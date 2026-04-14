Ρωσία: Σχεδόν διπλασιάστηκαν τα ενεργειακά έσοδα τον Μάρτιο – Στα 19 δισ. δολάρια, από 9,75 δισ. δολάρια τον Φεβρουάριο

Η Ρωσία σχεδόν διπλασίασε τα κέρδη της από τις εξαγωγές πετρελαίου τον Μάρτιο, κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας (IEA).

Συγκεκριμένα, η Μόσχα κέρδισε 19 δισ. δολάρια τον Μάρτιο, από 9,75 δισ. δολάρια τον Φεβρουάριο, καθώς οι εξαγωγές αργού πετρελαίου και διυλισμένων προϊόντων αυξήθηκαν στα 7,1 εκατ. βαρέλια την ημέρα, από μόλις 320.000 βαρέλια την ημέρα τον Φεβρουάριο.

Κατά τον IEA, οι εξαγωγές αργού πετρελαίου της Ρωσίας αυξήθηκαν κατά 270.000 βαρέλια ημερησίως τον περασμένο μήνα σε σχέση με τον Φεβρουάριο, φτάνοντας τα 4,6 εκατ. βαρέλια ημερησίως, κυρίως λόγω των αυξημένων θαλάσσιων αποστολών, καθώς ο αγωγός Druzhba παρέμεινε εκτός λειτουργίας.

Οι ροές μέσω του αγωγού Druzhba προς την Ουγγαρία και τη Σλοβακία μέσω ουκρανικού εδάφους έχουν διακοπεί μετά τις επιθέσεις στις υποδομές του αγωγού στα τέλη Ιανουαρίου.

Υπενθυμίζεται ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες χορήγησαν προσωρινή εξαίρεση από τις κυρώσεις– που επιβλήθηκαν λόγω της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία- ώστε χώρες να μπορούν να αγοράσουν μέχρι τις 11 Απριλίου ρωσικό πετρέλαιο και πετρελαϊκά προϊόντα που βρίσκονται ήδη φορτωμένα σε δεξαμενόπλοια στη θάλασσα, σε μια προσπάθεια να σταθεροποιηθούν οι διεθνείς ενεργειακές αγορές.

Η απόφαση αυτή προκάλεσε την έντονη αντίδραση της Ουκρανίας, όπως και των Ευρωπαίων συμμάχων της, υποστηρίζοντας ότι η διεθνής κοινότητα θα πρέπει να συνεχίσει να ασκεί πίεση στη Μόσχα για να την αναγκάσει να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Στα 8,96 εκατ. βαρέλια ημερησίως η παραγωγή αργού

Παράλληλα, σύμφωνα με τον ΙΕΑ, η παραγωγή αργού πετρελαίου της Ρωσίας αυξήθηκε τον περασμένο μήνα στα 8,96 εκατ. βαρέλια ημερησίως, από 8,67 εκατ. βαρέλια ημερησίως τον Φεβρουάριο.

Ο οργανισμός σημείωσε επίσης ότι η Ρωσία ενδέχεται να δυσκολευτεί να αυξήσει περαιτέρω την παραγωγή πετρελαίου πάνω από τα επίπεδα που καταγράφηκαν στις αρχές του πρώτου τριμήνου στο άμεσο μέλλον, λόγω ζημιών σε λιμάνια και ενεργειακές υποδομές.

Η Ουκρανία προσπάθησε να περιορίσει το οικονομικό προβάδισμα της Ρωσίας, εξαπολύοντας επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές της χώρας. H Ουκρανία έχει αναλάβει την ευθύνη για δέκα επιθέσεις που πραγματοποιήθηκαν τον περασμένο μήνα, αν και ο πραγματικός αριθμός θεωρείται ότι είναι πιθανώς υψηλότερος.

