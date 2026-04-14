Τα-κορυφαία-επιχειρηματικά-νέα,-που-συζητούν-στο-ΧΑ,-στο-ξεκίνημα-της-εβδομάδας

Υποχώρηση κατά 2,63% κατέγραψε ο Γενικός Δείκτης, κλείνοντας τη Μεγάλη Εβδομάδα στις 2.225,74 μονάδες, με την αξία συναλλαγών να διαμορφώνεται στα €311,6 εκατ. (εκ των οποίων €24,1 εκατ. σε πακέτα). Ο ΓΔ κινήθηκε μόνιμα σε αρνητικό έδαφος, κλείνοντας στο χαμηλό ημέρας, σε συνεδρίαση καθαρού profit taking μετά το πρόσφατο ράλι (+5,07% εβδομάδας).

Ισχυρές πιέσεις δέχθηκε ο τραπεζικός δείκτης (-4,51% στις 2.531,12 μον.), με τη Alpha Bank να υποχωρεί (-5,75%), την Εθνική Τράπεζα (-4,23%), την Τράπεζα Πειραιώς (-4,01%) και τη Eurobank (-5,09%), συγκεντρώνοντας συνολικά τζίρο άνω των €200 εκατ. Πιέσεις ασκήθηκαν και σε blue chips όπως η Metlen ( -3,17%), η Lamda Development (-2,19%) και η Aegean Airlines (-2,26%), ενώ η Allwyn υποχώρησε κατά -4,32%.

Στον αντίποδα, επιλεκτικές στηρίξεις παρείχαν η Hellenic Energy (+1,75%) και η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+1,04% στα €38,80), ενώ θετικά κινήθηκαν και ο ΟΤΕ (+0,67%) και ο Σαράντης (+0,39%). Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση ξεχώρισε ο ΑΔΜΗΕ (+2,03%), ενώ πιέσεις άνω του 3% κατέγραψαν Ελλάκτωρ, ΟΛΘ και Intracom. Απολογιστικά, 32 μετοχές ενισχύθηκαν έναντι 86 πτωτικών, αποτυπώνοντας την έντονη κατοχύρωση κερδών, με την αγορά να υιοθετεί αμυντική στάση ενόψει αργιών και υπό το βάρος της γεωπολιτικής αβεβαιότητας στη Μέση Ανατολή.

Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή, καθώς το Ιράν καταγγέλλει τον ναυτικό αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ από τις ΗΠΑ ως «κατάφωρη παραβίαση κυριαρχίας», ενώ Ρωσία και Κίνα καλούν σε αποκλιμάκωση και επανέναρξη διαλόγου εν μέσω εύθραυστης εκεχειρίας ΗΠΑ–Ιράν.

Επιχειρηματικά Νέα

Η ΕΚΤ αναμένεται να διατηρήσει τα επιτόκια αμετάβλητα τον Απρίλιο, με πιθανή πρώτη αύξηση τον Ιούνιο και αβεβαιότητα για δεύτερη κίνηση τον Ιούλιο, καθώς οι αγορές και οι οίκοι παραμένουν διχασμένοι λόγω γεωπολιτικής αστάθειας και πληθωριστικών προσδοκιών της European Central Bank.

Η Παπουτσάνης ανακοίνωσε σχεδόν στάσιμο κύκλο εργασιών στο Α’ τρίμηνο 2026 (€16,5 εκατ., – 1%), με τις εξαγωγές να παραμένουν βασικός μοχλός (55% των πωλήσεων).Η διοίκηση διατηρεί guidance για διψήφια ανάπτυξη το 2026, παρά τις πιέσεις από ενέργεια, πρώτες ύλες και γεωπολιτικούς κινδύνους.

Η Lamda Development προχωρά στην επόμενη φάση του Ελληνικού, με το Ellinikon Sports Park να ανοίγει το καλοκαίρι του 2026 (εγκαίνια Σεπτέμβριο) και τη Riviera Galleria να ακολουθεί το 2027.Τα δύο projects αποτελούν βασικούς πυλώνες του στρατηγικού σχεδίου για τη δημιουργία ολοκληρωμένου πόλου αθλητισμού, αναψυχής και εμπορίου στην Αθηναϊκή Ριβιέρα.

Η Prodea Investments εκφράζει ανησυχία για πιθανές επιπτώσεις στην Κύπρο λόγω της έντασης στη Μέση Ανατολή, κυρίως στον τουρισμό και τα έσοδα από ξενοδοχεία. Παρά τις πιέσεις, διατηρεί φιλόδοξα σχέδια για τη Νότια Ευρώπη, με χαρτοφυλάκιο €1,9 δισ. και στόχο ισχυρή παρουσία στον κλάδο φιλοξενίας.

Η Jumbo ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της απορρόφησης της 100% θυγατρικής της Herald, χωρίς μεταβολή στη μετοχική σύνθεση ή έκδοση νέων μετοχών.