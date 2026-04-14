Ποντάρει στους δορυφόρους η Amazon – «Κλειδώνει» το deal εξαγοράς της Globalstar

Σε προχωρημένες συνομιλίες για την εξαγορά της Globalstar βρίσκεται η Amazon, σε μια συμφωνία που θα ενισχύσει τις προσπάθειές της να κατασκευάσει τη δική της επιχείρηση δορυφόρων, ώστε να ανταγωνιστεί την SpaceX του Έλον Μασκ. Σύμφωνα με το -, το deal δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμη και οι συνομιλίες ενδέχεται να μην τελεσφορήσουν τελικά ή το χρονοδιάγραμμα θα μπορούσε να αλλάξει.

Η μετοχές της Globalstar σημείωσε άνοδο περίπου 19% στις προσυνεδριακές συναλλαγές ενώ η αγοραία αξία της εταιρείας έχει σχεδόν τετραπλασιαστεί τον τελευταίο χρόνο, φτάνοντας περίπου τα 9,4 δισ. δολάρια. Η Amazon κατασκευάζει το δίκτυό της με δορυφόρους χαμηλής τροχιάς, ονόματι Amazon Leo, σε μια προσπάθεια να ανταγωνιστεί την SpaceX του Έλον Μασκ, της οποίας η ταχέως αναπτυσσόμενη μονάδα Starlink έχει περισσότερους από 10 εκατ. ενεργούς πελάτες και περίπου 10.000 δορυφόρους στον «αέρα».

Παράλληλα, η Starlink αναμένεται να αποφέρει έσοδα άνω των 9 δισ. δολαρίων φέτος ενώ η δορυφορική ευρυζωνική σύνδεση γνωρίζει άνθηση, ειδικά σε δυσπρόσιτες περιοχές, αλλά η Amazon υστερεί στον στόχο της να ενισχύσει την κάλυψή της με περισσότερους από 7.700 δορυφόρους. Η Globalstar θα μπορούσε να επιταχύνει τις προσπάθειες της Amazon επειδή ήδη λειτουργεί ένα λειτουργικό δίκτυο δορυφόρων, εκτίμησε ο αναλυτής της - Intelligence, Τζον Ντέιβις.

Αλλά το δίκτυο της εταιρείας είναι μικρότερο από αυτό της Starlink και επικεντρώνεται κυρίως στη σύνδεση τηλεφώνων και άλλων συσκευών σε περιοχές χαμηλής κάλυψης. Η Globalstar εκτόξευσε τους πρώτους δορυφόρους χαμηλής τροχιάς της το 1998. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, Πολ Τζέικομπς, είχε ηγηθεί της Qualcomm και είναι γιος του, Έρβιν Τζέικομπς, συνιδρυτή της Qualcomm. Η Globalstar είχε σχεδόν 800.000 συνδρομητές στις υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας και δορυφόρων της στα τέλη του 2025.