ΤΕΡΝΑ-Ενεργειακή:-Στις-22-Απριλίου-η-καταβολή-των-τόκων-προς-τους-δικαιούχους-των-ομολογιών

Διευκρινίζεται ότι, από τη Δευτέρα, 20 Απριλίου 2026 (Ex coupon date) οι ομολογίες της Εταιρείας σε σχέση με το ΚΟΔ θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα είσπραξης του 13ου τοκομεριδίου.

Η Τρίτη, 21 Απριλίου 2026, ορίζεται ως η ημερομηνία προσδιορισμού (Record Date) των δικαιούχων τόκου του Κοινού Ομολογιακού Δανείου της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή ΜΑΕ Χρηματοδοτήσεων για την 13η Περίοδο Εκτοκισμού, ήτοι από 22.10.2025 έως 22.04.2026.

Το μικτό ποσό των οφειλόμενων τόκων για την 13η Περίοδο Εκτοκισμού ανέρχεται στο ποσό των 1.971.666,67 ευρώ, ήτοι ποσό 13,1444444444 ευρώ ανά ομολογία, το οποίο έχει υπολογισθεί με επιτόκιο 2,60% ετησίως (προ φόρων), και αντιστοιχεί σε 150.000 ομολογίες που τελούν σήμερα υπό διαπραγμάτευση στη ρυθμιζόμενη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Η καταβολή των οφειλόμενων τόκων προς τους δικαιούχους των ομολογιών θα πραγματοποιηθεί μέσω της «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ Α.Ε. (η «ATHEXCSD») την Τετάρτη, 22 Απριλίου 2026 ως ακολούθως:

1. Μέσω των Χειριστών των δικαιούχων στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) (Τράπεζες και Χρηματιστηριακές εταιρείες), για τους Ομολογιούχους, οι οποίοι έχουν εξουσιοδοτήσει τους Διαμεσολαβητές τους για την είσπραξη των οφειλόμενων τόκων, σύμφωνα με τα ισχύοντα στον Κανονισμό Λειτουργίας ATHEXCSD και τις σχετικές αποφάσεις της ATHEXCSD.

2. Ειδικά στις περιπτώσεις πληρωμής τοκομεριδίων σε κληρονόμους θανόντων δικαιούχων των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό Θανόντος στο Σ.Α.Τ., υπό το χειρισμό της ATHEXCSD σύμφωνα με το Άρθρο 1.6. παράγραφος 1 (α) της Ενότητας ΙΙΙ του Κανονισμού Λειτουργίας ATHEXCSD, η καταβολή των οφειλόμενων τόκων στους νόμιμους κληρονόμους θα πραγματοποιείται α) μέσω της ATHEXCSD εντός ενός (1) έτους από την ημερομηνία πληρωμής τοκομεριδίου, και β) μέσω χρηματικής παρακαταθήκης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (ΤΠΔ) μετά την παρέλευση ενός (1) έτους.

Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία το δικαίωμα είσπραξης τόκων παραγράφεται μετά την παρέλευση πενταετίας και τα τυχόν μη εισπραχθέντα ποσά περιέρχονται οριστικά στο Ελληνικό Δημόσιο.