Πηγές ΥΠΡΟΠΟ για δημοσίευμα BBC: Τα στοιχεία δεν είναι δυνατόν να επιβεβαιωθούν – Διερευνώνται άμεσα

«Οι καταγγελίες που δημοσιεύονται σε διεθνές μέσο ενημέρωσης και αφορούν τα χερσαία σύνορα της χώρας, συνδέονται με ισχυρισμούς για περιστατικά που έλαβαν χώρα επί υπηρεσιακής κυβέρνησης το 2023», επισημαίνουν πηγές του Υπουργείου Προστασίας του Πολτίτη αναφερόμενες σε σημερινό δημοσίευμα του BBC.

Στο δημοσίευμα του BBC υπογραμμίζεται, μεταξύ άλλων, πως «η αστυνομία στην Ελλάδα στρατολογεί μετανάστες για να απωθήσει βίαια άλλους μετανάστες πίσω στα χερσαία σύνορά της με την Τουρκία, σύμφωνα με εκτεταμένα στοιχεία που αποκάλυψε το BBC» με τους δημοσιογράφους να σημειώνουν ότι έχουν δει εσωτερικά αστυνομικά έγγραφα όπου οι συνοριοφύλακες περιγράφουν πως η στρατολόγηση των «μισθοφόρων» «διατάχθηκε και επιβλεπόταν από ανώτερους αξιωματικούς».

«Τα ευρήματά μας αποκαλύπτουν κατηγορίες για βαρβαρότητα, με μάρτυρες να αναφέρουν ότι μετανάστες γδύθηκαν, ληστεύτηκαν, ξυλοκοπήθηκαν και δέχθηκαν ακόμη και σεξουαλικές επιθέσεις. Υποστηρίζεται ότι μισθοφόροι απασχολούνται ανεπίσημα στα σύνορα τουλάχιστον από το 2020» όπως συμπληρώνεται στο δημοσίευμα.

Σύμφωνα με τις πηγές του υπουργείου Προστασίας του Πολτίτη, οι ελληνικές Αρχές έχουν τοποθετηθεί κατ’ επανάληψη τα τελευταία χρόνια επί αντίστοιχων ισχυρισμών, με σαφήνεια και τεκμηρίωση. «Η πάγια θέση της Ελληνικής Αστυνομίας είναι ξεκάθαρη: η προστασία των συνόρων της χώρας πραγματοποιείται στο πλαίσιο του διεθνούς, ενωσιακού και εθνικού δικαίου, με πλήρη σεβασμό στα θεμελιώδη δικαιώματα και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια», δηλώνουν ενδεικτικά.

Οι πηγές του υπουργείου υπενθυμίζουν ότι αντίστοιχες εκθέσεις και δημοσιεύματα βασίζονται κατά κύριο λόγο σε μαρτυρίες και δευτερογενή στοιχεία, τα οποία δεν είναι δυνατόν να επιβεβαιωθούν, ενώ η αξιολόγησή τους στηρίζεται συχνά στη σύγκλιση καταγγελιών και όχι σε αποδεικτικά δεδομένα.«Σε κάθε περίπτωση, οι εν λόγω καταγγελίες λαμβάνονται σοβαρά υπόψιν, αξιολογούνται και διερευνώνται άμεσα και θεσμικά, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο και τους μηχανισμούς ελέγχου και λογοδοσίας που λειτουργούν τόσο σε εθνικό, όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο», αναφέρουν.

Οι ίδιες πηγές σημειώνουν ότι, η διαχείριση των μεταναστευτικών ροών αποτελεί σύνθετη πρόκληση, ιδίως σε περιοχές αυξημένης πίεσης, όπως τα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. «Η Ελλάδα ανταποκρίνεται σε αυτή την ευθύνη με συνέπεια, διασφαλίζοντας παράλληλα την τήρηση της νομιμότητας και των διεθνών υποχρεώσεών της. Παράλληλα, οι αρμόδιες Αρχές παραμένουν στη διάθεση κάθε θεσμικού φορέα για την παροχή στοιχείων και τη συνδρομή σε κάθε διαδικασία που αποσκοπεί στη διασφάλιση της διαφάνειας και της αντικειμενικής αποτύπωσης των πραγματικών δεδομένων», υπογραμμίζουν χαρακτηριστικά.

- sofokleous10.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.