακριβότερο πετρέλαιο, αλλά αρχίζει να «σβήνει» τη ζήτηση, απειλώντας την παγκόσμια οικονομία με έναν νέο κύκλο επιβράδυνσης.

Το αμερικανικό αργό για παράδοση Μαΐου υποχωρεί κοντά στα 96 δολάρια το βαρέλι, ενώ το Brent κινείται λίγο κάτω από τα 100 δολάρια. Η πτώση αποδίδεται κυρίως στις προσδοκίες ότι οι συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν ενδέχεται να επανεκκινήσουν ακόμη και εντός της εβδομάδας.

Η αγορά, για ακόμη μία φορά, προεξοφλεί διπλωματική διέξοδο, παρά το γεγονός ότι οι τελευταίες διαπραγματεύσεις κατέληξαν σε αδιέξοδο.

Ωστόσο, η βραχυπρόθεσμη αυτή αντίδραση δεν αλλάζει τη μεγάλη εικόνα.

Η μεγαλύτερη διαταραχή στην ιστορία της αγοράς

Σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας (IEA), o πόλεμος έχει ήδη προκαλέσει τη μεγαλύτερη διαταραχή στην προσφορά πετρελαίου που έχει καταγραφεί ποτέ, συνοδευόμενη από τη μεγαλύτερη μηνιαία άνοδο τιμών στην ιστορία, τον Μάρτιο. Πρόκειται για μια εξέλιξη που αλλάζει ριζικά τις ισορροπίες στην παγκόσμια αγορά ενέργειας και μεταφέρεται πλέον από την προσφορά στη ζήτηση.

Η πιο ανησυχητική διαπίστωση του Οργανισμού είναι ότι η ζήτηση αρχίζει να υποχωρεί, όχι λόγω επάρκειας, αλλά εξαιτίας των εξαιρετικά υψηλών τιμών και της περιορισμένης διαθεσιμότητας.

Η παγκόσμια κατανάλωση πετρελαίου εκτιμάται ότι θα μειωθεί φέτος, σε μια εξέλιξη που παραπέμπει στις συνθήκες της πανδημίας του Covid. Ειδικά το δεύτερο τρίμηνο του 2026 αναμένεται να καταγράψει τη μεγαλύτερη πτώση από την περίοδο του κορωνοϊού.

Οι πρώτες ενδείξεις προέρχονται από τη Μέση Ανατολή και την Ασία, όπου καταγράφονται σημαντικές περικοπές στη χρήση καυσίμων όπως η νάφθα, το υγραέριο και τα καύσιμα αεροσκαφών. Όμως το φαινόμενο δεν θα περιοριστεί εκεί.

Καθώς η ενεργειακή στενότητα επιμένει και οι τιμές παραμένουν υψηλές, η «καταστροφή ζήτησης» αναμένεται να εξαπλωθεί και σε άλλες περιοχές, πλήττοντας την παγκόσμια οικονομική δραστηριότητα.

Αποκλεισμός και νέα πίεση στην προσφορά

Την ίδια στιγμή, η προσφορά δέχεται νέα ισχυρά πλήγματα. Οι ΗΠΑ έχουν προχωρήσει σε αποκλεισμό ιρανικών λιμένων στον Περσικό Κόλπο, σε μια κίνηση που ανεβάζει περαιτέρω την ένταση μετά την κατάρρευση των συνομιλιών.

Τα μέτρα στοχεύουν πλοία που εισέρχονται ή εξέρχονται από ιρανικές ζώνες, απειλώντας άμεσα τις εξαγωγές πετρελαίου της Τεχεράνης μέσω των Στενών του Ορμούζ, οι οποίες ανέρχονταν σε περίπου 1,7 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως τον περασμένο μήνα.

Η εξέλιξη αυτή, σύμφωνα με αναλυτές, σφίγγει ακόμη περισσότερο την αγορά, εντείνοντας την πίεση τόσο στο αργό όσο και στα διυλισμένα προϊόντα. Για αυτό και στη φυσική αγορά οι τιμές παραμένουν στα ύψη.

Διπλό στοίχημα για τις αγορές

Οι επενδυτές βρίσκονται έτσι αντιμέτωποι με ένα διπλό στοίχημα: από τη μία, ποντάρουν σε μια πολιτική λύση που θα αποκαταστήσει τη ροή της ενέργειας· από την άλλη, καλούνται να διαχειριστούν τις επιπτώσεις μιας ήδη ορατής ενεργειακής κρίσης.

Η πτώση των τιμών δεν αντανακλά εξομάλυνση της κατάστασης, αλλά μάλλον μια προσωρινή ανακούφιση που βασίζεται σε ελπίδες.

Εάν αυτές δεν επιβεβαιωθούν, η αγορά ενδέχεται να βρεθεί αντιμέτωπη με ένα νέο κύμα ανατιμήσεων – αυτή τη φορά με ακόμη πιο σοβαρές συνέπειες για την παγκόσμια ζήτηση και την οικονομική δραστηριότητα.

Η λεπτή γραμμή μεταξύ ύφεσης και ισορροπίας

Η έννοια της «καταστροφής ζήτησης» αποτελεί ιστορικά το σημείο καμπής σε κάθε ενεργειακή κρίση. Όταν οι τιμές ανεβαίνουν τόσο ώστε να περιορίζουν την κατανάλωση, η αγορά εισέρχεται σε έναν φαύλο κύκλο επιβράδυνσης.

Αυτό ακριβώς είναι που αρχίζει να φοβάται τώρα η διεθνής κοινότητα.

Το ερώτημα δεν είναι πλέον μόνο αν θα υπάρξει επάρκεια πετρελαίου, αλλά αν η παγκόσμια οικονομία θα αντέξει το κόστος του.