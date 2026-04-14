Στο φουλ οι πλειστηριασμοί ακινήτων – Πίεση στους μεγαλο-οφειλέτες

Ανεβάζει στροφές η ΑΑΔΕ στο «κυνήγι» των μεγαλοοφειλετών του Δημοσίου προκειμένου να προχωρήσουν στη ρύθμιση των χρεών τους, καθώς, αμέσως μετά το Πάσχα, βάζει στο φουλ τη «μηχανή» των πλειστηριασμών μέχρι τις αρχές Ιουνίου.

Ειδικότερα, στο «σφυρί» βγαίνουν ακίνητα και οικόπεδα σε όλη τη χώρα, με τις τιμές πρώτης προσφοράς να κλιμακώνονται ανάλογα με το είδος, την έκταση και την περιοχή του ακινήτου, και έτσι να κινούνται από 2.000 ευρώ έως και πάνω από 2,5 εκατ. ευρώ, ενώ έχουν προγραμματιστεί περισσότεροι από 40 πλειστηριασμοί.

Θα πρέπει να αναφερθεί ότι οι έλεγχοι δεν πραγματοποιούνται πλέον με οριζόντιο τρόπο, αλλά είναι στοχευμένοι και βασίζονται σε σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία και διασταυρώσεις δεδομένων. Άλλωστε, η εφορία έχει πλέον στη διάθεσή της ένα διευρυμένο «οπλοστάσιο» πληροφοριακών συστημάτων που της επιτρέπει να εντοπίζει με μεγαλύτερη ακρίβεια τα περιουσιακά στοιχεία των οφειλετών, όπως ακίνητα, τραπεζικές καταθέσεις και λοιπά εισοδήματα, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό.

Μεταξύ των ακινήτων για τα οποία έχει γίνει γνωστή η ημερομηνία διεξαγωγής του πλειστηριασμού, περιλαμβάνονται:

*22 Απριλίου 2026

-Νέα Ιωνία

Οικόπεδο 780,89 τ.μ. με κτίσμα και πάρκινγκ

Τιμή εκκίνησης: 2.500.000 ευρώ

*29 Απριλίου 2026

-Περιστέρι

Διαμέρισμα 5ου ορόφου (80,50 τ.μ.)

Τιμή εκκίνησης: 126.000 ευρώ

*20 Μαΐου 2026

-Κηφισιά

Διαμέρισμα 136,90 τ.μ. – 396.000 ευρώ

-Αγία Παρασκευή

Διαμέρισμα 113,65 τ.μ. + πάρκινγκ + δώμα – 340.000 ευρώ

-Αγία Παρασκευή

Οικόπεδο 346,85 τ.μ. με κατοικία – 260.000 ευρώ

-Λάρισα

Αγρός 5,8 στρ. με βιομηχανικό κτίριο – 220.000 ευρώ

*27 Μαΐου 2026

Αγροτεμάχιο

*3 Ιουνίου 2026

Αγία Παρασκευή, διαμέρισμα 114 τ.μ., με τιμή εκκίνησης: 247.000 ευρώ.

Έκρηξη των απλήρωτων φόρων

Είναι αξιοσημείωτο φυσικά ότι το «κύμα» ακρίβειας που «σαρώνει» την αγορά, σε συνδυασμό με την πληθώρα των φορολογικών, αλλά και καθημερινών υποχρεώσεων των πολιτών, έχουν οδηγήσει σε «έκρηξη» απλήρωτων φόρων και προστίμων στις εφορίες.

Δεν είναι τυχαίο, με βάση και τα τελευταία επίσημα στοιχεία της ΑΑΔΕ, ότι το σύνολο των ληξιπρόθεσμων χρεών, παλαιών και νέων, ξεπερνά τα 114,24 δισ. ευρώ, ενώ χρέη στην εφορία έχουν 3.764.592 φορολογούμενοι, οι οποίοι απειλούνται με κατασχέσεις και πλειστηριασμούς.

Στο πλαίσιο, λοιπόν, αυτό η ΑΑΔΕ ευελπιστεί ότι με τα ηλεκτρονικά «σφυριά» θα παρακινήσει τους οφειλέτες που χρωστούν, αλλά δεν έχουν ακόμη ρυθμίσει τα χρέη τους, να ενταχθούν στην πάγια ρύθμιση ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους και να γλιτώσουν από την «τσιμπίδα» των πλειστηριασμών, από τους οποίους υπό προϋποθέσεις εξαιρείται η πρώτη κατοικία.

Η πάγια ρύθμιση

Οι οφειλέτες, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, μπορούν να κάνουν χρήση της πάγιας ρύθμισης των 12 ή των 24 δόσεων για τακτικές οφειλές, όπως ΦΠΑ, Φόρος Εισοδήματος και ΕΝΦΙΑ και έως 48 δόσεις για έκτακτες οφειλές που προκύπτουν από φόρους κληρονομιάς ή μετά από φορολογικό έλεγχο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στην πάγια ρύθμιση των 12 δόσεων επιβάλλεται επιτόκιο 4,34% και στις 24 δόσεις επιτόκιο 5,84%. Σε κάθε περίπτωση, η ελάχιστη μηνιαία δόση ορίζεται στα 30 ευρώ, ενώ η αίτηση υποβάλλεται ψηφιακά μέσω της εφαρμογής Αίτηση Ρύθμισης Οφειλών της ΑΑΔΕ.

Στην πάγια ρύθμιση μπορούν να υπαχθούν -μεταξύ άλλων- οι ληξιπρόθεσμες και μη ληξιπρόθεσμες οφειλές από φόρους κληρονομιάς, δωρεάς ή γονικής παροχής, φόρους μεταβίβασης ακινήτων, φόρους, πρόστιμα, τόκους και προσαυξήσεις που βεβαιώθηκαν κατόπιν φορολογικών ή τελωνειακών ελέγχων, καθώς επίσης και οι οφειλές από πάσης φύσεως πρόστιμα (από την Πολεοδομία, την Τροχαία κ.λπ.) εφόσον βεβαιώθηκαν για είσπραξη στις ΔΟΥ.

Σε κάθε περίπτωση, πριν από τη λήψη μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης είναι υποχρεωτική η κοινοποίηση από τη φορολογική διοίκηση ατομικής ειδοποίησης καταβολής οφειλής/υπερημερίας, με εξαίρεση την κατάσχεση χρηματικών απαιτήσεων στα χέρια του φορολογουμένου ή τρίτου.

Η διαδικασία

Από την ημέρα επίδοσης στον οφειλέτη αντιγράφου της έκθεσης κατάσχεσης, αυτός στερείται του δικαιώματος ελεύθερης διάθεσης του ακινήτου, ενώ εάν δεν έχει εντάξει τις οφειλές του σε πρόγραμμα ρύθμισης, μετά την παρέλευση σαράντα ημερών και το αργότερο σε τέσσερις μήνες από την κατάσχεση, ορίζεται ημερομηνία πλειστηριασμού το αργότερο σε πέντε μήνες από την ημερομηνία έκδοσης του προγράμματος.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που τίθεται σε κίνδυνο η είσπραξη της οφειλής, η φορολογική διοίκηση μπορεί να παρακάμψει την τήρηση της προαναφερθείσας προδικασίας και να δεσμεύσει τα ακίνητα πριν ειδοποιήσει τον οφειλέτη.

Σε κάθε περίπτωση επισημαίνεται ότι από την κατάσχεση εξαιρούνται πάντα:

α) τα πράγματα που είναι απαραίτητα για τις στοιχειώδεις ανάγκες διαβίωσης του οφειλέτη και της οικογένειάς του, και

β) προκειμένου για πρόσωπα που με την προσωπική τους εργασία αποκτούν όσα τους χρειάζονται για να ζήσουν, τα πράγματα που είναι απαραίτητα για την εργασία τους.

Θα πρέπει να αναφερθεί ότι ο οφειλέτης από την ημέρα της κατάσχεσης εάν ήταν παρών, ή εάν ήταν απών από την επίδοση αντιγράφου της έκθεσης κατάσχεσης, δεν έχει το δικαίωμα της απαλλοτρίωσης ή της με οποιονδήποτε τρόπο διάθεσης των κατασχεμένων πραγμάτων και κάθε τέτοια πράξη, εφόσον γίνεται χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση του διοικητή της ΑΑΔΕ, είναι αυτοδίκαια άκυρη.